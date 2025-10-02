हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs WI 1st Test Live Score: वेस्टइंडीज को लगा दूसरा झटका, सिराज के बाद बुमराह को मिला पहला विकेट

IND vs WI 1st Test Live Score, Day 1: भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला टेस्ट आज से नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. टॉस जीतकर वेस्टइंडीज पहले बल्लेबाजी कर रही है.

By : शिवम  | Updated at : 02 Oct 2025 10:07 AM (IST)

LIVE

Key Events
Source : एक्स

Background

भारत बनाम वेस्टइंडीज 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज आज से हो गया है. पहला टेस्ट नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. वेस्टइंडीज के कप्तान रोस्टन चेज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. बतौर कप्तान शुभमन गिल की ये पहली घरेलू टेस्ट सीरीज है. पहले टेस्ट में टीम इंडिया 2 तेज और 3 स्पिनर्स के साथ खेल रही है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज पहले टेस्ट की प्लेइंग 11 

भारत: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

वेस्टइंडीज: तेजनारायण चंद्रपॉल, जॉन कैंपबेल, एलिक एथनाज, ब्रैंडन किंग, शाई होप (विकेट कीपर), रोस्टन चेज़ (कप्तान), जस्टिन ग्रीव्स, जोमेल वारिकन, खैरी पियरे, जोहान लेने, जायडेन सील्स.

टेस्ट में भारत बनाम वेस्टइंडीज हेड टू हेड का रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 100 टेस्ट खेले जा चुके हैं, जिसमें वेस्टइंडीज का पलड़ा भारी रहा है. 100 में से 23 बार टीम इंडिया और 30 बार वेस्टइंडीज जीती है. दोनों के बीच 47 मैच ड्रा पर समाप्त हुए हैं. हालांकि पिछले 31 साल से वेस्टइंडीज की टीम भारत में कोई टेस्ट मैच नहीं जीत सकी है. इस टीम ने 1994 में आखिरी बार भारत में कोई टेस्ट जीता था.

नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट?

अहमदाबाद के इस स्टेडियम में काली और लाल मिट्टी की पिच हैं. भारत बनाम वेस्टइंडीज पहला टेस्ट लाल मिट्टी की पिच पर खेला जाएगा, जहां 4 मिमी तक घांस होने की उम्मीद है. यहां तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी, क्योंकि सीम और स्विंग होने की संभावना है. इस स्टेडियम में पहली और दूसरी पारी का एवरेज स्कोर 350 है, यहां देखा गया है कि तीसरी और चौथी पारी में रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है.

भारत बनाम वेस्टइंडीज टेस्ट स्क्वाड

भारत: देवदत्त पाडिक्कल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जायसवाल, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), केएल राहुल (विकेट कीपर), नारायण जगदीसन (विकेट कीपर), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

वेस्टइंडीज: एलिक एथनाज, ब्रैंडन किंग, जॉन कैंपबेल, केवलॉन एंडरसन, तेजनारायण चंद्रपॉल, जोहन लेयने, जस्टिन ग्रीव्स, खारी पियरे, रॉस्टन चेस (कप्तान), शाई होप (विकेट कीपर), तेविन इमलाच (विकेट कीपर), एंडरसन फिलिप, जायडेन सील्स, जेडिया ब्लेड्स, जोमेल वारिकन.

09:51 AM (IST)  •  02 Oct 2025

IND vs WI 1st Test Live Score: सिराज ने दिलाया पहला विकेट

3.5 ओवर: मोहम्मद सिराज ने भारत को पहली सफलता दिलाई. उन्होंने तेजनारायण चंद्रपॉल को विकेट के पीछे कैच आउट कराया. चौथे ओवर की पांचवी गेंद पर लेग साइड में डाली गई गेंद को बल्लेबाज हल्के हाथ से खेलने गया, बल्ले की किनारा लगकर गेंद विकेट के पीछे गई और विकेटकीपर ध्रुव जुरेल ने शानदार कैच पकड़ा. वेस्टइंडीज 12/1.

09:43 AM (IST)  •  02 Oct 2025

IND vs WI Live Score: जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज कर रहे हैं गेंदबाजी

पहला ओवर बुमराह ने डाला, जिसमें 4 रन आए. दूसरे छोर से मोहम्मद सिराज गेंदबाजी कर रहे हैं.

Live Cricket Score India Vs West Indies Live Ind Vs Wi Test India Vs West Indies IND Vs WI Live
