गुवाहाटी में चल रहे दूसरे टेस्ट में भारतीय क्रिकेट टीम पर हार का खतरा मंडराने लगा है. दक्षिण अफ्रीका ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है. पहली पारी में मेहमान टीम ने 489 रन बनाए थे, लेकिन भारत की पहली पारी 201 पर समाप्त हो गई थी. अब दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी चल रही है और उनके पास 350 से अधिक की लीड हो चुकी है.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इस सीरीज में सिर्फ यशस्वी जायसवाल हैं, जिन्होंने एक बार अर्धशतक जड़ा. पहले टेस्ट में कोई बल्लेबाज 50 प्लस रन नहीं बना पाया, दूसरे टेस्ट की पहली पारी में भी यशस्वी (58) को छोड़कर दूसरा कोई भारतीय बल्लेबाज ऐसा नहीं कर सका. जबकि गुवाहाटी टेस्ट की पहली पारी में दक्षिण अफ्रीका के सेनुरन मुथुसामी ने शतक (109) जड़ा था और मार्को यानसेन ने 93 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली थी.

30 सालों बाद आया ऐसा संकट!

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया की अब एक पारी (दूसरी पारी) और बची हुई है. अगर उसमें भी किसी भारतीय बल्लेबाज ने शतक नहीं लगाया तो पिछले 30 सालों में ये पहला मौका होगा जब भारत में खेली गई किसी टेस्ट सीरीज में किसी भारतीय बल्लेबाज ने शतक नहीं जड़ा होगा.

टीम इंडिया पर मंडराया क्लीन स्वीप का खतरा

गौतम गंभीर की कोचिंग में भारतीय क्रिकेट टीम पिछले नवंबर ही न्यूजीलैंड से घर पर 3-0 से टेस्ट सीरीज हारी थी. अब एक साल के अंदर ये दूसरा मौका हो सकता है जब भारत घर पर क्लीन स्वीप हो जाए. अब टीम इंडिया दूसरे टेस्ट को ड्रा करने के इरादे से दूसरी पारी में बल्लेबाजी कर सकती है. बता दें कि भारत सीरीज में 0-1 से पिछड़ा हुआ है. इसलिए अगर दूसरा टेस्ट ड्रा भी होता है तो दक्षिण अफ्रीका टीम टेस्ट सीरीज जीत जाएगी.

टेस्ट सीरीज के बाद भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज शुरू होगी, जिसका पहला मैच 30 नवंबर को खेला जाएगा. वनडे सीरीज के बाद दोनों देशों के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज होगी.