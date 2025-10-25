हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS Live Streaming: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे, मोबाइल और टीवी पर कैसे देखें मैच? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

IND vs AUS 3rd ODI Live Streaming: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे सिडनी में खेला जाएगा. इस मैच को टीवी और मोबाइल पर कैसे लाइव देख सकते हैं, यहां सभी डिटेल्स के बारे में जानिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: साक्षी गुप्‍ता | Updated at : 25 Oct 2025 07:02 AM (IST)
India vs Australia Match Telecast: भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे (IND vs AUS 3rd ODI) आज शनिवार, 25 अक्टूबर को सिडनी में खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलियाई टीम पिछले दो मैच जीतकर सीरीज में 2-0 से आगे चल रही है. टीम इंडिया पहली बार शुभमन गिल की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर वनडे सीरीज खेलने गई है. भारत ये सीरीज हार चुका है, लेकिन तीसरे वनडे में भारतीय टीम जीत के साथ ये सीरीज खत्म करना चाहेगी. इस मैच में सभी की निगाहें कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली पर रहेंगी, जो पिछले दो मुकाबलों में बेहतर परफॉर्म नहीं कर पाए हैं.

कहां और कैसे देखें लाइव?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे की लाइव स्ट्रीमिंग स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगी. टीवी में स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

किस मोबाइल एप पर देखें लाइव?

भारत और ऑस्ट्रेलिया के मैच की लाइव स्ट्रीमिंग ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर भी होगी. जियो हॉटस्टार एप या इस प्लेटफॉर्म की वेबसाइट पर जाकर भी ये मुकाबला लाइव देखा जा सकता है.

2-1 पर सीरीज लाएगा भारत?

भारत के लिए तीसरा वनडे काफी अहम साबित होने वाला है. ऑस्ट्रेलिया की टीम मिच मार्श की कप्तानी में ये सीरीज क्लीन स्वीप करना चाहेगी. वहीं भारतीय टीम तीसरा वनडे जीतकर सीरीज को 2-1 पर खत्म करने के लिए उतरेगी.

RO-KO पर टिकी हैं निगाहें

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार खिलाड़ी रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही बल्लेबाजों ने इस सीरीज से सात महीने बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की है. रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में 8 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरे वनडे में हिटमैन के बल्ले से 73 रनों की पारी देखने को मिली. रोहित शर्मा को तीसरे वनडे में भी कमाल दिखाना होगा. वहीं विराट कोहली पिछले दोनों ही मैच में जीरो (0) पर आउट हो गए. अगर भारत को सीरीज का आखिरी मुकाबला जीतना है, तब विराट का बल्ला चलना जरूरी है.

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के साथ टी20 सीरीज खेलेगा भारत, कब और कहां खेले जाएंगे मैच? जानें पूरा शेड्यूल

Published at : 25 Oct 2025 06:58 AM (IST)
Embed widget