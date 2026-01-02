IND vs NZ 1st ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज की शुरुआत 11 जनवरी 2026 से होने जा रही है. इससे हाईवोल्टेज मुकाबले को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है. बड़ौदा में खेले जाने वाले पहले वनडे मैच के ऑनलाइन टिकट महज 8 मिनट में पूरी तरह बिक गए, जिससे साफ हो गया कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को मैदान पर देखने की दीवानगी आज भी बरकरार है.

8 मिनट में खत्म हुई ऑनलाइन टिकट बिक्री

IND vs NZ पहले वनडे के लिए ऑनलाइन टिकटों की बिक्री 1 जनवरी को BookMyShow वेबसाइट और ऐप पर शुरू हुई थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, टिकट बिक्री शुरू होते ही फैंस टूट पड़े और देखते ही देखते 8 मिनट के अंदर सभी ऑनलाइन टिकट सोल्ड आउट हो गए. हालांकि, यह ध्यान देने वाली बात है कि अभी सिर्फ ऑनलाइन टिकट ही बिके हैं. ऑफलाइन टिकट बिक्री की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है.

2026 में रोहित-विराट का पहला इंटरनेशनल मैच

यह मुकाबला रोहित शर्मा और विराट कोहली का 2026 में पहला इंटरनेशनल मैच होगा. दोनों दिग्गज आखिरी बार दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में नजर आए थे. टी20 इंटरनेशनल से 2024 और टेस्ट क्रिकेट से 2025 में संन्यास लेने के बाद रोहित और विराट अब सिर्फ वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है.

शानदार फॉर्म में हैं रो-को

हाल के दिनों में रोहित और विराट ने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दोनों ने यह साबित कर दिया है कि सिर्फ एक फॉर्मेट खेलने के बावजूद उनकी फॉर्म और फिटनेस पर कोई असर नहीं पड़ा है. चयन समिति प्रमुख अजीत अगरकर के 2027 वर्ल्ड कप को लेकर दिए गए बयान के बाद भी दोनों ने मैदान पर अपने बल्ले से जवाब दिया है.

कब घोषित होगा भारतीय स्क्वाड

न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान 3 जनवरी को किया जाएगा. भारत ने पिछली वनडे सीरीज में ऑस्ट्रेलिया से 1-2 की हार के बाद साउथ अफ्रीका को 2-1 से हराकर दमदार वापसी की थी.

IND vs NZ 2026 का पूरा शेड्यूल

पहला वनडे: 11 जनवरी - बड़ौदा (दोपहर 1:30 बजे)

दूसरा वनडे: 14 जनवरी - राजकोट

तीसरा वनडे: 18 जनवरी - इंदौर

इसके बाद 21 जनवरी से पांच मैचों की टी20 सीरीज खेली जाएगी.