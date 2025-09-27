भारतीय क्रिकेट टीम 12वीं बार एशिया कप के फाइनल में पहुंची है, इससे पहले टीम 8 बार चैंपियन रह चुकी है. इतिहास में पहली बार होने जा रहा है जब एशिया कप फाइनल में भारत और पाकिस्तान भिड़ेगी. हालांकि अलग-अलग टूर्नामेंट में अभी तक कुल 5 बार ये दोनों टीमें फाइनल में आमने सामने हुई हैं. लेकिन उनके आंकड़े जानकार आप हैरान रह जाओगे.

एशिया कप 2025 की बात करें तो भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में थी, सिर्फ एक मैच पाकिस्तान भारत के खिलाफ ही हारी थी जबकि भारत ने तीनों मुकाबलों में आसान जीत दर्ज की. सुपर-4 के पहले मैच में भारत ने पाकिस्तान को फिर हराया, उसके बाद बांग्लादेश को हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की की. पाकिस्तान श्रीलंका और बांग्लादेश को हराकर दूसरी फाइनलिस्ट बनी.

गुरुवार को हुए मुकाबले में पाकिस्तान की बल्लेबाजी एक बार फिर खराब रही, पूरी टीम 135 रन ही बना पाई. एक छोटे लक्ष्य का बचाव करते हुए पाकिस्तान के गेंदबाजों ने अच्छा प्रदर्शन किया, और 11 रनों से मुकाबले को जीत लिया. अभी टूर्नामेंट में टॉप रन स्कोरर और टॉप विकेट टेकर भारतीय ही हैं. ओपनर अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं, वह 2 बार शतक के करीब भी पहुंच चुके. कुलदीप यादव टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं.

टूर्नामेंट के फाइनल में कैसा है भारत और पाकिस्तान का रिकॉर्ड

कितनी बार फाइनल में हुआ है भारत-पाकिस्तान मैच? 5 बार

5 बार भारत ने कितनी बार जीत हासिल की? 2 बार

2 बार पाकिस्तान ने कितनी बार फाइनल में भारत को हराया? 3 बार

लिमिटेड ओवरों के टूर्नामेंट में (जहां 5 या उससे ज्यादा टीमें खेली) 5 बार हुआ है जब फाइनल में भारत बनाम पाकिस्तान मैच हुआ. पहली बार ऐसा बेंसोन एंड हेज वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ़ क्रिकेट (1985) में ऐसा हुआ था, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर हुए इस फाइनल मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया था.

इसके बाद 1986 और 1994 में हुए ऑस्ट्रल-एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को हराकर खिताब जीता. 1986 में पाकिस्तान ने 1 विकेट और 1994 में 39 रन से फाइनल जीता था.

2007 टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भारत और पाकिस्तान आमने सामने हुई थी, जहां एमएस धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 रन से हराया था.

एशिया कप 2025 से पहले 2017 में आखिरी बार हुआ था जब सिमित ओवरों के टूर्नामेंट के फाइनल में दोनों टीमें आमने सामने हुई थी, यहाँ पाकिस्तान ने भारत को 180 रनों के बड़े अंतर से हराया था. 339 रनों का पीछा करते हुए विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया 158 रनों पर ढेर हो गई थी.