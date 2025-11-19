शुभमन गिल गुवाहाटी में होने वाले भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं. गिल को कोलकाता टेस्ट में गर्दन में दर्द महसूस हुआ था, जिसके चलते उन्हें रिटायर्ड हर्ट होकर मैदान छोड़ना पड़ा था. वह दूसरी पारी में भी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार गिल दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं, उनकी गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत टीम की कमान संभालेंगे.

कोलकाता टेस्ट में शुभमन गिल की कमी खली थी, जहां टीम इंडिया 124 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 30 रनों से हार गई थी. गिल को लेकर आज ही बीसीसीआई ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया था कि वह टीम के साथ गुवाहाटी पहुंच रहे हैं लेकिन उनके खेलने पर फैसला लिया जाना बाकी है.

इस खिलाड़ी को मिल सकता है प्लेइंग 11 में मौका

पहले टेस्ट में भी शुभमन गिल की गैरमौजूदगी में ऋषभ पंत ने ही कमान संभाली थी, वह उपकप्तान हैं. दूसरे टेस्ट में भी 26 वर्षीय पंत कप्तानी करेंगे, जबकि गिल के बाहर होने से साई सुदर्शन को प्लेइंग 11 में मौका मिल सकता है.

बीसीसीआई ने बुधवार को जारी अपने स्टेटमेंट में बताया था, "टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता टेस्ट के दूसरे दिन गर्दन में चोट लग गई और दिन का खेल खत्म होने के बाद उन्हें जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. उन्हें निगरानी में रखा गया और अगले दिन छुट्टी दे दी गई. गिल तेजी से रिकवर हो रहे हैं और वह 19 नवंबर, 2025 को टीम के साथ गुवाहाटी जाएँगे."

टीम इंडिया को हर हाल में जीतना है दूसरा टेस्ट

2 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत 0-1 से पीछे है. अब सीरीज हार से बचने के लिए टीम इंडिया को गुवाहाटी में हर हाल में जीतना है. क्योंकि ड्रा के साथ भी दक्षिण अफ्रीका सीरीज अपने नाम कर लेगी. बता दें कि टेम्बा बावुमा बतौर कप्तान अभी तक कभी कोई टेस्ट नहीं हारे हैं. उन्होंने 11 मैचों में कप्तानी की, जिसमें से 10 मैच दक्षिण अफ्रीका जीता और 1 ड्रा पर समाप्त हुआ. अब भारत को सीरीज बराबर पर खत्म करने के लिए बावुमा के इस रिकॉर्ड को तोड़ना होगा.