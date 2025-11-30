हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटVirat Kohli Records: रांची में शतक जड़ विराट कोहली ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, दमदार सेंचुरी देख गौतम गंभीर ने भी बजाई तालियां

Virat Kohli Records: रांची में शतक जड़ विराट कोहली ने तोड़े 5 बड़े रिकॉर्ड, दमदार सेंचुरी देख गौतम गंभीर ने भी बजाई तालियां

Virat Kohli Records: विराट कोहली ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रांची में 135 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली. इस पारी में उन्होंने 7 छक्के और 11 चौके जड़े. जानिए इस पारी में उन्होंने कौन से 5 रिकॉर्ड बनाए.

By : शिवम | Updated at : 30 Nov 2025 06:22 PM (IST)
Preferred Sources

विराट कोहली ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 135 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसकी मदद से टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर पाई. जब वह आउट हुए तो पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई. विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने सराहना की. हेड कोच गौतम गंभीर ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और जब वह आए तो उन्हें गले भी लगाया. जानिए इस पारी में कोहली ने कौन से 5 बड़े रिकॉर्ड बनाए.

1. इंटरनेशनल क्रिकेट के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा. सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए हैं. किसी भी फॉर्मेट (टी20, टेस्ट और वनडे) इससे ज्यादा शतक किसी के नाम नहीं थे, लेकिन अब विराट कोहली आगे आ गए हैं. उन्होंने वनडे क्रिकेट में 52 शतक पूरे कर लिए हैं.

2. एक भारतीय वेन्यू पर सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली अब एक भारतीय वेन्यू पर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रांची के झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में विराट ने 5 पारियों में 3 शतक लगाए हैं. विराट विशाखापट्टनम और पुणे में भी 3-3 शतक लगा चुके हैं.

3. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रांची में कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठा वनडे शतक था.

4. घर पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली

विराट कोहली ने 135 रनों की इस पारी में सचिन तेंदुलकर का एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, वह भारत में वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 50 से अधिक रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 58 बार ऐसा किया. कोहली ने 59 बार घर पर वनडे में 59 बार 50 प्लस स्कोर किया है.

5. नंबर 3 पर सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छक्के

विराट कोहली नंबर-3 पोजीशन पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 540 पारी में 217 छक्के लगाए थे. विराट कोहली ने तीसरे नंबर पर खेली 327 पारियों में 218 छक्के लगा दिए हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 30 Nov 2025 06:22 PM (IST)
Tags :
Virat Kohli Records Virat Kohli Century IND Vs SA 1st ODI India Vs South Africa 1st ODI VIRAT KOHLI GAUTAM GAMBHIR IND VS SA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन की मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान का नया डिफेंस सिस्टम उड़ाएगा ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
चीन की मिसाइलों को चुटकियों में तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान ने उड़ाई ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक..., विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक, विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

Itti Si Khushi: Anvita के हाथ पर रचा Virat का नाम, Sanjay से कैसे होगी शादी #sbs
Bollywood News: फिल्मी सितारों से जुड़ी बड़ी खबरें | KFH
Shadab Jakati: '10 रुपये का बिस्कुट कितने का है जी' वाले शादाब की गिरफ्तारी की पूरी कहानी |ABPLIVE|
Cyclone Ditwah: Bengal की खाड़ी से तट की ओर तेज, Tamil Nadu-Puducherry-Andhra में चेतावनी |ABPLIVE
Rahul-Sonia Gandhi पर नई FIR, संसद में फिर क्या होगा हंगामा? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन की मिसाइलों को पलक झपकते ही तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान का नया डिफेंस सिस्टम उड़ाएगा ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
चीन की मिसाइलों को चुटकियों में तबाह कर देगा 'T-Dome', ताइवान ने उड़ाई ड्रैगन की नींद! जानें खासियत
बिहार
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
बिहार: मोतिहारी में बेकाबू ट्रक ने 6 गाड़ियों को रौंदा, 5 लोगों मौके पर दर्दनाक मौत, कई घायल
इंडिया
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
जिहाद, घर वापसी, बाबरी मस्जिद और सुप्रीम कोर्ट... कौन हैं मौलाना महमूद मदनी, जिनके बयान पर मचा बवाल
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक..., विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
वनडे क्रिकेट के 7000 शतक, विराट कोहली ने रचा इतिहास; रांची में तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड
बॉलीवुड
'तेरे इश्क में' देख कृति सेनन के मुरीद हुए नेटिजंस, बोले- 'लेडी कबीर सिंह'
'तेरे इश्क में' देख कृति सेनन के मुरीद हुए नेटिजंस, बोले- 'लेडी कबीर सिंह'
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
इस देश में आसमान छूती है अमीरी, फिर पीएम से मंत्री तक साइकिल चलाने पर क्यों हैं मजबूर?
यूटिलिटी
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
1 दिसंबर से रुक जाएगी इन लोगों की पेंशन, जान लीजिए कहीं आपका नाम भी तो नहीं शामिल
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget