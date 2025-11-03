पिछले 50 साल में भारत की पुरुष टीम दो बार वनडे वर्ल्ड कप जीत चुकी है. मगर महिला क्रिकेट टीम को 52 साल हो गए थे, लेकिन ट्रॉफी का सूखा समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा था. आखिरकार 2025 वर्ल्ड कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर भारत ने विश्व विजेता होने की उपलब्धि प्राप्त की. अब कप्तान हरमनप्रीत कौर ने उसी ट्रेंड को फॉलो किया है, जो अक्सर खिलाड़ी कोई बड़ा टूर्नामेंट जीतने के बाद करते हैं. उन्होंने ट्रॉफी के साथ सुकून से सोने की तस्वीर साझा की है.

हरमनप्रीत कौर ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी के साथ सोने का फोटो शेयर किया. इसके साथ उन्होंने कैप्शन में प्रेरक कैप्शन देते हुए लिखा, "कुछ सपने ऐसे होते हैं, जिन्हें अरबों लोग साथ देखते हैं. इसलिए क्रिकेट सबका गेम है." तस्वीर में हरमनप्रीत ने ऐसी टी-शर्ट पहनी है, जिसके पीछे लिखा है कि, "क्रिकेट सबका खेल है.' उस पर जेंटलमेन भी लिखा है, लेकिन उसे काट दिया गया है. हरमनप्रीत से पहले दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी और रोहित शर्मा भी वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ सोते हुए तस्वीर शेयर कर चुके हैं.

टीम इंडिया का '52' कनेक्शन

भारतीय टीम ने 2 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका को फाइनल मैच में 52 रनों से हराया. चूंकि महिला वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 52 साल पहले हुई थी, इसलिए भारतीय टीम ने 52 साल बाद विश्व चैंपियन होने की उपलब्धि हासिल की है. इसके अलावा भी मैच में कई जगह 52 देखा गया. दरअसल हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा के बीच 52 रनों की पार्टनरशिप हुई थी. इस साझेदारी के दम पर मिडिल ओवरों में भारत ने विकेट बचाए रखे थे.

हरमनप्रीत कौर ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ गेटवे ऑफ इंडिया पर खिंचाई तस्वीर भी साझा की. याद दिला दें कि 2011 वर्ल्ड कप जीत के बाद भारतीय कप्तान रहे एमएस धोनी ने भी इसी स्पॉट पर तस्वीर खिंचवाई थी.

