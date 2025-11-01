हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs AUS 3rd T20: डरावना है बेलेरिव ओवल का ये रिकॉर्ड, यहां खेला जाएगा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20

IND vs AUS 3rd T20: भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 बेलेरिव ओवल (Bellerive Oval Hobart) में खेला जाएगा. मैच के लिहाज से यहां का रिकॉर्ड भारत के लिए अच्छा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया यहां कभी नहीं हारा.

By : शिवम | Updated at : 01 Nov 2025 01:16 PM (IST)
रविवार को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टी20 बेलेरिव ओवल में खेला जाएगा. सूर्यकुमार एंड टीम  के लिए ये मैच जीतना जरुरी है क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया टीम जीती तो भारत की सीरीज जीतने की संभावना खत्म हो जाएगी. इससे पहले इस स्टेडियम के रिकॉर्ड पर नजर डालते हैं, जो मैच के लिहाज से भारत के लिए अच्छे नहीं हैं.

पिछले साल जुलाई में हुए टी20 वर्ल्ड कप के बाद से भारत ने 5 टी20 सीरीज खेली हैं, सभी में टीम इंडिया जीती है. अब इस सिलसिले को जारी रखने की उम्मीदों को कायम रखने के लिए होबार्ट में भारत का जीतना जरुरी है. पिछले मैच में भारत के बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था, सूर्यकुमार यादव (1) एक बार फिर फ्लॉप हुए थे. शुभमन गिल भी 5 रन ही बना पाए थे. सिर्फ अभिषेक शर्मा थे, जिन्होंने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों पर प्रहार किया. उन्होंने 37 गेंदों में 68 रन बनाए थे.

बेलेरिव ओवल का डरावना रिकॉर्ड

बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम पहली बार इस स्टेडियम में टी20 मैच खेलेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया टीम इस ग्राउंड पर कभी कोई टी20 मैच नहीं हारी. ऑस्ट्रेलिया ने यहां 5 टी20 मैच खेले हैं, सभी में जीत दर्ज की है. यहां पिछला टी20 18 नवंबर, 2024 को खेला गया था. इसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया था. मार्कस स्टोइनिस ने 27 गेंदों में नाबाद 61 रन बनाए थे.

सीरीज में 1-0 से आगे है ऑस्ट्रेलिया

मेजबान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे है. 5 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था. दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 4 विकेट से जीत दर्ज की थी. हालांकि उस मैच के हीरो जोश हेजलवुड तीसरे टी20 में नहीं खेलेंगे. वह भारत के खिलाफ टी20 सीरीज के शुरूआती 2 मैचों के लिए ही टीम का हिस्सा थे.

तीसरे टी20 के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड

भारत: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल, रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, अक्षर पटेल, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, वाशिंगटन सुंदर, जितेश शर्मा (विकेट कीपर), संजू सैमसन (विकेट कीपर), अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), सीन एबॉट, जेवियर बार्टलेट, महली बियर्डमैन, टिम डेविड, नेथन एलिस, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), मैथ्यू कुहनेमैन, मिशेल ओवेन, जोश फिलिप (विकेट कीपर), मैथ्यू शॉर्ट, मार्कस स्टोइनिस, एडम ज़म्पा.

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Published at : 01 Nov 2025 01:16 PM (IST)
Australia Cricket Team IND Vs AUS 3rd T20 INDIAN CRICKET TEAM IND VS AUS INDIA VS AUSTRALIA Bellerive Oval Hobart
