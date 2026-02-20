हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटसेमीफाइनल या फाइनल, टी20 वर्ल्ड कप में दोबारा कब हो सकता है भारत-पाकिस्तान का मैच; जानिए समीकरण

सेमीफाइनल या फाइनल, टी20 वर्ल्ड कप में दोबारा कब हो सकता है भारत-पाकिस्तान का मैच; जानिए समीकरण

IND vs PAK T20 World Cup 2026: क्या टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला खेला जा सकता है? तो इसका जवाब 'हां' है. आइए पूरा समीकरण समझते हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मोहम्मद अलफैज | Updated at : 20 Feb 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

India vs Pakistan T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 में 27वां लीग मैच भारत और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला गया था. मुकाबले में टीम इंडिया ने 61 रनों से एकतरफा जीत हासलि की थी. फैंस दोनों के बीच खेले जाने वाले मुकाबले को बड़े शौक से देखते हैं, खासकर जब मैच टक्कर का हो तो दिलचस्पी और बढ़ जाती है. 

हालांकि लीग स्टेज में भारत-पाकिस्तान का मुकाबला लगभग एकतरफा हुआ था. अब फैंस जानना चाह रहे हैं कि क्या टी20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच दूसरा मुकाबला हो सकता है या नहीं. तो आइए जानते हैं भारत-पाकिस्तान मैच के दूसरे मैच को लेकर क्या समीकरण बन रहा है. 

सुपर-8 में नहीं होगी भिड़ंत 

टूर्नामेंट के सुपर-8 चरण के लिए सभी टीमें तय हो चुकी हैं. इन 8 टीमों को 2 अलग-अलग ग्रुप में रखा गया है. भारत और पाकिस्तान की टीमें अलग-अलग ग्रुप में मौजूद हैं, जिसके चलते सुपर-8 में तो दोनों की भिड़ंत संभव नहीं है. लीग स्टेज में दोनों टीमें एक ही ग्रुप में थीं, जिसके चलते दोनों के बीच मुकाबला खेला गया था. 

सेमीफाइनल या फाइनल में भिड़ंत का समीकरण

सेमीफाइनल: देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल मुकाबला होने की पूरी संभावना है. दोनों टीमें अपने-अपने ग्रुप से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करें. इसमें एक टीम अपने ग्रुप में टॉप पर रहे, जबकि दूसरी टीम दूसरे पायदान पर रहे. इस तरह तरह भारत और पाकिस्तान के बीच सेमीफाइनल खेला जा सकता है. 

फाइनल: सेमीफाइनल के साथ-साथ दोनों टीमों का फाइनल में पहुंचना भी पूरी तरह से संभव है. अगर दोनों टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे के सामने नहीं आकर, अलग-अलग सेमीफाइनल खेलती हैं और दोनों जीत दर्ज करके फाइनल में जगह हासिल कर लेती हैं. इस तरह फाइनल में भी दोनों के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है. 

सेमीफाइनल और फाइनल का शेड्यूल 

पहला सेमीफाइनल- 04 मार्च (वेन्यू तय नहीं)

दूसरा सेमीफाइनल- 05 मार्च (मुंबई, वानखेड़े स्टेडियम)

फाइनल- 08 मार्च (वेन्यू तय नहीं)

Published at : 20 Feb 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
India Vs Pakistan T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
सेमीफाइनल या फाइनल, टी20 वर्ल्ड कप में दोबारा कब हो सकता है भारत-पाकिस्तान का मैच; जानिए समीकरण
सेमीफाइनल या फाइनल, टी20 वर्ल्ड कप में दोबारा कब हो सकता है भारत-पाकिस्तान का मैच
क्रिकेट
Watch: आपस में लड़ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, अब शाहिद अफरीदी ने शादाब को सुनाई खरी खोटी- कहा- बेटा तुम...
Watch: आपस में लड़ रहे हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, अब शाहिद अफरीदी ने शादाब को सुनाई खरी खोटी- कहा- बेटा तुम...
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने किया राजस्थान रॉयल्स का नुकसान, ट्रेनिंग कैंप में पानी की पाइप को क्यों तोड़ा
वैभव सूर्यवंशी ने किया राजस्थान रॉयल्स का नुकसान, ट्रेनिंग कैंप में पानी की पाइप को क्यों तोड़ा
क्रिकेट
'आपको एक्सपोज कर...', 3 बार शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा के लिए ये क्या बोल गए पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी
'आपको एक्सपोज कर...', 3 बार शून्य पर आउट हुए अभिषेक शर्मा के लिए ये क्या बोल गए पाकिस्तान के पूर्व खिलाड़ी
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: अखिलेश यादव के बयान से चढ़ा सियासी पारा, 'आखिरकार क्या वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर...'
अखिलेश यादव के बयान से चढ़ा सियासी पारा, 'आखिरकार क्या वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम मिलकर...'
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
हेल्थ
Colon Cancer Symptoms: पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
यूटिलिटी
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Embed widget