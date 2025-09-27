हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK Final: 3-2 से आगे पाकिस्तान... फाइनल में भारत से ज्यादा मैच जीता है पाक! ये आंकड़ा कर देगा हैरान

IND vs PAK Final: 3-2 से आगे पाकिस्तान... फाइनल में भारत से ज्यादा मैच जीता है पाक! ये आंकड़ा कर देगा हैरान

IND vs PAK Asia Cup 2025 Final: एशिया कप 2025 के फाइनल से पहले जानिए अभी तक किसी भी टूर्नामेंट के फाइनल में कितनी बार भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुई है. कौन कितनी बार जीता.

By : शिवम | Updated at : 27 Sep 2025 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम 12वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, इससे पहले टीम 8 बार चैंपियन रह चुकी है. इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान भिड़ेगी. हालांकि अलग-अलग टूर्नामेंट में अभी तक कुल 5 बार ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने हुई हैं. लेकिन उनके आंकड़े जानकार आप हैरान रह जाओगे.

एशिया कप 2025 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में थी, सिर्फ एक मैच पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही हारी थी जबकि भारत ने तीनों मुकाबलों में आसान जीत दर्ज की. सुपर-4 के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को फिर हराया, उसके बाद बांग्लादेश को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश को हराकर दूसरी फाइनलिस्ट बनी.

गुरुवार को हुए मुकाबले में पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक बार फिर खराब रही, पूरी टीम 135 रन ही बना पाई. एक छोटे लक्ष्य का बचाव करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, और 11 रनों से मुकाबले को जीत लिया. अभी टूर्नामेंट में टॉप रन स्कोरर और टॉप विकेट टेकर भारतीय ही हैं. ओपनर अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, वह 2 बार शतक के करीब भी पहुंच चुके. कुलदीप यादव टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

टूर्नामेंट के फाइनल में कैसा है भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

  • कितनी बार फाइनल में हुआ है भारत-पाकिस्तान मैच? 5 बार
  • भारत ने कितनी बार जीत हासिल की? 2 बार
  • पाकिस्तान ने कितनी बार फाइनल में भारत को हराया? 3 बार

लिमिटेड ओवरों के टूर्नामेंट में (जहां 5 या उससे ज्यादा टीमें खेली) 5 बार हुआ है जब फाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान मैच हुआ. पहली बार ऐसा बेंसोन एंड हेज वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ क्रिकेट (1985) में ऐसा हुआ था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हुए इस फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था.

इसके बाद 1986 और 1994 में हुए ऑस्ट्रल-एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीता. 1986 में पाकिस्तान ने 1 विकेट और 1994 में 39 रन से फाइनल जीता था.

2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुई थी, जहां एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया था.

एशिया कप 2025 से पहले 2017 में आखिरी बार हुआ था जब सिमित ओवरों के टूर्नामेंट के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, यहाँ पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों के बड़े अंतर से हराया था. 339 रनों का पीछा करते हुए विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया 158 रनों पर ढेर हो गई थी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 27 Sep 2025 07:14 AM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan IND Vs PAK Asia Cup IND Vs PAK Head To Head IND Vs PAK Final Asia Cup 2025 Asia Cup 2025 Final
Sports LIVE

ABP Shorts

Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Virat Kohli ने Chris Gayle को RCB की तरफ से दुबारा खेलने के लिए बुलाया | RCB | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
IPL में इस तरह से आउट होने वाले तीसरे खिलाड़ी बने Jadeja, नहीं चाहेंगे दुबारा ऐसे आउट होना | #shorts
Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Paris Olympics 2024 : भारतीय महिला और पुरुष रिले टीम ने के लिए किया क्वालिफाई | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
IPL 2024 : Malinga के बाद अब Bumrah ने कर दिखाया ये कारनामा | Sports LIVE
Sports LIVE
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
IPL 2024 : Hardik की कप्तानी भी Mumbai के नहीं आई काम, 12 साल बाद भी टीम नहीं जीत सकी पहला मैच
Sports LIVE
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
IPL 2024 KKR vs SRH : Live match के दौरान smoking करते कमरे में कैद हुए Shahrukh ,वीडियो वायरल .
Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
IPL 2024 : RCB के Unbox Event में Virat Kohli ने कही बड़ी बात ! | Sports LIVE
Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
RCB के WPL पर जीतने पर Vijay Mallya का X पर पोस्ट, आई Memes की बाढ़ | Sports LIVE
Sports LIVE
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Ravichandran Ashwin : TNCA ने Ashwin को 500 सोने के सिक्के और 1 करोड़ रूपए देकर किया सम्मानित .
Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
लोक सभा चुनाव के चलते UAE में खेला जा सकता है IPL का दूसरा फेज | Sports LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
Advertisement

वीडियोज

BYD Sealion 7 Performance Dual Motor India review | Auto Live
Citroen Basalt Pros and Cons: All you need to know | Auto Live
The EV Podcast, with MG & BYD | Auto Live
New 2025 Volkswagen Tiguan R-Line India first look and interior |Auto Live
TVS iQube Review: ये है India की सबसे महंगी EV! | Auto Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
NSA के तहत गिरफ्तार सोनम वांगचुक को भेजा गया जोधपुर जेल, लेह में इंटरनेट बंद
क्रिकेट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
2025 एशिया कप के 7 सबसे कंजूस गेंदबाज, लिस्ट में बुमराह नहीं; देखें किसकी इकॉनमी है सबसे बेस्ट
महाराष्ट्र
शरद पवार का जिक्र कर अजित पवार का बड़ा बयान, 'पहले कोई गलती करते थे तो...'
चाचा शरद पवार पर अजित पवार का बड़ा बयान, 'गलती' का जिक्र कर क्या बोले?
बॉलीवुड
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर, अपकमिंग फिल्म के लिए मांगी दुआ
आई लव मोहम्मद पर छिड़े विवाद के बीच एकता कपूर ने अजमेर दरगाह पर चढ़ाई चादर
विश्व
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
UN में इजरायली PM नेतन्याहू का संबोधन, गाजा में 'जबरन' हो रहा था टेलिकास्ट, हमास को दे डाली वॉर्निंग
बिहार
Bihar Elections: पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
पटना में BJP नेताओं संग अमित शाह ने की बड़ी बैठक, बोले- 'आज से चुनाव तक…'
नौकरी
Jobs 2025: इंटरव्यू देकर पाएं ESIC में नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
इंटरव्यू देकर पाएं ESIC में नौकरी, लाखों में मिलेगी सैलरी, ये कर सकते हैं अप्लाई
यूटिलिटी
व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, नोट कर लें ये नंबर
व्हाट्सएप से भी डाउनलोड कर सकते हैं आधार कार्ड, नोट कर लें ये नंबर
ENT LIVE
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
पहलगाम हमले पर दिलजीत ने तोड़ी चुप्पी, कहा- पंजाबी और सरदार कभी भारत विरोधी नहीं हो सकते
ENT LIVE
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
मनीषा रानी के राइज एंड फाल में पहले वाइल्डकार्ड के रूप में शामिल होने की अफवाह
ENT LIVE
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
नेपो किड्स, आउटसाइडर्स, न्यू बॉलीवुड एरा और तू मेरी पूरी कहानी पर महेश भट्ट और अनु मलिक
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
Embed widget