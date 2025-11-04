IND vs AUS T20 Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे के बाद टी20 सीरीज खेली जा रही है. इस सीरीज के पांच में तीन मुकाबले हो चुके हैं. भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा टी20 मैच गुरुवार, 6 नवंबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के शहर गोल्ड कोस्ट में होगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये सीरीज 1-1 की बराबरी पर चल रही है. टीम इंडिया चौथे टी20 मैच में जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाना चाहेगी.

कब और कहां खेला जाएगा चौथा टी20?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का चौथा मैच गुरुवार, 6 नवंबर को गोल्ड कोस्ट में खेला जाएगा. ये मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 1 बजकर 45 मिनट पर शुरू होगा. वहीं मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले 1 बजकर 15 मिनट पर मैच का टॉस होगा.

कहां होगी लाइव स्ट्रीमिंग?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रही टी20 सीरीज के बाकी तीनों मैच की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर ही हुई. वहीं चौथा टी20 मैच भी स्टार स्पोर्ट्स पर ही दिखाया जाएगा. इसके साथ ही इस मैच को डीडी स्पोर्ट्स भी देख सकते हैं.

मोबाइल पर कैसे देखें लाइव?

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 6 नवंबर को खेले जाने वाले इस मैच को ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) एप और इस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर लाइव देख सकते हैं.

1-1 से बराबर है सीरीज

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मैच 29 अक्टूबर को था, जो कि बारिश में धुलने की वजह से रद्द हो गया. दूसरा टी20 मैच लो-स्कोरिंग हुआ. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत हासिल की और भारत से सीरीज में 1-0 से आगे निकल गई. तीसरा टी20 मैच 2 नवंबर को होबार्ट में खेला गया, जिसे भारतीय टीम ने 5 विकेट से जीत लिया. तीन मैच के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर खड़ी है. दोनों ही टीम 6 नवंबर को चौथे टी20 में जीत हासिल कर सीरीज में 2-1 की बढ़त बनाने के लिए उतरेंगी.

यह भी पढ़ें

हरमनप्रीत ने फॉलो किया मेसी और रोहित वाला ट्रेंड, वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ खास अंदाज में खिंचवाई तस्वीर; देखें