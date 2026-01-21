हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND Vs NZ: टीम इंडिया का नागपुर में कैसा है टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड, जानिए

IND Vs NZ: टीम इंडिया का नागपुर में कैसा है टी20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड, जानिए

IND Vs NZ In T20Is: वनडे सीरीज में न्यूजीलैंड से मिली करारी हार के बाद टी20 सीरीज के लिए आज टीम इंडिया नागपुर के मैदान में उतरेगी. टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड के साथ ये आखिरी भिड़ंत होगी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अमन कुमार मिश्रा | Updated at : 21 Jan 2026 12:57 PM (IST)
India Vs New Zealand T20 Series 2026: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज का आगाज आज यानी 21 नवंबर से होने जा रहा है. इस सीरीज का पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा. ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम होने वाली है. इस सीरीज के बाद 7 फरवरी से आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत हो जाएगी. ऐसे में यहां हम आपको भारत और न्यूजीलैंड के बीच टी20 में रिकॉर्ड और नागपुर में कैसा रहा है, इसके बारे में बताने जा रहे हैं.

न्यूजीलैंड का भारत में कैसा है टी20 रिकॉर्ड

भारत में अब तक न्यूजीलैंड ने 5 टी20 सीरीज खेली है. जिसमें कीवी टीम को 2 सीरीज में सफलता हाथ लगी है. साल 2012 में जब न्यूजीलैंड ने पहली बार भारत में टी20 सीरीज खेली थी तो उसने भारत को शिकस्त दी थी. लेकिन इसके बाद टीम इंडिया का सीरीज पर कब्जा रहा है.

नागपुर में भारत का कैसा है टी20 रिकॉर्ड

नागपुर स्टेडियम में अब तक भारत कुल 13 टी20 इंटरनेशनल मैच खेली है. साल 2009 में पहली बार इस मैदान पर भारत ने टी20 इंटरनेशनल मुकाबला खेला था. वहीं, पिछला मैच साल 2022 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, जिसमें टीम इंडिया को 6 विकेट से जीत मिली थी.

भारत-न्यूजीलैंड का नागपुर में कैसा है आकड़ा

भारत अब तक 5 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले नागपुर स्टेडियम में खेल चुकी है. जिसमें टीम इंडिया को 3 मैचों मेंजीत मिली है जबकि 2 मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है. वहीं, न्यूजीलैंड की बात करें तो कीवी टीम ने यहां एक मैच खेला है और उसे जीत मिली है. दरअसल, साल 2016 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मैदान पर मैच खेला गया था. इसमें कीवी टीम ने भारत को 47 रनों से शिकस्त दी थी.

भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज के लिए टीमें:

भारतीय टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, हर्षित राणा.

न्यूजीलैंड की टीम: मिचेल सैंटनर (कप्तान), डेवोन कॉनवे, बेवन जैकब्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, टिम रॉबिन्सन, जिमी नीशम, ईश सोढ़ी, जैक फॉल्क्स, मार्क चैपमैन, माइकल  ब्रेसवेल, रचिन रविंद्र, काइल जेमिसन, मैट हेनरी, जैकब डफी, क्रिस्टियन क्लार्क.

Published at : 21 Jan 2026 12:57 PM (IST)
SURYAKUMAR YADAV IND VS NZ CRICKET ICC T20 World Cup 2026
