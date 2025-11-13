साउथ अफ्रीका के भारत दौरे की शुरुआत टेस्ट सीरीज से हो रही है, जिसका पहला मैच शुक्रवार, 14 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम में होने वाले इस टेस्ट में अक्षर पटेल को बाहर बैठना पड़ सकता है. ध्रुव जुरेल का खेलना तय माना जा रहा है, सहायक कोच ने इसकी पुष्टि की थी कि जुरेल और पंत एक साथ खेल सकते हैं. नितीश कुमार रेड्डी को बाहर बैठना पड़ेगा, जिसकी पुष्टि खुद बीसीसीआई ने की है.

इंग्लैंड दौरे पर चोटिल हुए ऋषभ पंत अब पूरी तरह ठीक हो चुके हैं, वह करीब 3 महीने बाद अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेलने को तैयार हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि कोलकाता में टीम इंडिया 3 तेज गेंदबाज और 2 स्पिनर्स के कॉम्बिनेशन के साथ उतर सकती है.

क्यों बाहर हुए नितीश कुमार रेड्डी?

नितीश कुमार रेड्डी सिर्फ पहले टेस्ट से बाहर हुए हैं, हालांकि इसका कारण चोट नहीं है. बता दें कि नितीश ऑस्ट्रेलिया दौरे में भी चोटिल हुए थे. वह कोलकाता पहुंचकर अभ्यास शुरू भी कर चुके थे, शायद वह प्लेइंग 11 में नहीं होते इसलिए बीसीसीआई ने उन्हें साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ खेलने के लिए स्क्वाड से रिलीज़ कर दिया.

बीसीसीआई ने अपडेट देते हुए बताया, "नितीश राजकोट में साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ एकदिवसीय सीरीज के लिए भारत ए टीम में शामिल होंगे और 'ए' सीरीज के खत्म होने के बाद दूसरे टेस्ट के लिए टीम इंडिया टीम में वापसी करेंगे."

🚨 NEWS 🚨



Nitish Kumar Reddy released from India's squad for the first Test.



Nitish will join the India A squad for the One-day series against South Africa A in Rajkot and will return to #TeamIndia squad for the second Test post the conclusion of the 'A' series.



Details 🔽… — BCCI (@BCCI) November 12, 2025

टीम इंडिया के प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन में रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव के रूप में 3 स्पिनर खेल सकते हैं. जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, 2 तेज गेंदबाज रहेंगे. भारतीय टीम के सहायक कोच रयान टेन डोशेट ने भी प्रेस कांफ्रेंस में कहा था कि ध्रुव जुरेल ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ 2 शतक लगाए, वह इस हफ्ते खेलेंगे. उन्होंने ये भी कहा था कि नितीश की प्लेइंग 11 में जगह नहीं बन पाएगी.

ऋषभ पंत या ध्रुव जुरेल, कौन होगा विकेट कीपर?

अब बड़ा सवाल ये है कि अगर ध्रुव जुरेल और ऋषभ पंत, दोनों प्लेइंग 11 में होंगे तो विकेट कीपिंग कौन करेगा. पूरी संभावना है कि पंत विकेट कीपर होंगे, क्योंकि अगर वह पूरी तरह फिट नहीं होते तो मैनेजमेंट उन्हें मैदान पर उतारने की जल्दी नहीं करता.

भारत की संभावित प्लेइंग 11

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेट कीपर), ध्रुव जुरेल, रवींद्र जडेजा, वॉश‍िंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.

लाइव कहां देखें भारत बनाम साउथ अफ्रीका पहला टेस्ट?

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पहले टेस्ट का लाइव प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा. लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर होगी.