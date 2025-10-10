जसप्रीत बुमराह भारत के पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं, जिन्होंने भारत के लिए तीनों फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे और टी20) में कम से कम 50-50 मैच खेले हैं. भारत बनाम वेस्टइंडीज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में चल रहा दूसरा टेस्ट बुमराह का 50वां टेस्ट है. बुमराह एमएस धोनी, विराट कोहली के खास क्लब में शामिल हुए.

दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट खेला जा रहा है. ये जसप्रीत बुमराह के टेस्ट करियर का 50वां मैच है. इससे पहले खेले 49 टेस्ट में उन्होंने 222 विकेट चटकाए हैं. टेस्ट में वह 15 बार फाइव विकेट हॉल कर चुके हैं.

जसप्रीत बुमराह ने तीनों फॉर्मेट में खेले 50-50 मैच!

31 वर्षीय बुमराह ने 2016 में ओडीआई डेब्यू किया था, इसी समय उन्होंने टी20 में भी डेब्यू किया था. इसके 2 साल बाद उन्होंने अपना पहला टेस्ट मैच खेला. जसप्रीत बुमराह ने 50 टेस्ट मैच खेले हैं. इसके आलावा उन्होंने 89 वनडे और 75 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले हैं.

89 वनडे में उन्होंने 149 विकेट लिए हैं, 75 टी20 में उनके नाम 96 विकेट हैं. वनडे में वह 5 बार फाइव विकेट हॉल कर चुके हैं.

विराट कोहली- एमएस धोनी के क्लब में शामिल

जसप्रीत बुमराह भारत के पहले तेज गेंदबाज बने हैं, जिन्होंने हर फॉर्मेट में कम से कम 50 मैच खेले हैं. वह ऐसा करने वाले भारत के 7वें खिलाड़ी हैं. उनसे पहले एमएस धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन और केएल राहुल ऐसा कर चुके हैं. अब बुमराह भी इस लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

भारत के नाम रहा पहला सेशन

पहले सेशन में भारत ने 1 विकेट खोकर 94 रन बनाए. केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल ने पहले विकेट के लिए 58 रनों की साझेदारी की. राहुल 38 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद दूसरे सेशन के पहले ही ओवर में जायसवाल ने अपना अर्धशतक पूरा किया. खबर लिखे जाने तक भारत ने 30 ओवरों के खेल के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 112 रन बना लिए.