भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरा टेस्ट गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने 489 रन बना डाले, लेकिन भारतीय टीम के बल्लेबाज पहली पारी में बुरी तरह फ्लॉप हुए. कप्तान ऋषभ पंत (7) एक गैरजिम्मेदाराना शॉट खेलते हुए आउट हुए तो वहीं साई सुदर्शन (15), ध्रुव जुरेल (15), रवींद्र जडेजा (6) भी सस्ते में पवेलियन लौट गए. इस बीच करुण नायर ने एक क्रिप्टिक मैसेज शेयर किया, जिस पर अश्विन ने भी प्रतिक्रिया दी.

गुवाहाटी टेस्ट में टीम इंडिया का 7वां विकेट 122 के स्कोर पर गिरा था. वो तो भला हो वाशिंगटन सुंदर का, जिन्होंने 48 रन बनाए नहीं तो कुल स्कोर 150 तक पहुंचना भी मुश्किल था. सुंदर ने 92 गेंदों में खेली इस पारी में 2 चौके और 1 छक्का जड़ा. कुलदीप यादव ने बेशक 19 ही रन बनाए, लेकिन उन्होंने 134 गेंदों का सामना किया. ये पंत, जुरेल, नितीश कुमार रेड्डी, जडेजा द्वारा खेली गई गेंदों के टोटल से भी बहुत ज्यादा है. सोमवार को जब टीम इंडिया की पारी चल रही थी, तब अनुभवी खिलाडी करुण नायर ने एक्स पर एक क्रिप्टिक मैसेज पोस्ट किया.

करुण नायर ने क्या लिखा?

करुण नायर ने 24 नवंबर को अपने एक्स (पहले ट्विटर) अकाउंट पर लिखा, 'कुछ हालात ऐसे होते हैं जिन्हें आप दिल से जानते हैं, और वहां न होने की खामोशी अपना अलग ही एहसास पैदा करती है.' नायर के इस पोस्ट पर पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने भी हंसने वाला इमोजी शेयर किया.

Some conditions carry a feel you know by heart — and the silence of not being out there adds its own sting. — Karun Nair (@karun126) November 24, 2025

करुण नायर इस साल इंग्लैंड दौरे पर 8 साल बाद टेस्ट टीम में चुने गए थे, हालांकि वहां खराब प्रदर्शन के बाद उन्हें टेस्ट टीम से ड्राप कर दिया गया था. उन्हें घर पर वेस्टइंडीज और फिर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट टीम में नहीं चुना गया.

करुण नायर का इंटरनेशनल करियर

33 वर्षीय करुण नायर ने भारत के लिए 10 टेस्ट और 2 वनडे मैच खेले हैं. इसमें उन्होंने क्रमश 579 और 46 रन बनाए हैं. टेस्ट में उनका सर्वाधिक स्कोर 303 रन का है, जो उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 2016 में बनाया था.