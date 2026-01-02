हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटभारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे के टिकट 8 मिनट में हुए SOLD OUT, रोहित शर्मा-विराट कोहली का फैन्स को बेसब्री से इंतजार

भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे के टिकट 8 मिनट में हुए SOLD OUT, रोहित शर्मा-विराट कोहली का फैन्स को बेसब्री से इंतजार

IND vs NZ पहले वनडे को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिला. विराट कोहली और रोहित शर्मा की 2026 में एकसाथ पहली झलक पाने के लिए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Jan 2026 12:31 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs NZ 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी 2026 से होने जा रही है. इससे हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. बड़ौदा में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच के ऑनलाइन टिकट महज 8 मिनट में पूरी तरह बिक गए, जिससे साफ हो गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैदान पर देखने की दीवानगी आज भी बरकरार है.

8 मिनट में खत्म हुई ऑनलाइन टिकट बिक्री

IND vs NZ पहले वनडे के लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री 1 जनवरी को BookMyShow वेबसाइट और ऐप पर शुरू हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टिकट बिक्री शुरू होते ही फैंस टूट पड़े और देखते ही देखते 8 मिनट के अंदर सभी ऑनलाइन टिकट सोल्ड आउट हो गए. हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि अभी सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही बिके हैं. ऑफलाइन टिकट बिक्री की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है.

2026 में रोहित-विराट का पहला इंटरनेशनल मैच

यह मुकाबला रोहित शर्मा और विराट कोहली का 2026 में पहला इंटरनेशनल मैच होगा. दोनों दिग्गज आखिरी बार दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नजर आए थे. टी20 इंटरनेशनल से 2024 और टेस्ट क्रिकेट से 2025 में संन्यास लेने के बाद रोहित और विराट अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है.

शानदार फॉर्म में हैं रो-को

हाल के दिनों में रोहित और विराट ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दोनों ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने के बावजूद उनकी फॉर्म और फिटनेस पर कोई असर नहीं पड़ा है. चयन समिति प्रमुख अजीत अगरकर के 2027 वर्ल्ड कप को लेकर दिए गए बयान के बाद भी दोनों ने मैदान पर अपने बल्ले से जवाब दिया है.

कब घोषित होगा भारतीय स्क्वाड

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान 3 जनवरी को किया जाएगा. भारत ने पिछली वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 1-2 की हार के बाद साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराकर दमदार वापसी की थी.

IND vs NZ 2026 का पूरा शेड्यूल

पहला वनडे: 11 जनवरी - बड़ौदा (दोपहर 1:30 बजे)

दूसरा वनडे: 14 जनवरी - राजकोट

तीसरा वनडे: 18 जनवरी - इंदौर

इसके बाद 21 जनवरी से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी. 

Published at : 02 Jan 2026 12:31 PM (IST)
Tags :
Tickets VIRAT KOHLI Rohit SHarma ODI SERIES IND VS NZ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: बीजेपी पार्षद के बेटे की गुंडई, दारोगा को जड़ा थप्पड़ तो भीड़ ने भी कर दी पिटाई
वाराणसी: बीजेपी पार्षद के बेटे की गुंडई, दारोगा को जड़ा थप्पड़ तो भीड़ ने भी कर दी पिटाई
विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
Advertisement

वीडियोज

Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में हुआ बहुत बड़ा खुलासा, रिपोर्ट चौंका देगा । MP News
Indore में Bhagirathpura के पानी की जांच में क्या मिला ?, सच हैरान कर देगा ! । MP News
Chaumu में पुलिस पर पत्थर चलाने वाले पत्थरबाजों का हिसाब पुलिस ने बुलडोजर से किया ! । Rajasthan News
Ghaziabad News : बेटा ही निकला पिता का हत्यारा, रिटायर्ड एयरफोर्स कर्मी के बेटों ने ही की थी हत्या !
Best of South Indian Cinema 2025: Sports Drama से Thriller तक की Must-Watch Films
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
'मुसलमान...तो एक मिनट में हो जाएं देश में दंगे', बांग्लादेशी खिलाड़ी के विरोध पर यह क्या बोल गए साजिद रशीदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
वाराणसी: बीजेपी पार्षद के बेटे की गुंडई, दारोगा को जड़ा थप्पड़ तो भीड़ ने भी कर दी पिटाई
वाराणसी: बीजेपी पार्षद के बेटे की गुंडई, दारोगा को जड़ा थप्पड़ तो भीड़ ने भी कर दी पिटाई
विश्व
Largest Arms Importing Countries: कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
कौन से हैं वो 10 देश... जो सबसे ज्यादा खरीदते हैं हथियार, क्या लिस्ट में भारत भी शामिल?
क्रिकेट
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
कभी सचिन तेंदुलकर को अपनी गेंद से किया था परेशान, आज स्कूल और बार में गाना गाकर घर चला रहा ये क्रिकेटर, जानिए नाम
बॉलीवुड
शाहरुख खान पर विवाद क्यों? बॉलीवुड सुपरस्टार ने ऐसा क्या किया? 5 प्वाइंट्स में जानें
शाहरुख खान पर विवाद क्यों? बॉलीवुड सुपरस्टार ने ऐसा क्या किया? 5 प्वाइंट्स में जानें
यूटिलिटी
हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को कैसे मिलेंगे 2100 रुपये, इसके लिए कैसे करना होगा अप्लाई?
हरियाणा की लाडो लक्ष्मी योजना में महिलाओं को कैसे मिलेंगे 2100 रुपये, इसके लिए कैसे करना होगा अप्लाई?
हेल्थ
Hair Health Signs: बालों में हो रही ये दिक्कतें तो लगता है इन बीमारियों का पता, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
बालों में हो रही ये दिक्कतें तो लगता है इन बीमारियों का पता, 99% लोग कर देते हैं इग्नोर
जनरल नॉलेज
ये हैं भारत की सबसे मशहूर मुस्लिम बेटियां, इनकी शोहरत को सलाम करती है पूरी दुनिया
ये हैं भारत की सबसे मशहूर मुस्लिम बेटियां, इनकी शोहरत को सलाम करती है पूरी दुनिया
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Paisa LIVE
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
Indian Gold Power: जब घरों का सोना दुनिया को चौंकाए | Paisa Live
ENT LIVE
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
90's – A Middle Class Biopic Review: हर कोई इस सीरीज को समझेगा अपनी कहानी
ENT LIVE
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
2025 के Bollywood Babies: Katrina–Vicky, Kiara–Sidharth, Parineeti–Raghav, Bharti–Harssh और अन्य सितारे बने Parents
Embed widget