अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल (50 ओवर फॉर्मेट) मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. करीब 3 महीने पहले मेंस की नेशनल टीम के बीच हुए एशिया कप में भी खिताबी भिड़ंत भारत और पकिस्तान के बीच हुई थी. अंडर-19 की बात करें तो आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया था. पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची है.

भारतीय क्रिकेट टीम 8 बार अंडर-19 एशिया कप खिताब जीत चुकी है, टीम पिछले संस्करण (2024) में भी फाइनल तक पहुंची थी लेकिन खिताबी भिड़ंत में बांग्लादेश से हार गई थी. पाकिस्तान 2017 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची है. भारत और पाकिस्तान आखिरी बार 2014 अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हुई थी, जिसमें भारत ने 40 रनों से मैच जीता था.

कब है अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल?

भारतीय अंडर-19 टीम और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के बीच फाइनल मैच रविवार, 21 दिसंबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा IND U19 vs PAK U19 फाइनल?

अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच 21 दिसंबर को भारतीय समयनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा. टॉस 10 बजे होगा.

भारतीय अंडर-19 टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), राहुल कुमार, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, युवराज गोहिल, आरोन जॉर्ज, बी.के. किशोर, जगनाथन, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, अभिगयन अभिषेक (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया (विकेटकीपर), आदित्य रावत, दीपेश देवेन्द्रन, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, नमन पुष्पक, उद्धव मनीष मोहन.

पाकिस्तान अंडर-19 स्क्वाड

हसन बलोच, फरहान युसूफ (कप्तान), हुजैफा अहसान, समीर मिन्हास, उस्मान खान (विकेटकीपर), अब्दुल कादिर, अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, मोहम्मद हसन खान, उमर जैब, हमजा जहूर (विकेटकीपर), मोहम्मद शायन (विकेटकीपर), अली रजा, डैनियल अली खान, हसनैन डार, इब्तिसाम अजहर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सायम, मोमिन कमर, निकाब शफीक.

लाइव कहां देखें IND U19 vs PAK U19 फाइनल?

अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स 1 चैनल पर लाइव मैच देख सकते हैं. मोबाइल और लैपटॉप यूजर्स सोनी लिव ऐप या वेबसाइट पर लाइव मैच देख सकते हैं.