भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जा रहा है. आज रविवार को टेस्ट का तीसरा दिन है. दूसरे दिन भारत ने अपनी पहली पारी 518 रनों पर घोषित की थी. दिन का खेल खत्म होने तक वेस्टइंडीज ने 4 विकेट खोकर 140 रन बना लिए थे. दूसरे दिन रवींद्र जडेजा ने 3 और कुलदीप यादव ने 1 विकेट लिया था.

भारत की पहली पारी में यशस्वी और गिल ने जड़े शतक

टॉस जीतकर शुभमन गिल ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था. यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट लिए 58 रनों की साझेदारी की, राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद यशस्वी ने साई सुदर्शन के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 193 रनों की साझेदारी की. यशस्वी ने पहले दिन शतक जड़ा, सुदर्शन 87 रन बनाकर आउट हुए. दूसरे दिन यशस्वी जायसवाल अपने दोहरे शतक से चूक गए, गिल के साथ तालमेल की कमी की वजह से वह रन आउट हो गए. उन्होंने 175 रन बनाए.

शुभमन गिल ने बतौर कप्तान 5वां टेस्ट शतक जड़ा, वह 129 रनों पर नाबाद रहे. नितीश कुमार रेड्डी ने 43 और ध्रुव जुरेल ने 44 रन बनाए. जुरेल के विकेट के साथ ही टीम इंडिया ने अपनी पहली पारी 518 रनों पर घोषित कर दी.

रवींद्र जडेजा के कहर से बच नहीं पाई वेस्टइंडीज

दूसरे दिन वेस्टइंडीज की पहली पारी शुरू हुई, भारत को पहली सफलता रवींद्र जडेजा ने दिलाई. उन्होंने जॉन कैंपबेल (10) को आटवून ओवर में कैच आउट कराया. सुदर्शन ने एक कमाल का कैच पकड़ा था. इसके बाद तेजनारायण चंद्रपॉल (34) और एलिक अथानाज़ (41) के बीच दूसरे विकेट के लिए 66 रनों की साझेदारी हुई, इसे भी जडेजा ने तोड़ा. जडेजा ने तेजनारायण को आउट करने के बाद कप्तान रॉस्टन चेज़ को शून्य पर पवेलियन भेजा.

भारत की प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज की प्लेइंग 11

जॉन कैंपबेल, तेजनारायण चंद्रपॉल, एलिक एथनाज़, शाई होप, केवोन इमलाच (विकेटकीपर), रॉस्टन चेज (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, जोमेल वारिकन, एंडरसन फिलिप, जेडन सील्स.