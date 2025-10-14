हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Asia Cupलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती

IND vs AUS ODI Series: भारत से मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका, दो दिग्गज खिलाड़ी हुए बाहर, एक तो विराट के लिए था सबसे बड़ी चुनौती

भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज से पहले कंगारू टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के 2 दिग्गज खिलाड़ी एडम जम्पा और जोश इंगलिस बाहर हो गए हैं. दोनों की गैरहाजिरी टीम इंडिया के लिए राहत की खबर बनी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 14 Oct 2025 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

IND vs AUS ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से पर्थ में होने जा रहा है, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को दो बड़े झटके लग चुके हैं. टीम के मुख्य स्पिनर एडम जम्पा और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस पहले वनडे से बाहर हो गए हैं. इन दोनों खिलाड़ियों के बाहर होने से टीम इंडिया को राहत जरूर मिली है, खासकर विराट कोहली के लिए, क्योंकि जम्पा उन्हें कई बार परेशान कर चुके हैं.

एडम जम्पा क्यों नहीं खेलेंगे पहला वनडे?

ऑस्ट्रेलिया के स्टार लेग स्पिनर एडम जम्पा अपनी पत्नी के पास रहने के लिए अपने देश वापस लौट गए हैं, क्योंकि वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं. इस वजह से जम्पा पहले वनडे में नहीं खेल पाएंगे. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह सीरीज के बाकी दो मैचों के लिए वापस जुड़ जाएंगे.

जम्पा की गैरमौजूदगी में मैथ्यू कुहनेमैन को टीम में शामिल किया गया है. यह उनके लिए वनडे में तीन साल बाद वापसी का मौका होगा. कुहनेमैन ने पिछली बार 2022 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे खेला था.

जोश इंगलिस भी हुए बाहर

विकेटकीपर जोश इंगलिस अभी भी पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं. न्यूजीलैंड दौरे पर लगी चोट पूरी तरह नहीं भर पाई, जिसकी वजह से वह पहले मैच से बाहर रहेंगे. उनकी जगह जोश फिलिप को टीम में शामिल किया गया है, जिन्हें पहली बार वनडे में विकेटकीपिंग करने का मौका मिला है. हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि इंगलिस 25 अक्टूबर को सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे तक फिट होकर वापसी कर लेंगे.

ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ी 

ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं के सामने इस समय टीम संयोजन को लेकर बड़ी समस्या है. एक तरफ आने वाली एशेज सीरीज को ध्यान में रखते हुए वे खिलाड़ियों के वर्कलोड को संभालना चाहते हैं, वहीं भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा भी बनाए रखनी है. 

एलेक्स कैरी पहले वनडे में नहीं खेलेंगे क्योंकि वह शेफील्ड शील्ड में हिस्सा ले रहे हैं. वहीं कैमरन ग्रीन भी आखिरी वनडे मिस करेंगे ताकि लाल गेंद से प्रैक्टिस कर सकें. टीम पहले से ही ग्लेन मैक्सवेल के बिना मैदान में उतर रही है, जिन्हें कलाई में फ्रैक्चर है.

भारत को मिली राहत

भारतीय बल्लेबाजों, खासकर विराट कोहली और केएल राहुल के लिए एडम जम्पा हमेशा चुनौती साबित हुए हैं. जम्पा की अनुपस्थिति से भारत के लिए पहले वनडे में रन बनाना आसान हो सकता है. साथ ही इंगलिस के बाहर होने से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की गहराई भी कम हो गई है.

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैट रेंशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा. 

Published at : 14 Oct 2025 12:23 PM (IST)
Tags :
Adam Zampa Josh Inglis ODI SERIES IND VS AUS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
Advertisement

वीडियोज

Black Money Act में बदलाव तय? जानिए क्या होगा असर!| Paisa Live
Tata Motors Demerger का पूरा Game | CV vs PV – किसमें है असली दम?| Paisa Live
Central Government का Healthcare में बड़ा Reform – CGHS Rates Revise ,अब इलाज होगा और आसान!
Bihar Seat Sharing: Mukesh Sahani के बयान से सियासी हलचल तेज, क्या हैं मायने? | RJD-Congress
Bihar Seat Sharing: Mahagathbandhan में RJD-Congress के बीच सीटों को लेकर सुलझ गई गुत्थी? | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
किस देश के सामने गिड़गिड़ा रहे पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ, तीन दिन बाद भी नहीं दिया वीजा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
यूपी में 2000 स्कूलों की मान्यता पर मंडरा रहा है खतरा, UPMSP ने दिए जांच के आदेश
इंडिया
Mughal Empire: बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
बाबर का दिल किस के लिए धड़का ? खुद किया था खुलासा- 'मैं खुद को खो बैठा'
क्रिकेट
IND vs WI: दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
दूसरे टेस्ट में कुलदीप यादव बने प्लेयर ऑफ़ द मैच, जानिए किसे मिला प्लेयर ऑफ़ द सीरीज का अवार्ड
बॉलीवुड
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
तीन आलीशान बंगले, सात लग्जरी कारें, श्रीदेवी अपने पीछे कितने करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़ गई थीं?
लाइफस्टाइल
IAS Pari Bishnoi: IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
IAS परी बिश्नोई के 10 शानदार फोटोज, साउथ की सारी एक्ट्रेस इनके सामने लगती हैं पानी कम
नौकरी
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
BSF में निकली कॉन्स्टेबल जीडी के पदों पर वैकेंसी, इस तारीख से कर पाएंगे आवेदन
यूटिलिटी
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
इन किसानों के खाते में नहीं आएगी पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त, कहीं लिस्ट में आपका नाम तो नहीं?
ENT LIVE
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
जितेंद्र कुमार भागवत, जी 5 डेब्यू, मीम्स, मिर्जापुर बज, एक्टिंग जर्नी और पंचायत फेम
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
समीर वानखेड़े ने रेड चिलीज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करने के बाद धमकी भरे संदेश मिलने का आरोप लगाया
ENT LIVE
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
दीपिका पादुकोण ने कल्कि सीक्वल और स्पिरिट से 8 घंटे की शिफ्ट पोस्ट हटाए जाने पर प्रतिक्रिया दी
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget