भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में भी शुभमन गिल टॉस हार गए, वह पर्थ और एडिलेड में खेले गए क्रमश पहले और दूसरे वनडे में भी टॉस हार गए थे. हालांकि टॉस हारने का सिलसिला इस सीरीज से शुरू नहीं हुआ, न ही इस साल से ऐसा हो रहा है बल्कि पिछले साल (2024) भी भारत टॉस नहीं जीत पाया था. चलिए आपको बताते हैं कि भारत ने वनडे में आखिरी बार टॉस कब जीता था.

भारत लगातार 18 बार वनडे में टॉस हार चुका है, ये एक रिकॉर्ड है. इससे अधिक कभी भी कोई टीम लगातार टॉस नहीं हारी है. वनडे में सबसे ज्यादा टॉस लगातार हारने वाली दूसरी टीम नीदरलैंड है, जो 11 बार लगातार टॉस हारी है.

भारत ने आखिरी बार कब जीता था वनडे में टॉस?

टॉस हारने का सिलसिला भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच से ही शुरू हुआ था. 19 नवंबर, 2023 का दिन क्रिकेट इतिहास में भारतीय फैंस के लिए दर्द भरा दिन था, ये ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मैच था. भारत इस मैच को हार गया था. इस मैच में रोहित शर्मा टॉस भी हार गए थे, जबकि इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में भारत ने टॉस जीता था.

15 नवंबर, 2023 को भारत ने वनडे में आखिरी बार टॉस जीता था, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मैच था. इसमें न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर भारत फाइनल में पहुंचा था, लेकिन फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार गया.

ऑस्ट्रेलिया में भारत की हार का एक कारण टॉस भी !

3 मैचों की सीरीज में शुरूआती 2 मुकाबले जीतकर ऑस्ट्रेलिया ने पहले ही 2-0 की अजेय बढ़त बना ली थी. भारत की सीरीज हार का एक कारण टॉस हारना भी था, क्योंकि पर्थ और एडिलेड में ओवरकास्ट कंडीशन थी. पहले मुकाबले में तो भारत की पारी में 4 बार मैच रोकना पड़ा था. दोनों मैचों में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था. तीसरे वनडे में उन्होंने पहले बल्लेबाजी चुनी.