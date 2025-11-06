हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS: बाबर आजम को टक्कर दे रहे कप्तान सूर्यकुमार, टी20 में बकवास फॉर्म जारी; आंकड़े आपको हिला डालेंगे

IND vs AUS: बाबर आजम को टक्कर दे रहे कप्तान सूर्यकुमार, टी20 में बकवास फॉर्म जारी; आंकड़े आपको हिला डालेंगे

Suryakumar Yadav Poor Form: भारत-ऑस्ट्रेलिया चौथे टी20 (IND vs AUS 4th T20) में भी सूर्यकुमार यादव का खराब फॉर्म जारी रहा, वह 10 गेंदों में 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. उनका हाल कुछ बाबर आजम जैसा है.

By : शिवम | Updated at : 06 Nov 2025 04:35 PM (IST)
सूर्यकुमार यादव ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 ने भी बड़ा स्कोर नहीं कर पाए, उनका खराब फॉर्म इस सीरीज में नहीं बल्कि पिछली कुछ सीरीज से चल रहा है. उनका हाल कुछ पाकिस्तान के बाबर आजम जैसा है, जो अपने खराब फॉर्म के कारण एशिया कप टीम से बाहर रहे थे. चलिए आपको बताते हैं पिछली 3 टी20 सीरीज में दोनों का रिकॉर्ड कैसा रहा है.

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रही टी20 सीरीज के शुरूआती 4 मैचों में सूर्यकुमार यादव ने कुल 84 रन बनाए हैं. उन्होंने पहले टी20 में ही नाबाद 39 रन बनाए थे, जो बारिश के कारण रद्द हो गया था. इससे पहले 3 टी20 सीरीज में से किसी में भी सूर्यकुमार यादव 100 से ज्यादा रन नहीं बनाए थे.

टी20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन

सूर्यकुमार यादव ने टी20 वर्ल्ड कप के बाद पहली टी20 सीरीज श्रीलंका के खिलाफ खेली, जिसमें उन्होंने 3 पारियों में कुल 92 रन बनाए थे. इसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज में उन्होंने कुल 112 रन बनाए. 

साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड के खिलाफ तो सूर्यकुमार यादव का प्रदर्शन बेहद निराशानजक रहा, उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 पारियों में कुल 26 ही रन बनाए. इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैचों की सीरीज में उनके बल्ले से कुल 28 ही रन आए. उनका ये खराब फॉर्म एशिया कप में भी जारी रहा था.

बाबर आजम का भी हाल खराब

बाबर आजम ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के बाद 3 टी20 सीरीज खेली हैं, जिसमें उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. पहली सीरीज उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेली, जिसमें 3 पारियों में उन्होंने कुल 47 ही रन बनाए जबकि एक ही पारी में उनके नाम 41 रन थे. इसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 पारियों में उन्होंने 31 रन बनाए, इसमें एक बार वह डक हुए थे.

साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस साल खेली गई टी20 सीरीज में बाबर आजम ने 3 पारियों में कुल 79 रन बनाए, इस सीरीज के पहले मैच में भी वह डक आउट हुए थे. 

टी20 वर्ल्ड कप के बाद सूर्या और बाबर

  • मैच- सूर्यकुमार यादव- 26, बाबर आजम-  8
  • रन- सूर्यकुमार यादव- 414 रन, बाबर आजम- 157

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 06 Nov 2025 04:35 PM (IST)
India Vs Australia T20 Cricket Stats Babar Azam IND VS AUS SURYAKUMAR YADAV
