सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने चौथे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया. इस जीत के साथ अब ये सुनिश्चित हो गया है कि टीम इंडिया सीरीज नहीं हारेगी, आखिरी मैच जीतकर भी ऑस्ट्रेलिया सिर्फ सीरीज ड्रा कर सकती है. गोल्ड कोस्ट में खेले गए चौथे टी20 में टिम डेविड के कैच सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बवाल मचा हुआ है.

टिम डेविड के सेलिब्रेशन को देखकर सब हैरान

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 167 रन बनाए थे, टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में असफल रहे. हालांकि उन्होंने तेज तर्रार शुरुआत की थी, लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर टिम डेविड के हाथों कैच आउट हो गए. सूर्या ने 10 गेंदों में 20 रन बनाए.

टिम डेविड ने सूर्यकुमार का बॉउंड्री पर कैच पकड़ने के बाद गेंद को चाटने का सेलिब्रेशन किया, जो किसी को समझ नहीं आया. देखने में ये अच्छा नहीं था, फैंस भी कन्फ्यूज थे कि आखिरी इसका संदेश या मतलब क्या है?

What is this celebration from Tim David😭 pic.twitter.com/8lhMMTZMi4 — Haydos🛡️ (@GovindIstOdraza) November 6, 2025

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हुए धराशाई

चौथे टी20 में 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मिशेल मार्श और मैथ्यू शॉर्ट ने पहले विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी की थी. मार्श जब आउट हुए तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9.2 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 70 रन था. ऑस्ट्रेलिया क जीतने के लिए 64 गेंदों में 98 रन चाहिए थे, मुकाबला टक्कर का था लेकिन इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए.

टिम डेविड (14), जोश फिलिप (10), मार्कस स्टोइनिस (17), ग्लेन मैक्सवेल (2) जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए, यहां तक मैच टक्कर का भी नहीं बना पाए. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 18.2 ओवरों में 119 रनों पर ढेर हो गई. भारत ने 48 रनों से जीत दर्ज कर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है. सीरीज का आखिरी टी20 शनिवार, 8 नवंबर को खेला जाएगा.