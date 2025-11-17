IND A vs PAK A: मेंस राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान ए के बीच हुआ मुकाबला पूरी तरह विवादों में घिर गया है. दोहा में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ए ने 8 विकेट से आसान जीत दर्ज कर ली. हालांकि मैच के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने क्रिकेट फैंस का खून खौलाने पर मजबूर कर दिया. पाकिस्तान के गेंदबाज साद मसूद ने नमन धीर को आउट करने के बाद जो अभद्र हरकत की, वह खेल की भावना के खिलाफ मानी जा रही है.

नमन धीर को आउट करके खिलाड़ी ने की बदतमीजी

पाकिस्तान ए की तरफ से साद मसूद अपना 9वां ओवर डाल रहे थे. क्रीज पर भारतीय बल्लेबाज नमन धीर मौजूद थे. साद के ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर कैच आउट हो गए. जैसे ही नमन पवेलियन की तरफ बढ़े, साद मसूद ने गुस्से में उनकी ओर देखते हुए बाहर जाने का इशारा किया. मैदान पर हुई इस हरकत को कैमरे ने कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. भारतीय फैंस और कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस व्यवहार को ‘अनुचित’ और ‘शर्मनाक’ बताया है.

मैच का हाल

टॉस जीतकर पाकिस्तान ए ने पहले गेंदबाजी चुनी और यह फैसला सही साबित हुआ. भारत ए की टीम पूरे 20 ओवर भी टिककर नही खेल सकी. पूरी टीम 19 ओवर में 136 रन बनाकर पवेलियन लौट गई. वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंद में 45 रन बनाकर तेज शुरुआत दी. नमन धीर ने 35 रनों की उपयोगी पारी खेली. बाकी बल्लेबाज पाकिस्तान की कसी हुई गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाए.

पाकिस्तान की ओर से शाहिद अजीज ने 3 विकेट झटके, जबकि साद मसूद और माज सदाकत ने 2-2 विकेट हासिल किए.

सदाकत की तूफानी पारी ने भारत से छीनी उम्मीद

137 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ए की शुरुआत मजबूत रही. ओपनर माज सदाकत ने 47 गेंद में 79 रन ठोककर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. मोहम्मद नईम (14) और यासिर खान (11) ने छोटी लेकिन अहम पारियां खेलीं. अंत में पाकिस्तान ने मुकाबला 13.2 ओवर में ही जीत लिया और नाबाद 8 विकेट से लक्ष्य हासिल कर लिया.

भारत की ओर से यश ठाकुर और सुयश शर्मा ने एक-एक विकेट लिया, लेकिन गेंदबाजी भारत को मैच में लंबा टिकाए नहीं रख सकी.