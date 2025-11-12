(Source: Poll of Polls)
IND vs SA Series: 14 नवंबर से बजेगा बिगुल, जानें भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज का पूरा शेड्यूल और लाइव डिटेल्स
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट का महामुकाबला शुरू होने जा रहा है. 14 नवंबर से ईडन गार्डन्स में पहला टेस्ट खेला जाएगा. जानें दोनों टीमों के बीच सीरीज का पूरा शेड्यूल, टाइमिंग और लाइव डिटेल्स
IND vs SA Series: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच क्रिकेट की बड़ी जंग शुरू होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी. इसी के साथ दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की लंबी सीरीज का आगाज होगा. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के लिहाज से भी बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि दोनों टीमें इस समय अंक तालिका में शीर्ष चार में हैं.
दो टेस्ट, तीन वनडे और पांच टी20 मैचों की सीरीज
भारत और साउथ अफ्रीका के बीच इस दौरे में कुल 10 मुकाबले खेले जाएंगे. 2 टेस्ट मैच, 3 वनडे और 5 टी इंटरनेशनल मुकाबले.
पहला टेस्ट मैच: 14 नवंबर से कोलकाता के ईडन गार्डन्स में.
दूसरा टेस्ट मैच: 22 नवंबर से गुवाहाटी के बरसापाड़ा क्रिकेट स्टेडियम में. यह गुवाहाटी में होने वाला पहला टेस्ट मैच होगा.
खास बात यह है की गांधी-मंडेला ट्रॉफी के तहत होने वाली इस टेस्ट सीरीज में एक विशेष सिक्का जारी किया गया है, जिसके एक ओर महात्मा गांधी और दूसरी ओर नेल्सन मंडेला का चित्र अंकित है. इसी सिक्के से दोनों टेस्ट मैचों में टॉस किया जाएगा.
वनडे सीरीज का शेड्यूल
टेस्ट सीरीज के खत्म होने के बाद तीन वनडे मुकाबले खेले जाएंगे.दोनों टीमों के बीच वनडे मुकाबले 30 नवंबर से शुरू होंगे.
पहला वनडे - 30 नवंबर, रांची
दूसरा वनडे - 3 दिसंबर, रायपुर
तीसरा वनडे - 6 दिसंबर, विशाखापत्तनम
इन तीन मुकाबलों से भारत आने वाले साल के चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों को भी परखना चाहेगा.
टी20 सीरीज से वर्ल्ड कप की तैयारी
दोनों टीमों के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज 9 दिसंबर से शुरू होगी, जो टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले दोनों टीमों के लिए बड़ी परीक्षा होगी.
पहला टी20 - 9 दिसंबर, कटक
दूसरा टी20 - 11 दिसंबर, चंडीगढ़
तीसरा टी20 - 14 दिसंबर, धर्मशाला
चौथा टी20 - 17 दिसंबर, लखनऊ
पांचवां टी20 - 19 दिसंबर, अहमदाबाद
मैचों की टाइमिंग और लाइव प्रसारण
टेस्ट मैच: सुबह 9 बजे टॉस, खेल की शुरुआत 9:30 बजे से.
वनडे: दोपहर 1:30 बजे टॉस, मैच 2 बजे से शुरू.
टी20: शाम 7 बजे टॉस, मैच 7:10 बजे से शुरू.
भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच होने वाली पूरी सीरीज का लाइव टेलीकास्ट स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो-हॉटस्टार ऐप पर देखी जा सकेगी.
यह सीरीज सिर्फ एक क्रिकेट मुकाबला नहीं, बल्कि प्रतिष्ठा, रणनीति और टेस्ट क्रिकेट के असली जोश की जंग होगी. जहां भारत अपने घर में चैंपियन साउथ अफ्रीका को चुनौती देगा.
