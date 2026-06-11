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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटकल से शुरू होगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप, कब होगी IND vs PAK महाटक्कर? एक क्लिक में टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

कल से शुरू होगा 2026 टी20 वर्ल्ड कप, कब होगी IND vs PAK महाटक्कर? एक क्लिक में टीम इंडिया का पूरा शेड्यूल

India Schedule Womens T20 World Cup 2026: इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत 12 जून से हो रही है. जानिए भारत और पाकिस्तान का मैच कब खेला जाएगा.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 10:38 AM (IST)
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महिला टी20 वर्ल्ड कप का दसवां संस्करण बहुत खास होने वाला है. इसे इतिहास का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कहा जा रहा है, क्योंकि पहली बार दुनिया के 12 देश इस टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं. 12 जून से विश्व कप शुरू होगा साढ़े तीन सप्ताह तक चलने वाले इस विश्व कप का फाइनल 5 जुलाई को खेला जाएगा.

यह टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड एंड वेल्स की मेजबानी में खेला जाएगा, जिसमें 12 टीमों के बीच कुल 33 मुकाबले खेले जाएंगे. सभी टीमों को 6-6 के दो ग्रुप में बांटा गया है. भारत और पाकिस्तान ग्रुप ए में हैं और टीम इंडिया का सबसे पहला मैच पाकिस्तान के साथ ही होना है.

बता दें कि भारतीय टीम 2025 वनडे वर्ल्ड कप जीतकर आ रही है और अब कप्तान हरमनप्रीत कौर और उनकी सेना टी20 वर्ल्ड कप की उपलब्धि हासिल करना चाहेगी. टीम इंडिया सिर्फ एक बार फाइनल खेली है, लेकिन कभी ट्रॉफी जीतने का स्वाद नहीं चख सकी है. यहां देख लीजिए ट्रॉफी जीतने तक भारतीय टीम को किन टीमों की चुनौती को पार करना होगा.

ग्रुप ए- भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश

ग्रुप बी- इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड, स्कॉटलैंड

14 जून को भारत बनाम पाकिस्तान

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय टीम का सबसे पहला मैच 14 जून को पाकिस्तान के साथ होगा. यह मैच बर्मिंघम में खेला जाएगा. महिला टी20 वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत और पाकिस्तान की 8 बार टक्कर हुई है, उनमें 6 बार टीम इंडिया और केवल 2 बार पाकिस्तान जीता है. टीम इंडिया को उसके बाद 17 जून को नीदरलैंड्स से भिड़ना है और उसका आखिरी ग्रुप मैच 28 जून को ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा.

  • 14 जून - भारत बनाम पाकिस्तान - बर्मिंघम
  • 17 जून - भारत बनाम नीदरलैंड्स - लीड्स
  • 21 जून - भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका - मैंचेस्टर
  • 25 जून - भारत बनाम बांग्लादेश - मैंचेस्टर
  • 28 जून - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया - लंदन

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 11 Jun 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
T20 World Cup Womens T20 World Cup 2026
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