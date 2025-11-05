हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs SA Test Squad: वापसी के लिए तैयार ऋषभ पंत, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का एलान जल्द

IND vs SA Test Squad: वापसी के लिए तैयार ऋषभ पंत, साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट स्क्वाड का एलान जल्द

IND vs SA Test Squad 2025: 14 नवंबर से भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टेस्ट सीरीज शुरू होगी, पहला मैच कोलकाता में खेला जाएगा. इस सीरीज में ऋषभ पंत की वापसी तय मानी जा रही है.

By : शिवम | Updated at : 05 Nov 2025 05:49 PM (IST)
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के बाद भारतीय क्रिकेट टीम घर पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी, जिसके लिए टीम का एलान जल्द होने वाला है. ऋषभ पंत की वापसी तय मानी जा रही है, जो इंग्लैंड में लगी चोट के बाद से इंटरनेशनल मैच नहीं खेले हैं.

साउथ अफ्रीका भारत दौरे पर तीनों फॉर्मेट में सीरीज खेलेगी, शुरुआत टेस्ट सीरीज से होगी. टेस्ट सीरीज में कुल 2 मैच खेले जाएंगे, शुभमन गिल की कप्तानी में भारत की ये दूसरी घरेलू टेस्ट सीरीज होगी. पहला मैच 14 से 18 नवंबर के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेला जाएगा. दूसरा टेस्ट असम क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में 22 से 26 नवंबर के बीच होगा.

ऋषभ पंत की वापसी तय, जल्द होगा एलान

विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत इस सीरीज में शामिल किए जा सकते हैं, इसकी पूरी संभावना है. बता दें कि इंग्लैंड दौरे पर खेले गए चौथे टेस्ट में वह चोटिल हुए थे. उनके पैर की उंगली में फ्रेक्चर हुआ था. इसके बाद वह एशिया कप में नहीं खेल पाए. वह वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज और ऑस्ट्रेलिया दौरे से भी बाहर रहे, अब उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी होने की पूरी संभावना है.

कब होगा टीम का एलान

खबर है कि आज (बुधवार) बीसीसीआई साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम का एलान कर सकता है. अगर आज टीम का एलान नहीं हुआ तो गुरुवार को हो सकता है. शुभमन गिल की कप्तानी में ये भारत की तीसरी टेस्ट सीरीज होगी, भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज 2-2 से ड्रा की थी. वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज 2-0 से जीती थी.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत का संभावित स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), यशस्वी जैस्वाल, देवदत्त पडिक्कल, साई सुदर्शन, केएल राहुल, ध्रुव जुरेल (विकेट कीपर), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), रवींद्र जडेजा, नितीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.

WTC 2025-2027 पॉइंट्स टेबल में कहां है दोनों टीमें

वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 की अंक तालिका में भारतीय टीम तीसरे स्थान पर है. टीम ने 7 में से 4 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं और 1 मैच ड्रा खेला है. साउथ अफ्रीका ने 2 मैच खेले हैं, जिसमें से 1 जीता है और 1 हारा है. साउथ अफ्रीका तालिका में चौथे नंबर पर है.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 05 Nov 2025 05:49 PM (IST)
Tags :
IND Vs SA Test  India Vs South Africa INDIAN CRICKET TEAM SHUBMAN GILL IND VS SA RISHABH PANT
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
प्राइवेसी पॉलिसी

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
Kaal Trighori Trailer: अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, रिलीज हुआ हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर
हेल्थ
कम स्पर्म काउंट वाले पिता के बच्चों में कैंसर का रिस्क हो जाता है 150 गुना, चौंका देगी यह स्टडी
नौकरी
ग्रेजुएट पास कैंडिडेट्स के लिए शानदार मौका, इस बैंक में निकली 750 पदों पर भर्ती; पढ़ें डिटेल्स
यूटिलिटी
गांव में है जमीन तो शुरू कर सकते हैं इतने सारे बिजनेस, सरकार भी करती है मदद
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
ABP NEWS
Bihar Election : 'मैं जितना नांचा हूं उतना कोई नहीं नांचा है' - Khesari Lal | Pawan Singh | Chapra
