भारतीय क्रिकेट के इतिहास में कुछ खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल की दिशा बदल दी. महेंद्र सिंह धोनी उन्हीं चुनिंदा नामों में शामिल हैं. शानदार बल्लेबाजी, बेहतरीन विकेटकीपिंग और शांत कप्तानी की बदौलत उन्होंने भारत को कई यादगार जीत दिलाईं. धोनी ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर के दौरान भारत के लिए 538 मैच खेले. इस दौरान उन्होंने 17266 रन बनाए. उनके बल्ले से 16 शतक और 108 अर्धशतक निकले. उनकी कप्तानी में भारत ने 2007 का टी20 विश्व कप, 2011 का वनडे विश्व कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती. यही वजह है कि उन्हें भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े मैच विनर्स में शामिल किया जाता है.

हालांकि उनके शानदार करियर से जुड़ा एक आंकड़ा आज भी लोगों को चौंका देता है. धोनी ने भारत के लिए 98 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले, लेकिन इस फॉर्मेट में वह कभी प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड नहीं जीत पाए. टी20 क्रिकेट में यह रिकॉर्ड काफी हैरान करने वाला माना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई बार मुश्किल हालात में टीम को जीत तक पहुंचाया.

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टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में धोनी ने 1617 रन बनाए. उनका बल्लेबाजी औसत 37.60 और स्ट्राइक रेट 126.13 रहा. वह ज्यादातर निचले क्रम में बल्लेबाजी करने उतरते थे. कई बार उन्हें बहुत कम गेंदें खेलने का मौका मिलता था. ऐसे में उनकी छोटी लेकिन असरदार पारियां टीम के लिए बेहद अहम साबित होती थीं, लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच का सम्मान अक्सर बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाजों या ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों को मिल जाता था.

धोनी हमेशा टीम को अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों से ऊपर रखते थे. कई मौकों पर उन्होंने खुद पीछे रहकर युवा खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका दिया. उनकी प्राथमिकता हमेशा टीम की जीत रही, न कि व्यक्तिगत पुरस्कार. हालांकि टी20 इंटरनेशनल में उन्हें यह सम्मान नहीं मिला, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट में उनका दबदबा साफ दिखाई देता है. वनडे क्रिकेट में उन्होंने 21 बार प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड जीता. इसके अलावा दो बार प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने. टेस्ट क्रिकेट में भी वह दो बार प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए.

दिलचस्प बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में यह अवॉर्ड नहीं जीतने वाले धोनी इंडियन प्रीमियर लीग में कई बार अपनी कप्तानी और बल्लेबाजी के दम पर मैच के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए. आईपीएल में उनका रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है.

किसी खिलाड़ी की महानता सिर्फ व्यक्तिगत पुरस्कारों से नहीं मापी जाती. धोनी का करियर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है. उन्होंने अपने प्रदर्शन और नेतृत्व से भारतीय क्रिकेट को नई पहचान दी. यही कारण है कि आज भी करोड़ों क्रिकेट प्रेमी उन्हें खेल के सबसे बड़े मैच विनर्स और सबसे सफल कप्तानों में गिनते हैं.

व्यक्तिगत अवॉर्ड भले ही उनके खाते में नहीं आया, लेकिन क्रिकेट इतिहास में उनकी पहचान किसी सम्मान की मोहताज नहीं है. उन्होंने ट्रॉफियां जीतीं, रिकॉर्ड बनाए और भारतीय क्रिकेट को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाया, जहां पहुंचना हर खिलाड़ी का सपना होता है. धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में भारतीय क्रिकेट में नहीं देखे जाते, उन्हें सचिन के बराबर का प्यार और सम्मान भारतीय फैंस द्वारा मिलता है, जिसका कारण उनके सालों तक देश के प्रति समरपीत रखना है.

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