IND vs SA 2nd Test: एडन मार्क्रम का 'फ्लाइंग' कैच, 10 फीट की छलांग लगाकर पकड़ी गेंद! गुवाहाटी में छाया सन्नाटा
IND vs SA 2nd Test: गुवाहाटी टेस्ट में खेले जा रहे भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट में एडन मार्क्रम ने एक शानदार कैच पकड़ा. स्लिप में खड़े मार्क्रम ने डाइव लगाकर एक हाथ से इस कैच को लपका.
एडन मार्क्रम ने गुवाहाटी टेस्ट के तीसरे दिन एक शानदार कैच पकड़कर नितीश कुमार रेड्डी की पारी को समाप्त किया. इस शानदार कैच से बेशक टीम इंडिया पर दबाव बढ़ गया, लेकिन इसे देखकर भारतीय फैंस भी उनकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए होंगे. नितीश के रूप में भारत का ये छठा विकेट सिर्फ 119 के स्कोर पर गिरा था, जबकि मेहमान टीम ने पहली पारी में 489 रन बनाए हैं.
एडन मार्क्रम का 'सुपरमैन' कैच
एडन मार्क्रम ने ये कैच भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका दूसरे टेस्ट के तीसरे दिन दूसरे सेशन में पकड़ा. 42वां ओवर मार्को यानसन ने डाला, इस ओवर की चौथी गेंद उन्होंने धीमे गति से बाउंसर डाली. गति से चकमा खाए नितीश कुमार रेड्डी के ग्लब्स पर गेंद लगकर 'गली' की दिशा में गई. गेंद हवा में थी, फोर्थ स्लिप की पोजीशन पर खड़े मार्क्रम ने तुरंत दौड़ लगा दी. गेंद फिर भी उनसे काफी दूर गिर रही थी, तब उन्होंने डाइव लगाकर एक हाथ से गेंद को पकड़ ही लिया. इस तरफ भारत का छठा विकेट गिरा.
What a CATCH by Aiden Markram! Unbelievable! pic.twitter.com/yz6S7mOTNU— Soham Ghosh (@Rickcy7) November 24, 2025
यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने की थी अच्छी शुरुआत
दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रनों का बड़ा स्कोर बनाया है. सेनुरन मुथुसामी ने शतक (109) और मार्को यानसन ने 93 रनों की तेज तर्रार पारी खेली थी. बल्लेबाजी के बाद यानसन ने गेंदबाजी में भी कहर बरपाया. इससे पहले यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई थी, दोनों ने पहले विकेट के लिए 65 रनों की साझेदारी की थी. लेकिन इस जोड़ी के टूटने के बाद टीम इंडिया की पारी बिखर गई.
केएल राहुल (22) को केशव महाराज ने आउट किया. अर्धशतक लगाकर यशस्वी (58) साइमन हार्मर का शिकार बने. तीसरे नंबर पर आए साई सुदर्शन 15 रन बनाकर हार्मर की गेंद पर कैच आउट हुए. इसके बाद तो मार्को यानसन ने कहर बरपा दिया, उन्होंने ध्रुव जुरेल (0), ऋषभ पंत (7), रवींद्र जडेजा (6), नितीश कुमार रेड्डी जैसे बल्लेबाजों को सस्ते में निपटा दिया. खबर लिखे जाने तक भारत का स्कोर 147/7 है. दक्षिण अफ्रीका से टीम इंडिया 342 रन पीछे हैं.
