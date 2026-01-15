IND vs NZ: नौकरी बदली, हौसला नहीं… 31 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेटर बना यह टेक्नीशियन

IND vs NZ: कहते हैं अगर सपनों को छोड़ने का नाम न लिया जाए, तो देर से ही सही सपने पूरे जरुर होते हैं. न्यूजीलैंड के क्रिकेटर जाएडन लेनोक्स की कहानी इस जज्बे की मिसाल है. 14 जनवरी 2026 का दिन उनके लिए हमेशा खास रहेगा, क्योंकि इसी दिन उन्होंने भारत के खिलाफ राजकोट में खेले गए दूसरे वनडे मैच से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा. 31 साल की उम्र में इंटरनेशनल डेब्यू करना आसान नहीं होता, लेकिन लेनोक्स ने साबित कर दिया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती.

नौकरी और क्रिकेट, दोनों को साथ लेकर चले लेनोक्स

जाएडन लेनोक्स का सपना हमेशा से न्यूजीलैंड के लिए खेलने का था, लेकिन हालात उनके पक्ष में नहीं थे. जहां ज्यादातर खिलाड़ी सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देते हैं, वहीं लेनोक्स को अपनी रोजी-रोटी के लिए नौकरी भी करनी पड़ती थी. उन्होंने साल 2018 से काम करना शुरू किया और इसके बाद कई अलग-अलग नौकरियां कीं, लेकिन क्रिकेट को कभी पीछे नहीं छोड़ा.

ग्रीन्सकीपर से टेक्नीशियन तक का सफर

लेनोक्स ने 2018-19 के दौरान एक गोल्फ कोर्स में ग्रीन्सकीपर के तौर पर काम किया. इसके बाद उन्होंने एक रिसर्च कंपनी में फील्ड टेक्नीशियन की नौकरी की. साल 2020 में उन्होंने यह जॉब छोड़ दी और 2020 से 2023 तक एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कंपनी में असेंबली टेक्नीशियन के रूप में काम किया. यही नहीं, 2024 में उन्होंने कुछ समय के लिए लैब टेक्नीशियन का पार्ट-टाइम काम भी किया.

नौकरी छोड़ी, सपने को नहीं

लगातार नौकरी और क्रिकेट को साथ निभाने के कारण लेनोक्स अपने खेल पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे थे. आखिरकार 2024 के बाद उन्होंने बड़ा फैसला लिया और नौकरी छोड़कर सिर्फ क्रिकेट पर ध्यान देना शुरू किया. यह फैसला जोखिम भरा था, लेकिन यही फैसला उनकी जिंदगी बदलने वाला साबित हुआ.

31 साल में मिला इंटरनेशनल डेब्यू

भारत के खिलाफ राजकोट वनडे में जाएडन लेनोक्स ने न्यूजीलैंड की ओर से अपना पहला वनडे मैच खेला. उन्होंने वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के 225वें खिलाड़ी के रुप में डेब्यू किया. अपने डेब्यू मैच में उन्होंने 10 ओवर गेंदबाजी की, 42 रन दिए और 1 विकेट हासिल किया. भारत के हर्षित राणा को आउट तक उन्होंने अपना पहला इंटरनेशनल विकट लिया.