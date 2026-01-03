हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
शतक लगाने के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ ड्राप, गंभीर-अगरकर की हो रही आलोचना; अश्विन ने भी उठाए सवाल

शतक लगाने के बाद भी ऋतुराज गायकवाड़ ड्राप, गंभीर-अगरकर की हो रही आलोचना; अश्विन ने भी उठाए सवाल

India odi squad for new zealand 2026: BCCI ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम का ऐलान कर दिया है. पिछले मैच में शतक लगाने वाले ऋतुराज गायकवाड़ को ड्राप किया गया है, जिससे कई फैंस नाखुश हैं.

By : शिवम | Updated at : 03 Jan 2026 09:30 PM (IST)
भारतीय क्रिकेट टीम की अगली वनडे सीरीज न्यूजीलैंड के खिलाफ है, जिसका पहला मैच 11 जनवरी को खेला जाएगा. बीसीसीआई ने शनिवार को वनडे टीम का ऐलान किया, जिसमें कप्तान शुभमन गिल और उपकप्तान श्रेयस अय्यर की वापसी हुई है. हालांकि पिछले मैच में शतक लगाने के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ को जगह नहीं मिली, जिस वजह से सोशल मीडिया पर कुछ फैंस चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और कोच गौतम गंभीर की आलोचना भी कर रहे हैं.

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में ऋतुराज गायकवाड़ ने 105 रन बनाए थे, सीरीज के तीसरे मैच में उनकी बल्लेबाजी नहीं आई थी. गायकवाड़ ने विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तराखंड के खिलाफ 31 दिसंबर को 124 रनों की शानदार पारी खेली, बावजूद उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम से ड्राप किया गया.

रविचंद्रन अश्विन ने क्या लिखा?

न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे टीम की घोषणा के बाद पूर्व क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने एक्स पर एक पोस्ट किया. उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ की फोटो और उनके नाम का हैशटैग करते हुए लिखा, "आप कैसा भी महसूस करें. उठो, तैयार हो जाओ, पैड पहनो, मैदान पर जाओ और कभी हार मत मानो. इसे नजरअंदाजज करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन भारतीय टीम में जगह के लिए मुकाबला ऐसा ही है."

सोशल मीडिया पर हो रही है आलोचना

एक यूजर ने लिखा, "BCCI फिर वही कर रहा है! हाल ही में ODI सेंचुरी और शानदार घरेलू फॉर्म के बावजूद ऋतुराज गायकवाड़ को टीम से बाहर कर दिया, सिर्फ वापस आ रहे खिलाड़ियों को जगह देने के लिए. निरंतरता? मेरिट? ये सब क्या होता है?"

नितीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर के चयन पर भी सवाल उठ रहे हैं, जबकि कई फैंस सवाल उठा रहे हैं कि प्रदर्शन और घरेलू टूर्नामेंट में फॉर्म का क्या मतलब है? मोहम्मद शमी को नजरअंदाज करने पर भी कई फैंस गुस्सा हैं, जो सोशल मीडिया पर चयन समिति से सवाल पूछ रहे हैं कि उनके जैसे प्लेयर को लाने के लिए उन्हें क्यों बाहर रखा जा रहा है.

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का ODI स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर (उपकप्तान), वाशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह, यशस्वी जायसवाल.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 03 Jan 2026 09:30 PM (IST)
Tags :
Ajit Agarkar India Vs New Zealand ODI IND Vs NZ ODI Series RUTURAJ GAIKWAD GAUTAM GAMBHIR India ODI Squad
