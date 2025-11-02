हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IND vs AUS 3rd T20: संजू सैमसन की छुट्टी, कुलदीप भी बाहर..., तीसरे टी20 में भारतीय टीम ने लिए कड़े फैसले, 3 बदलाव

IND vs AUS 3rd T20 Playing 11: तीसरे टी20 में टीम इंडिया ने प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए हैं. विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की जगह आज जितेश शर्मा खेल रहे हैं. हर्षित राणा भी आज नहीं खेल रहे हैं.

By : शिवम | Updated at : 02 Nov 2025 01:42 PM (IST)
भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरा टी20 होबार्ट में खेला जा रहा है. सूर्यकुमार यादव एंड टीम सीरीज में 0-1 से पीछे हैं. सीरीज जीतने की उम्मीदों को कायम रखने के लिए टीम इंडिया को आज हर हाल में जीतना है. इस मैच में टीम ने कड़े फैसले लेते हुए प्लेइंग 11 में 3 बदलाव किए. संजू सैमसन की जगह विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर आज जितेश शर्मा खेल रहे हैं.

हर्षित राणा भी बाहर

अभिषेक शर्मा के साथ हर्षित राणा ही थे, जिन्होंने दूसरे टी20 में कुछ हद तक प्रभावी बल्लेबाजी की थी. हालांकि उनकी गेंदबाजी साधारण रही, एक अतिरिक्त बल्लेबाजी ऑप्शन के तौर पर उन्हें टीम में शामिल किया गया था लेकिन इस चीज की काफी आलोचना भी हो रही थी. तीसरे टी20 में हर्षित राणा भी नहीं खेल रहे हैं.

ये 3 बदलाव

भारत की प्लेइंग 11 में आज अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है. उनके साथ वाशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा को भी आज मौका मिला है. संजू सैमसन, हर्षित राणा और कुलदीप यादव को बाहर बिठाया गया है.

भारत की प्लेइंग 11

शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह.

ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में भी एक बदलाव

पिछले मैच के हीरो जोश हेजलवुड अब इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं, वह सिर्फ शुरूआती 2 मैचों के लिए टीम में शामिल किए गए थे. तीसरे टी20 में उनकी जगह सीन एबॉट खेल रहे हैं.

प्लेइंग 11: मिशेल मार्श (कप्तान), ट्रैविस हेड, जोश इंग्लिस (विकेट कीपर), टिम डेविड, मिशेल ओवेन, मार्कस स्टोइनिस, मैट शॉर्ट, जेवियर बार्टलेट, नाथन एलिस, सीन एबॉट, मैट कुहनेमन.

मेजबान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 1-0 से आगे हैं. अगर आज ऑस्ट्रेलिया जीती तो टीम इंडिया फिर इस सीरीज को जीत नहीं पाएगी, अंतिम 2 मैच जीतकर भी सूर्यकुमार यादव टीम 5 मैचों की सीरीज सिर्फ ड्रा कर पाएगी. होबार्ट के इस ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया ने इससे पहले खेले अपने सभी 5 टी20 मैच जीते हैं, जबकि टीम इंडिया आज यहां पहला टी20 खेल रही है.

Published at : 02 Nov 2025 01:32 PM (IST)
Kuldeep Yadav Arshdeep Singh Jitesh Sharma IND Vs AUS 3rd T20 IND VS AUS SANJU SAMSON INDIA VS AUSTRALIA
