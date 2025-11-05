ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसके लिए टीम का एलान जल्द होने वाला है. ऋषभ पंत की वापसी तय मानी जा रही है, जो इंग्लैंड में लगी चोट के बाद से इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं.

साउथ अफ्रीका भारत दौरे पर तीनों फॉर्मेट में सीरीज खेलेगी, शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी. टेस्ट सीरीज में कुल 2 मैच खेले जाएंगे, शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की ये दूसरी घरेलू टेस्ट सीरीज होगी. पहला मैच 14 से 18 नवंबर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 22 से 26 नवंबर के बीच होगा.

ऋषभ पंत की वापसी तय, जल्द होगा एलान

विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज में शामिल किए जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है. बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर खेले गए चौथे टेस्ट में वह चोटिल हुए थे. उनके पैर की उंगली में फ्रेक्चर हुआ था. इसके बाद वह एशिया कप में नहीं खेल पाए. वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी बाहर रहे, अब उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होने की पूरी संभावना है.

कब होगा टीम का एलान

खबर है कि आज (बुधवार) बीसीसीआई साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का एलान कर सकता है. अगर आज टीम का एलान नहीं हुआ तो गुरुवार को हो सकता है. शुभमन गिल की कप्तानी में ये भारत की तीसरी टेस्ट सीरीज होगी, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रा की थी. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 2-0 से जीती थी.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का संभावित स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

WTC 2025-2027 पॉइंट्स टेबल में कहां है दोनों टीमें

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है. टीम ने 7 में से 4 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं और 1 मैच ड्रा खेला है. साउथ अफ्रीका ने 2 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 जीता है और 1 हारा है. साउथ अफ्रीका तालिका में चौथे नंबर पर है.