Ind Vs Aus: भारत-ऑस्ट्रेलिया मैच में बना ओनाखा रिकॉर्ड, 10 या 12 नहीं कुल इतने छक्के लगे

कुल मिलाकर मैच में 13 छक्के लगे. महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में किसी मैच में लगे सर्वाधिक छक्कों का यह रिकॉर्ड है.

By : आईएएनएस | Edited By: संकल्‍प ठाकुर | Updated at : 13 Oct 2025 06:24 AM (IST)
Preferred Sources

महिला विश्व कप 2025 में रविवार को एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक हाईस्कोरिंग और रोमांचक मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम को 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. भारतीय टीम द्वारा दिए गए 331 के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 7 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया. महिला वनडे विश्व कप के इतिहास को देखा जाए तो यह मैच सर्वाधिक छक्कों के लिए याद किया जाएगा.

भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 330 रन बनाए थे. प्रतिका रावल ने अपनी 75 रन की पारी में 1 छक्का लगाया था. वहीं, स्मृति मंधाना ने अपनी 80 रन की पारी में 3 छक्के लगाए. हरलीन देओल ने 1 और ऋचा घोष ने 2 छक्के लगाए. कुल मिलाकर भारतीय टीम की तरफ से 7 छक्के लगे.

ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कप्तान एलिसा हिली ने अपनी 142 रन की पारी में 3 छक्के लगाए. फोएबे लिचफिल्ड, एल्सी पेरी, और एश्ले गार्डनर ने 1-1 छक्का लगाया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से 6 छक्के लगे.

कुल मिलाकर मैच में 13 छक्के लगे. महिला वनडे विश्व कप के इतिहास में किसी मैच में लगे सर्वाधिक छक्कों का यह रिकॉर्ड है.

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने एक विश्व रिकॉर्ड बनाया. ऑस्ट्रेलिया ने 331 रन का लक्ष्य हासिल कर महिला वनडे क्रिकेट में नया इतिहास रचा. महिला वनडे क्रिकेट का यह सबसे बड़ा चेज है. पूर्व का रिकॉर्ड श्रीलंका के नाम था. श्रीलंका ने 2024 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 302 का लक्ष्य हासिल किया था. 301 के जवाब में श्रीलंका ने 305 रन बनाए थे.

भारतीय टीम की यह लगातार दूसरी हार है. पिछले मैच में हरमनप्रीत एंड कंपनी को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. इस हार के बाद भारतीय टीम अंक तालिका में तीसरे स्थान पर चली गई है. भारतीय टीम का अगला मैच इंग्लैंड से है, जो टूर्नामेंट में अब तक अपराजित रही है.

Published at : 13 Oct 2025 06:24 AM (IST)
