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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटENG vs IND: इंग्लैंड दौरे के बाद इन 3 खिलाड़ियों पर गिर सकती है गाज, टीम इंडिया के उपकप्तान का नाम भी शामिल

ENG vs IND: इंग्लैंड दौरे के बाद इन 3 खिलाड़ियों पर गिर सकती है गाज, टीम इंडिया के उपकप्तान का नाम भी शामिल

इंग्लैंड से टी20 सीरीज हार के बाद भारतीय टीम में बड़े बदलाव की चर्चा तेज है. तिलक वर्मा, प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर का खराब प्रदर्शन उनकी जगह पर खतरा बढ़ा रहा है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 11 Jul 2026 11:08 AM (IST)
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टी20 क्रिकेट में लगातार मिल रही हार के बाद भारतीय टीम पर सवाल उठने लगे हैं. आयरलैंड के खिलाफ सीरीज गंवाने के बाद इंग्लैंड के हाथों भी भारत को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी है. लगातार पांच टी20 मुकाबलों में हार के बाद अब टीम इंडिया में बड़े बदलाव की चर्चा तेज हो गई है. खराब फॉर्म से जूझ रहे कुछ खिलाड़ियों की जगह भी खतरे में मानी जा रही है.

तिलक वर्मा पर लटक रही तलवार

इस सूची में सबसे बड़ा नाम टीम के उपकप्तान तिलक वर्मा का है. उपकप्तानी मिलने के बाद उनका बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला है. इंग्लैंड के खिलाफ चार मैचों में वह सिर्फ 51 रन ही बना सके हैं. मिडिल ओवर्स में रन गति बढ़ाने में भी वह सफल नहीं रहे. ऐसे में उनकी जगह संजू सैमसन की प्लेइंग इलेवन में वापसी की संभावना बढ़ती दिख रही है.

प्रसिद्ध कृष्णा और वाशिंगटन सुंदर भी रडार पर

तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा भी लगातार खराब प्रदर्शन से जूझ रहे हैं. आईपीएल 2025 में पर्पल कैप जीतने वाले प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय टी20 क्रिकेट में अपनी छाप नहीं छोड़ पाए हैं. सात टी20 मुकाबलों में उन्होंने 11.22 की इकोनॉमी से सिर्फ आठ विकेट लिए हैं. जिम्बाब्वे दौरे के लिए अशोक शर्मा और यश ठाकुर जैसे युवा गेंदबाजों को मौका मिलने के बाद उनके भविष्य पर भी सवाल उठने लगे हैं.

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ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर का नाम भी इस सूची में शामिल है. गेंद से उन्होंने 62 टी20 मैचों में 51 विकेट लिए हैं, लेकिन बल्लेबाजी में वह उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके. निचले क्रम में उनका 126.81 का स्ट्राइक रेट टी20 क्रिकेट के मौजूदा दौर के हिसाब से प्रभावी नहीं माना जा रहा. ऐसे में पंजाब किंग्स के युवा बल्लेबाज सूर्यांश शेडगे जैसे खिलाड़ियों के लिए टीम इंडिया के दरवाजे खुल सकते हैं.

यह भी पढ़ें- FIFA World Cup: फीफा विश्व कप में पहली बार हुआ ऐसा, बेल्जियम को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा स्पेन

Published at : 11 Jul 2026 11:08 AM (IST)
Tags :
Tilak Varma Washington Sundar SANJU SAMSON T20 CRICKET
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