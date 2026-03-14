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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सगौतम गंभीर को सौरव गांगुली की दो टूक चेतावनी, बोले- असली टेस्ट अभी बाकी है

गौतम गंभीर को सौरव गांगुली की दो टूक चेतावनी, बोले- असली टेस्ट अभी बाकी है

सौरव गांगुली ने गौतम गंभीर को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी असली परीक्षा 2027 वनडे वर्ल्ड कप में होगी. गांगुली के मुताबिक साउथ अफ्रीका की परिस्थितियां भारतीय टीम और कोच दोनों को कड़ी चुनौती देंगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Mar 2026 12:08 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने हाल के समय में शानदार सफलता हासिल की है. उनकी कोचिंग में भारत ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और टी20 वर्ल्डकप 2026 जैसे दो बड़े आईसीसी खिताब जीते हैं. इसके साथ ही गंभीर भारत के पहले ऐसे कोच बन गए हैं जिन्होंने इतने कम समय में दो आईसीसी ट्रॉफी अपने नाम की हैं.

हालांकि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली का मानना है कि गंभीर की असली परीक्षा अभी बाकी है. गांगुली के मुताबिक 2027 में होने वाला वनडे विश्व कप ही वह टूर्नामेंट होगा, जहां गंभीर की रणनीति और नेतृत्व की असली परीक्षा होगी.

2027 वर्ल्ड कप होगा बड़ा टेस्ट

गांगुली ने एक इंटरव्यू में कहा कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में गंभीर का सबसे बड़ा टेस्ट वनडे वर्ल्डकप 2027 में होगा. यह टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका में खेला जाएगा और वहां की परिस्थितियां काफी चुनौतीपूर्ण मानी जाती हैं.  उन्होंने कहा कि साउथ अफ्रीका की पिचें और मौसम टीमों की असली क्षमता को परखते हैं. हालांकि गांगुली को भरोसा है कि मौजूदा टीम के साथ गंभीर अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं.

2023 की हार अब भी याद

भारतीय टीम 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल तक पहुंची थी. टीम पूरे टूर्नामेंट में अपराजित रही, लेकिन खिताबी मुकाबले में उसे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. यही वजह है कि 2027 का विश्व कप भारत के लिए बेहद अहम माना जा रहा है.

कोहली और रोहित के लिए आखिरी मौका?

गांगुली ने यह भी कहा कि 2027 का विश्व कप भारतीय टीम के दो दिग्गज खिलाड़ियों विराट कोहली और रोहित शर्मा के लिए आखिरी मौका हो सकता है. ऐसे में टीम पर ट्रॉफी जीतने का दबाव और भी ज्यादा रहेगा.

टेस्ट क्रिकेट में सुधार की जरूरत

गांगुली ने यह भी माना कि व्हाइट बॉल में टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में अभी सुधार की जरूरत है. उनके मुताबिक टीम को पिच की चिंता कम करके बेहतर क्रिकेट खेलने पर ध्यान देना चाहिए.  गंभीर विकेट को अपने दिमाग से निकालना होगा. उन्होंने कहा कि अगर अच्छी पिचों पर मैच खेले जाएं तो टीम बेहतर नतीजे हासिल कर सकती है.

गंभीर को दिया पूरा समर्थन

हालांकि चेतावनी के साथ-साथ गांगुली ने गंभीर की तारीफ भी की है. उन्होंने कहा कि गंभीर एक अच्छे कोच हैं और उन्हें काम करने के लिए समय दिया जाना चाहिए.  

Published at : 14 Mar 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly INDIAN CRICKET TEAM GAUTAM GAMBHIR T20 World Cup 2026 2027 ODI World Cup
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