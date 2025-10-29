भारत के कप्तान सूर्यकुमार यादव ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में इतिहास रच दिया. उन्होंने 2 छक्के लगाकर अपने टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 150 छक्के पूरे कर लिए हैं. वह इस आंकड़े को छूने वाले दुनिया के पांचवें बल्लेबाज हैं. इस लिस्ट में पहले नंबर पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 159 मैचों में कुल 205 छक्के लगाए हैं. रोहित टी20 इंटरनेशनल से रिटायरमेंट ले चुके हैं.

कैनबरा में खेले जा रहा भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 में मिशेल मार्श ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी. अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने पहले विकेट के लिए 35 रनों की साझेदारी की, चौथे ओवर में अभिषेक 19 रन बनाकर नेथन एलिस की गेंद पर कैच आउट हुए. तीसरे नंबर पर आए सूर्यकुमार यादव ने 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर इस पारी का दूसरा छक्का लगाकर अपने 150 टी20 अंतर्राष्ट्रीय छक्के पूरे किए.

T20I में 150 छक्के लगाने वाले सूर्यकुमार दूसरे भारतीय

सूर्यकुमार भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं, जिन्होंने टी20 इंटरनेशनल में 150 छक्के लगाए हैं. उनसे आगे रोहित शर्मा हैं, जो लिस्ट में पहले नंबर पर हैं. रोहित दुनिया में एकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने 200 छक्के लगाए हैं.

सबसे ज्यादा T20I छक्के लगाने वाले टॉप-5 बल्लेबाज

205 - रोहित शर्मा (भारत)

187 - मुहम्मद वसीम (यूएई)

173 - मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड)

172 - जोस बटलर (इंग्लैंड)

150 - सूर्यकुमार यादव (भारत)

बारिश के कारण रद्द हुआ पहला टी20

कैनबरा में आयोजित भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 में 5 ओवरों के बाद बारिश की वजह से पहली बार खेल रुका, इसके बाद मैच फिर शुरू हुआ और इसे 18-18 ओवरों का तय किया गया. लेकिन 9.4 ओवरों का खेल होने के बाद एक बार फिर बारिश ने खलल डाला. इस समय शुभमन गिल 20 गेंदों में 37 और सूर्यकुमार यादव 24 गेंदों में 39 रन बनाकर नाबाद थे. लेकिन बारिश तेज थी और मैच फिर शुरू नहीं हो पाया. भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया पहला टी20 रद्द हो गया. सीरीज का दूसरा मुकाबला 31 अक्टूबर को एमसीजी में खेला जाएगा.