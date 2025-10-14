IND vs AUS ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज 19 अक्टूबर से पर्थ में होने जा रहा है, लेकिन सीरीज शुरू होने से पहले ही ऑस्ट्रेलियाई टीम को दो बड़े झटके लग चुके हैं. टीम के मुख्य स्पिनर एडम जम्पा और विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस पहले वनडे से बाहर हो गए हैं. इन दोनों खिलाड़ियों के बाहर होने से टीम इंडिया को राहत जरूर मिली है, खासकर विराट कोहली के लिए, क्योंकि जम्पा उन्हें कई बार परेशान कर चुके हैं.

एडम जम्पा क्यों नहीं खेलेंगे पहला वनडे?

ऑस्ट्रेलिया के स्टार लेग स्पिनर एडम जम्पा अपनी पत्नी के पास रहने के लिए अपने देश वापस लौट गए हैं, क्योंकि वह जल्द ही पिता बनने वाले हैं. इस वजह से जम्पा पहले वनडे में नहीं खेल पाएंगे. टीम मैनेजमेंट को उम्मीद है कि वह सीरीज के बाकी दो मैचों के लिए वापस जुड़ जाएंगे.

जम्पा की गैरमौजूदगी में मैथ्यू कुहनेमैन को टीम में शामिल किया गया है. यह उनके लिए वनडे में तीन साल बाद वापसी का मौका होगा. कुहनेमैन ने पिछली बार 2022 में श्रीलंका के खिलाफ वनडे खेला था.

जोश इंगलिस भी हुए बाहर

विकेटकीपर जोश इंगलिस अभी भी पिंडली की चोट से जूझ रहे हैं. न्यूजीलैंड दौरे पर लगी चोट पूरी तरह नहीं भर पाई, जिसकी वजह से वह पहले मैच से बाहर रहेंगे. उनकी जगह जोश फिलिप को टीम में शामिल किया गया है, जिन्हें पहली बार वनडे में विकेटकीपिंग करने का मौका मिला है. हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को उम्मीद है कि इंगलिस 25 अक्टूबर को सिडनी में होने वाले तीसरे वनडे तक फिट होकर वापसी कर लेंगे.

ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ी

ऑस्ट्रेलियाई चयनकर्ताओं के सामने इस समय टीम संयोजन को लेकर बड़ी समस्या है. एक तरफ आने वाली एशेज सीरीज को ध्यान में रखते हुए वे खिलाड़ियों के वर्कलोड को संभालना चाहते हैं, वहीं भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ प्रतिस्पर्धा भी बनाए रखनी है.

एलेक्स कैरी पहले वनडे में नहीं खेलेंगे क्योंकि वह शेफील्ड शील्ड में हिस्सा ले रहे हैं. वहीं कैमरन ग्रीन भी आखिरी वनडे मिस करेंगे ताकि लाल गेंद से प्रैक्टिस कर सकें. टीम पहले से ही ग्लेन मैक्सवेल के बिना मैदान में उतर रही है, जिन्हें कलाई में फ्रैक्चर है.

भारत को मिली राहत

भारतीय बल्लेबाजों, खासकर विराट कोहली और केएल राहुल के लिए एडम जम्पा हमेशा चुनौती साबित हुए हैं. जम्पा की अनुपस्थिति से भारत के लिए पहले वनडे में रन बनाना आसान हो सकता है. साथ ही इंगलिस के बाहर होने से ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी की गहराई भी कम हो गई है.

ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम

मिचेल मार्श (कप्तान), जेवियर बार्टलेट, एलेक्स कैरी, कूपर कोनोली, बेन द्वारशुइस, नाथन एलिस, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस, मैथ्यू कुहनेमैन, मिचेल ओवेन, जोश फिलिप, मैट रेंशॉ, मैथ्यू शॉर्ट, मिचेल स्टार्क, एडम जम्पा.