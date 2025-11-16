IND vs SA 1st Test Live Score, Day-3: साउथ अफ्रीका का स्कोर 100 पार, भारत को तीसरे दिन कौन दिलाएगा पहला विकेट
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-3: कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले जा रहे भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट का आज तीसरा दिन है. मैच का लाइव स्कोर और हर अपडेट के लिए फॉलो करें.
ईडन गार्डन्स में खेले जा भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट का आज तीसरा दिन है. टीम इंडिया जीत के करीब है. शुभमन गिल दूसरे दिन चोटिल हुए थे, आज ऋषभ पंत उनकी जगह कप्तानी संभालेंगे. अगर साउथ अफ्रीका हारी तो इतिहास में पहली बार होगा जब साउथ अफ्रीका बावुमा की कप्तानी में कोई टेस्ट हारेगी.
साउथ अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था. पहले ही दिन टीम इंडिया की बल्लेबाजी भी आ गई, साउथ अफ्रीका तीसरे सेशन में 159 रनों पर ऑलआउट हो गई थी. एडन मारक्रम ने 31 रन बनाए थे, जो मेहमान टीम की पारी का सर्वाधिक स्कोर था. जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट लिए, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट्स चटकाए. 1 विकेट अक्षर के नाम रहा.
टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर मात्र 30 रनों की बढ़त हासिल की और टेस्ट के दूसरे दिन 189 रनों पर ऑलआउट हो गई. भारत के लिए पहली पारी में सबसे ज्यादा रन केएल राहुल (39) ने बनाए. साइमन हार्मर ने 4 और मार्को यानसन ने 3 विकेट लिए. केशव महाराज और कॉर्बिन बॉश के नाम 1-1 विकेट रहा. हालांकि टीम इंडिया के सिर्फ 9 विकेट गिरे थे, क्योंकि गर्दन में दर्द के कारण कप्तान शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान से बाहर चले गए थे. उन्हें हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा था, आज भी शायद ऋषभ पंत ही कमान संभालेंगे.
दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में 93 रन पर 7 विकेट गिर गए. मेहमान टीम के पास अभी सिर्फ 63 रनों की बढ़त है और सिर्फ 3 विकेट बचे हुए हैं. दूसरे दिन साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में रवींद्र जडेजा ने 4 और कुलदीप यादव ने 2 विकेट लिए, एक सफलता अक्षर पटेल को मिली. आज तीसरे दिन साउथ अफ्रीका टीम अपनी पारी को 93/7 से आगे बढ़ाएगी.
भारत की प्लेइंग 11: केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.
साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11: रयान रिकेल्टन, एडेन मार्करम, वियान मुल्डर, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, ट्रिस्टन स्टब्स, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को यानसन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज.
38.3 ओवर: टेम्बा बावुमा ने जडेजा की गेंद पर एक रन लिया, इसी के साथ साउथ अफ्रीका की दूसरी पारी में 100 रन हो गए हैं. अब साउथ अफ्रीका के पास 70 रनों की बढ़त हो गई है.
IND vs SA 1st Test Live Score, Day-3: शुरू हुआ तीसरे दिन का खेल
भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहले टेस्ट के तीसरे दिन का खेल समय पर शुरू हो गया है. भारत ने स्पिनर्स को पहले गेंदबाजी पर लगाया है.
