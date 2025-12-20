हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND vs PAK U19 Asia Cup Final: कब-कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप फाइनल? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

IND vs PAK U19 Asia Cup Final: कब-कहां देखें भारत बनाम पाकिस्तान अंडर-19 एशिया कप फाइनल? जानिए लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल

IND vs PAK U19 Asia Cup Final Live Streaming: अंडर-19 एशिया कप 2025 का खिताबी मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच होगा. जानिए ये मुकाबला कब, कितने बजे से शुरू होगा. इसका लाइव प्रसारण कहां होगा.

By : शिवम | Updated at : 20 Dec 2025 06:36 PM (IST)
Preferred Sources

अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल (50 ओवर फॉर्मेट) मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा. करीब 3 महीने पहले मेंस की नेशनल टीम के बीच हुए एशिया कप में भी खिताबी भिड़ंत भारत और पकिस्तान के बीच हुई थी. अंडर-19 की बात करें तो आयुष म्हात्रे की कप्तानी में भारत ने सेमीफाइनल में श्रीलंका को हराया था. पाकिस्तान बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंची है.

भारतीय क्रिकेट टीम 8 बार अंडर-19 एशिया कप खिताब जीत चुकी है, टीम पिछले संस्करण (2024) में भी फाइनल तक पहुंची थी लेकिन खिताबी भिड़ंत में बांग्लादेश से हार गई थी. पाकिस्तान 2017 के बाद पहली बार फाइनल में पहुंची है. भारत और पाकिस्तान आखिरी बार 2014 अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हुई थी, जिसमें भारत ने 40 रनों से मैच जीता था.

कब है अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल?

भारतीय अंडर-19 टीम और पाकिस्तान अंडर-19 टीम के बीच फाइनल मैच रविवार, 21 दिसंबर को खेला जाएगा. ये मुकाबला दुबई के आईसीसी एकेडमी ग्राउंड पर खेला जाएगा.

कितने बजे शुरू होगा IND U19 vs PAK U19 फाइनल?

अंडर-19 एशिया कप 2025 का फाइनल मैच 21 दिसंबर को भारतीय समयनुसार सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा. टॉस 10 बजे होगा.

भारतीय अंडर-19 टीम

आयुष म्हात्रे (कप्तान), राहुल कुमार, वैभव सूर्यवंशी, वेदांत त्रिवेदी, विहान मल्होत्रा, युवराज गोहिल, आरोन जॉर्ज, बी.के. किशोर, जगनाथन, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, अभिगयन अभिषेक (विकेटकीपर), हरवंश पंगालिया (विकेटकीपर), आदित्य रावत, दीपेश देवेन्द्रन, हेनिल पटेल, किशन कुमार सिंह, नमन पुष्पक, उद्धव मनीष मोहन.

पाकिस्तान अंडर-19 स्क्वाड

हसन बलोच, फरहान युसूफ (कप्तान), हुजैफा अहसान, समीर मिन्हास, उस्मान खान (विकेटकीपर), अब्दुल कादिर, अब्दुल सुभान, अहमद हुसैन, मोहम्मद हसन खान, उमर जैब, हमजा जहूर (विकेटकीपर), मोहम्मद शायन (विकेटकीपर), अली रजा, डैनियल अली खान, हसनैन डार, इब्तिसाम अजहर, मोहम्मद हुजैफा, मोहम्मद सायम, मोमिन कमर, निकाब शफीक.

लाइव कहां देखें IND U19 vs PAK U19 फाइनल?

अंडर-19 एशिया कप 2025 फाइनल मैच का लाइव प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के चैनल पर होगा. टीवी पर सोनी स्पोर्ट्स 1 चैनल पर लाइव मैच देख सकते हैं. मोबाइल और लैपटॉप यूजर्स सोनी लिव ऐप या वेबसाइट पर लाइव मैच देख सकते हैं.

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read
Published at : 20 Dec 2025 06:36 PM (IST)
Tags :
Ind Vs Pak U19 Under 19 Asia Cup India U19 Team India Vs Pakistan Live U19 Asia Cup 2025
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
क्रिकेट
Fact Check: पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
राजस्थान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
बॉलीवुड
अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार बोले- 'जल्द शूटिंग शुरू होगी'
अली अब्बास जफर की फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार का खुलासा
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh Violence: Osman Hadi के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब, हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षाबल | Breaking
Hindi News: बांग्लादेश में प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक किया गया. ढाका में दफनाया गया उस्मान हादी अंतिम संस्कार में शामिल हुए मोहम्मद यूनुस बांगलादेश में उस्मान हादी शहीद का दर्जा उस्मान हादी के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब बांग्लादेश में हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षाबल
Hindi News: बांग्लादेश में प्रमुख छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को शनिवार को सुपुर्द-ए-खाक किया गया. ढाका में दफनाया गया उस्मान हादी अंतिम संस्कार में शामिल हुए मोहम्मद यूनुस बांगलादेश में उस्मान हादी शहीद का दर्जा उस्मान हादी के जनाजे में उमड़ा जनसैलाब बांग्लादेश में हाई अलर्ट पर हैं सुरक्षाबल
PM Modi Assam Visit: 'बिना पर्ची, बिना खर्ची के नौकरी मिल..', असम में युवाओं से बोले पीएम मोदी |
Gold-Silver में निवेश हुआ आसान! सिर्फ ₹100 से शुरू करें और सुरक्षित Returns पाएं| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
'मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कीजिए और...', गुवाहाटी पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से क्यों की ये अपील?
क्रिकेट
Fact Check: पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
पाकिस्तान में मैन ऑफ द मैच जीतने वाले को मिला बकरा और 2 बोतल तेल, जानें वायरल वीडियो की सच्चाई
राजस्थान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
दौसा: 'विभाग से कोई आए तो उसे पेड़ से बांध दो', बिजली चोरी को लेकर BJP विधायक का विवादित बयान
बॉलीवुड
अली अब्बास जफर की एक्शन फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार बोले- 'जल्द शूटिंग शुरू होगी'
अली अब्बास जफर की फिल्म में अहान पांडे समेत होंगे 3 यंग लीड एक्टर्स, 'सैयारा' स्टार का खुलासा
विश्व
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
US ने सीरिया में चलाया ‘ऑपरेशन हॉकआई स्ट्राइक’, IS के 70 ठिकानों पर किया बड़ा हमला
विश्व
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
ओमान में पीएम मोदी का वेलकम देखकर हिल गया मुस्लिम वर्ल्ड? पाक एक्सपर्ट चिढ़कर बोले- भारत को इतनी तवज्जो और पाकिस्तान...
शिक्षा
SSC CGL Tier 2 Exam 2025 उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, जानें कब होगी परीक्षा ?
SSC CGL Tier 2 Exam 2025 उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर, जानें कब होगी परीक्षा ?
ट्रेंडिंग
Video: 'शेर के झुंड पर भारी पड़ा हाथी' गजराज के सामने दुम दबाकर भागा जंगल के राजा का परिवार- वीडियो वायरल
'शेर के झुंड पर भारी पड़ा हाथी' गजराज के सामने दुम दबाकर भागा जंगल के राजा का परिवार- वीडियो वायरल
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
Raat Akeli Hai Review: Nawazuddin Siddiqui की Killer Performance, Suspense और Thrill से भरी Murder Mystery
ENT LIVE
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
Avatar: Fire & Ash Review: शानदार Experience, ऐसी दुनिया जिसमें जाने का मन करेगा
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Trailer Review: Kartik Aaryan और Ananya Panday की शानदार Chemistry
ENT LIVE
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
South Film Review: Vrusshabha में मोहनलाल की जबरदस्त परफॉर्मेंस
Embed widget