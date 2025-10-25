हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS 3rd ODI: भारत के लिए 'सिरदर्द' बना टॉस, लगातार 18वीं हार; जानें कितने साल पहले वनडे में जीता था टॉस?

IND vs AUS 3rd ODI: भारत के लिए 'सिरदर्द' बना टॉस, लगातार 18वीं हार; जानें कितने साल पहले वनडे में जीता था टॉस?

IND vs AUS 3rd ODI: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे में भी शुभमन गिल टॉस हार गए, लेकिन टॉस हारने का सिलसिला कई महीनों से चला आ रहा है. जानें आखिरी बार भारत वनडे में टॉस कब जीता था?

By : शिवम | Updated at : 25 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Preferred Sources

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में भी शुभमन गिल टॉस हार गए, वह पर्थ और एडिलेड में खेले गए क्रमश पहले और दूसरे वनडे में भी टॉस हार गए थे. हालांकि टॉस हारने का सिलसिला इस सीरीज से शुरू नहीं हुआ, न ही इस साल से ऐसा हो रहा है बल्कि पिछले साल (2024) भी भारत टॉस नहीं जीत पाया था. चलिए आपको बताते हैं कि भारत ने वनडे में आखिरी बार टॉस कब जीता था.

भारत लगातार 18 बार वनडे में टॉस हार चुका है, ये एक रिकॉर्ड है. इससे अधिक कभी भी कोई टीम लगातार टॉस नहीं हारी है. वनडे में सबसे ज्यादा टॉस लगातार हारने वाली दूसरी टीम नीदरलैंड है, जो 11 बार लगातार टॉस हारी है.

भारत ने आखिरी बार कब जीता था वनडे में टॉस?

टॉस हारने का सिलसिला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच से ही शुरू हुआ था. 19 नवंबर, 2023 का दिन क्रिकेट इतिहास में भारतीय फैंस के लिए दर्द भरा दिन था, ये ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच था. भारत इस मैच को हार गया था. इस मैच में रोहित शर्मा टॉस भी हार गए थे, जबकि इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भारत ने टॉस जीता था.

15 नवंबर, 2023 को भारत ने वनडे में आखिरी बार टॉस जीता था, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था. इसमें न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा था, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गया.

ऑस्ट्रेलिया में भारत की हार का एक कारण टॉस भी !

3 मैचों की सीरीज में शुरूआती 2 मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना ली थी. भारत की सीरीज हार का एक कारण टॉस हारना भी था, क्योंकि पर्थ और एडिलेड में ओवरकास्ट कंडीशन थी. पहले मुकाबले में तो भारत की पारी में 4 बार मैच रोकना पड़ा था. दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. तीसरे वनडे में उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 25 Oct 2025 02:51 PM (IST)
Tags :
Rohit SHarma IND Vs AUS 3rd ODI INDIAN CRICKET TEAM IND VS AUS SHUBMAN GILL INDIA VS AUSTRALIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में विराट कोहली के पहले रन का मना जश्न, दर्शकों ने बजाई तालियां; जानें क्यों हुआ ऐसा
सिडनी में विराट कोहली के पहले रन का मना जश्न, दर्शकों ने बजाई तालियां; जानें क्यों हुआ ऐसा
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
Advertisement

वीडियोज

Bank Account में अब 4 Nominee जोड़ने की सुविधा, जानें नया नियम और प्रक्रिया| Paisa Live
महागठबंधन में मुस्लिम चेहरे को लेकर Chirag Paswan ने उठाया सवाल, शुरू नया बवाल
Blackstone की बड़ी entry ! Federal Bank में ₹6,196 करोड़ की deal से हिला banking sector| Paisa Live
सोने की गिरावट से Gold Loan Stocks पर असर! Muthoot–Manappuram में भारी दबाव, जानिए वजह| Paisa Live
Choice Gold ETF: बिना सोना खरीदे अब करें Gold में निवेश , मिला सच्चा सुनहरा मौका| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 171 / litre 76.23
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 133 / litre 45.33
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप को तगड़ा झटका! 5वीं पीढ़ी का F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
ट्रंप को झटका! F-35 नहीं खरीदेगा यूक्रेन, जेलेंस्की ने स्वीडन से कर ली 100 फाइटर जेट की डील
राजस्थान
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
'किसी को पंचायती करने की जरूरत नहीं', जिला अध्यक्षों के चयन पर अशोक गहलोत की दो टूक
क्रिकेट
IND vs AUS: सिडनी में विराट कोहली के पहले रन का मना जश्न, दर्शकों ने बजाई तालियां; जानें क्यों हुआ ऐसा
सिडनी में विराट कोहली के पहले रन का मना जश्न, दर्शकों ने बजाई तालियां; जानें क्यों हुआ ऐसा
इंडिया
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों में बांटा था कैश, इनकम टैक्स विभाग ने भेजा नोटिस, क्या बोले पूर्णिया सांसद?
बॉलीवुड
SSKTK Box Office Collection: ‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, बनी वरुण धवन की कोविड के बाद दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
‘सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी’ ने 'भेड़िया' को दी पटखनी, कोविड के बाद वरुण की बनी दूसरी सबसे बड़ी फिल्म
बिहार
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
RJD से छूटा साथ तो अखिलेश यादव के भी खिलाफ हो गए तेज प्रताप यादव! कहा- कोई भी आए मैं खुद ब्रांड
यूटिलिटी
इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स
इन वजहों से नहीं टिकता आपके पास पैसा, जानें स्मार्ट सेविंग टिप्स
फैशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
वेडिंग सीजन में दिखना है स्टाइलिश और ग्लैमरस, बॉलीवुड सेलेब्स के दिवाली लुक्स से लें इंस्पिरेशन
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget