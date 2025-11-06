हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव का कैच लेने के बाद टिम डेविड ने क्यों की ये घिनौनी हरकत? मचा बवाल

IND vs AUS: सूर्यकुमार यादव का कैच लेने के बाद टिम डेविड ने क्यों की ये घिनौनी हरकत? मचा बवाल

IND vs AUS T20: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया चौथे टी20 में सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) का कैच पकड़ने के बाद टिम डेविड (Tim David) ने अजीबोगरीब सेलिब्रेशन किया. वह गेंद को चाटने का एक्शन कर रहे थे.

By : शिवम | Updated at : 06 Nov 2025 09:28 PM (IST)
Preferred Sources

सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में भारतीय क्रिकेट टीम ने चौथे टी20 में ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों से हराया. इस जीत के साथ अब ये सुनिश्चित हो गया है कि टीम इंडिया सीरीज नहीं हारेगी, आखिरी मैच जीतकर भी ऑस्ट्रेलिया सिर्फ सीरीज ड्रा कर सकती है. गोल्ड कोस्ट में खेले गए चौथे टी20 में टिम डेविड के कैच सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर बवाल मचा हुआ है.

टिम डेविड के सेलिब्रेशन को देखकर सब हैरान

भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 167 रन बनाए थे, टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव एक बार फिर बड़ी पारी खेलने में असफल रहे. हालांकि उन्होंने तेज तर्रार शुरुआत की थी, लेकिन 16वें ओवर की पहली गेंद पर टिम डेविड के हाथों कैच आउट हो गए. सूर्या ने 10 गेंदों में 20 रन बनाए.

टिम डेविड ने सूर्यकुमार का बॉउंड्री पर कैच पकड़ने के बाद गेंद को चाटने का सेलिब्रेशन किया, जो किसी को समझ नहीं आया. देखने में ये अच्छा नहीं था, फैंस भी कन्फ्यूज थे कि आखिरी इसका संदेश या मतलब क्या है?

ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज हुए धराशाई

चौथे टी20 में 168 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मिशेल मार्श और मैथ्यू शॉर्ट ने पहले विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी की थी. मार्श जब आउट हुए तब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 9.2 ओवरों में 3 विकेट के नुकसान पर 70 रन था. ऑस्ट्रेलिया क जीतने के लिए 64 गेंदों में 98 रन चाहिए थे, मुकाबला टक्कर का था लेकिन इसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया के धुरंधर बल्लेबाज फ्लॉप साबित हुए.

टिम डेविड (14), जोश फिलिप (10), मार्कस स्टोइनिस (17), ग्लेन मैक्सवेल (2) जैसे विस्फोटक बल्लेबाज भी कुछ नहीं कर पाए, यहां तक मैच टक्कर का भी नहीं बना पाए. ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम 18.2 ओवरों में 119 रनों पर ढेर हो गई. भारत ने 48 रनों से जीत दर्ज कर 5 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है. सीरीज का आखिरी टी20 शनिवार, 8 नवंबर को खेला जाएगा.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 06 Nov 2025 09:28 PM (IST)
Tags :
Tim David IND VS AUS SURYAKUMAR YADAV IND Vs AUS T20 INDIA VS AUSTRALIA VIRAL VIDEO
और पढ़ें
