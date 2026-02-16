फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल

India Emphatic Win Against Pakistan In The ICC T20 World Cup 2026: आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने बीती रात यानी 15 फरवरी को पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी. ये मुकाबला कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेल गया, जिसमें टीम इंडिया को 61 रन की धमाकेदार जीत मिली. इस जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान पर टी20 वर्ल्ड कप में अपनी जीत का रिकॉर्ड 8-1 कर लिया है. ईशान किशन की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद भारतीय गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी के दम पर टीम इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप में पड़ोसियों पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की.

वीरेंद्र सहवाग ने लिए पाकिस्तान के मजे

भारत के पूर्व विस्फोटक सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया. उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, ‘ईशान किशन ने एकदम धुरंधर की तरह खेला. सभी छोटी टीमों में से पाकिस्तान को हराना भारत के लिए सबसे आसान लग रहा था, क्योंकि टी-20 क्रिकेट के प्रति उनका रवैया 17वीं सदी जैसा था, लेकिन हमेशा की तरह उन्हें करारी हार मिली. फुल कंबल कुटाई.’

Ishan Kishan played like a real Dhurandhar. Among all minnows Pakistan looked like the easiest to beat for Bharat because of their 17th century approach to T-20 cricket, and they have taken a proper beating as usual. Full kambal kuttai. #t20worldcup2026 — Virrender Sehwag (@virendersehwag) February 15, 2026

माइकल वॉन ने किया बड़ा दावा

पूर्व इंग्लिश क्रिकेटर माइकल वॉन ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि मैदान पर टीम इंडिया का ‘खौफ’ देख पाकिस्तान घुटने टेक देता है.

India seem to intimidate Pakistan on the cricket field .. they are so much better in all facets of the game & such a better mentality of coping with the huge occasion .. #INDvsPAK — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) February 15, 2026

गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई

गृहमंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा: शानदार खेला #टीमइंडिया… फॉर्मेट, जगह और तारीखें भले ही बदल जाएं, लेकिन #भारतबनामपाकिस्तान का नतीजा हमेशा एक जैसा रहेगा. पूरी टीम को बधाई!

Well played #TeamIndia 👏



Formats, places, and dates may change, but the result of #IndvsPak remains consistent.



Congratulations to the entire team.#T20WorldCup pic.twitter.com/K10UPQgZ8n — Amit Shah (@AmitShah) February 15, 2026

बीसीसीआई के सचिव ने दी शुभकामनाएं

बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कप्तान सूर्यकुमार यादव को बधाई देते हुए लिखा, ‘कप्तान सूर्या और #TeamIndia को पाकिस्तान पर एक बार फिर शानदार जीत के लिए बधाई. आज की ये बड़ी जीत और 8-1 का अंतर भारतीय क्रिकेट की गुणवत्ता, गहराई और दबदबे को दर्शाता है, जिस तरह से ये टीम अलग-अलग पिचों पर खुद को ढालती है, वो वाकई सराहनीय है.

Congratulations to Captain @surya_14kumar and #TeamIndia for a thoroughly dominating win over Pakistan yet again. The massive victory today and the 8-1 margin reflect the quality, depth and dominance of Indian Cricket. The way this team adapts to different surfaces is truly… pic.twitter.com/eqhCT9icMO — Devajit LON Saikia (@lonsaikia) February 15, 2026

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दी बधाई

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि ये सिर्फ जीत नहीं, एक जश्न है पूरे भारत का. T20WorldCup2026 के रोमांचक मुकाबले में हमारी भारतीय टीम के धुरंधर खिलाड़ियों की पाकिस्तान पर गौरवशाली जीत की देशवासियों और विशेषकर टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई.

टीम इंडिया ने दर्ज की एकतरफा जीत

कोलंबो में मिली जीत के साथ भारत ने टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर अपनी लीड बढ़ाकर 8-1 कर ली. मैच की बात करें तो सलामी बल्लेबाज ईशान किशन के तूफानी अर्धशतक के बाद गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन से टीम इंडिया ने पाकिस्तान पर 61 रन की एकतरफा जीत दर्ज की. इसी के साथ भारतीय टीम ने सुपर 8 राउंड के लिए क्वालीफाई कर लिया है.