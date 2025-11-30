विराट कोहली ने रांची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 135 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली, जिसकी मदद से टीम इंडिया पहले बल्लेबाजी करते हुए 349 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर पाई. जब वह आउट हुए तो पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई. विरोधी टीम के खिलाड़ियों ने सराहना की. हेड कोच गौतम गंभीर ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई और जब वह आए तो उन्हें गले भी लगाया. जानिए इस पारी में कोहली ने कौन से 5 बड़े रिकॉर्ड बनाए.

1. इंटरनेशनल क्रिकेट के एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली इंटरनेशनल क्रिकेट के किसी एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा. सचिन ने टेस्ट क्रिकेट में 51 शतक लगाए हैं. किसी भी फॉर्मेट (टी20, टेस्ट और वनडे) इससे ज्यादा शतक किसी के नाम नहीं थे, लेकिन अब विराट कोहली आगे आ गए हैं. उन्होंने वनडे क्रिकेट में 52 शतक पूरे कर लिए हैं.

2. एक भारतीय वेन्यू पर सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली अब एक भारतीय वेन्यू पर सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रांची के झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में विराट ने 5 पारियों में 3 शतक लगाए हैं. विराट विशाखापट्टनम और पुणे में भी 3-3 शतक लगा चुके हैं.

3. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा शतक

विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. रांची में कोहली का दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ छठा वनडे शतक था.

4. घर पर सबसे ज्यादा 50+ स्कोर बनाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली

विराट कोहली ने 135 रनों की इस पारी में सचिन तेंदुलकर का एक और बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा, वह भारत में वनडे फॉर्मेट में सबसे ज्यादा 50 से अधिक रनों की पारी खेलने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. पहले ये रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम था, जिन्होंने 58 बार ऐसा किया. कोहली ने 59 बार घर पर वनडे में 59 बार 50 प्लस स्कोर किया है.

Gautam Gambhir hugging and congratulating Virat Kohli. pic.twitter.com/X9RlvOD546 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 30, 2025

5. नंबर 3 पर सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छक्के

विराट कोहली नंबर-3 पोजीशन पर सबसे ज्यादा इंटरनेशनल सिक्स लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. उन्होंने रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने 540 पारी में 217 छक्के लगाए थे. विराट कोहली ने तीसरे नंबर पर खेली 327 पारियों में 218 छक्के लगा दिए हैं.