IND vs WI 1st Test: लाल मिट्टी की पिच पर होगा भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट, जानिए टीम इंडिया की संभावित प्लेइंग 11

IND vs WI 1st Test Pitch Report, Playing 11: भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में बनी लाल मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा. जानिए भारत किस प्लेइंग 11 के साथ खेल सकती है.

By : शिवम | Updated at : 01 Oct 2025 09:52 AM (IST)
भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट गुरुवार, 2 अक्टूबर से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. बतौर टेस्ट कप्तान शुभमन गिल की ये पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है, इससे पहले उनकी कप्तानी में टीम इंडिया इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज को 2-2 से ड्रा पर खत्म करने में सफल रही थी. केएल राहुल, मोहम्मद सिराज आदि कई बड़े खिलाड़ियों की वापसी हो रही है, जो एशिया कप स्क्वॉड में नहीं थे. बतौर विकेट कीपर ध्रुव जुरेल को प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 चक्र में ये भारत की दूसरी सीरीज और पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है. गुरुवार, 2 अक्टूबर से शुरू हो रहे पहले मैच में टॉस सुबह 9 बजे होगा, 9:30 बजे पहली गेंद डाली जाएगी. नरेंद्र मोदी स्टेडियम में काली मिट्टी और लाल मिट्टी की पिच है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट की पिच रिपोर्ट

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में बनी लाल मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा. पिच पर काफी घांस है, जिसे मैच से पहले और थोड़ा कम किया जाएगा लेकिन फिर भी ईएसपीएनक्रिकइन्फो की रिपोर्ट के अनुसार ये 4 मिमी तक रह सकती है. लाल मिट्टी की पिच पर अच्छा उछाल देखने को मिलता है, हालांकि घांस की यह बाइंडिंग न होने पर ये जल्दी टूटकर धूलभरी पिच में बदल जाती है. यहां तेज गेंदबाजों को अधिक मदद मिलने की उम्मीद है, लेकिन अगर पिच धूलभरी हो जाए तो स्पिनर्स को मदद मिल सकती है.

नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पहली पारी में एवरेज स्कोर 347 का है. दूसरी पारी में एवरेज स्कोर 353 का है. तीसरी और चौथी पारी में रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है. अहमदाबाद में शनिवार को बारिश की भी संभावना है, इससे पिच का रुख बदल सकता है.

टीम इंडिया पहले टेस्ट में 3 मुख्य तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकती है, एक स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव को जगह मिल सकती है. वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा के रूप में 2 ऑलराउंडर प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

भारतीय स्क्वाड

देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), नारायण जगदीसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज स्क्वाड

एलिक एथनाज, ब्रैंडन किंग, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोहन लेयने, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, रॉस्टन चेस (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), तेविन इमलाच (विकेट कीपर), एंडरसन फिलिप, जायडेन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, जोमेल वारिकन.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 01 Oct 2025 09:52 AM (IST)
India Vs West Indies Test Ind Vs Wi Test Narendra Modi Cricket Stadium Dhruv Jurel IND Vs WI JASPRIT BUMRAH KL RAHUL SHUBMAN GILL
