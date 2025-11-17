हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटIND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

IND A vs PAK A: नमन धीर को आउट कर पाक खिलाड़ी ने किया अभद्र इशारा, सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

इंडिया A vs पाकिस्तान A मैच में बड़ा विवाद तब हुआ जब साद मसूद ने नमन धीर को आउट करने के बाद अभद्र इशारा किया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और खेल भावना पर सवाल खड़े हो गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 17 Nov 2025 09:28 AM (IST)
Preferred Sources

IND A vs PAK A: मेंस राइजिंग स्टार एशिया कप 2025 में भारत और पाकिस्तान ए के बीच हुआ मुकाबला पूरी तरह विवादों में घिर गया है. दोहा में खेले गए इस मैच में पाकिस्तान ए ने 8 विकेट से आसान जीत दर्ज कर ली. हालांकि मैच के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने क्रिकेट फैंस का खून खौलाने पर मजबूर कर दिया. पाकिस्तान के गेंदबाज साद मसूद ने नमन धीर को आउट करने के बाद जो अभद्र हरकत की, वह खेल की भावना के खिलाफ मानी जा रही है.

नमन धीर को आउट करके खिलाड़ी ने की बदतमीजी

पाकिस्तान ए की तरफ से साद मसूद अपना 9वां ओवर डाल रहे थे. क्रीज पर भारतीय बल्लेबाज नमन धीर मौजूद थे. साद के ओवर की चौथी गेंद पर नमन धीर कैच आउट हो गए. जैसे ही नमन पवेलियन की तरफ बढ़े, साद मसूद ने गुस्से में उनकी ओर देखते हुए बाहर जाने का इशारा किया. मैदान पर हुई इस हरकत को कैमरे ने कैद कर लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. भारतीय फैंस और कई दिग्गज खिलाड़ियों ने इस व्यवहार को ‘अनुचित’ और ‘शर्मनाक’ बताया है.

मैच का हाल

टॉस जीतकर पाकिस्तान ए ने पहले गेंदबाजी चुनी और यह फैसला सही साबित हुआ. भारत ए की टीम पूरे 20 ओवर भी टिककर नही खेल सकी. पूरी टीम 19 ओवर में 136 रन बनाकर पवेलियन लौट गई. वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंद में 45 रन बनाकर तेज शुरुआत दी. नमन धीर ने 35 रनों की उपयोगी पारी खेली. बाकी बल्लेबाज पाकिस्तान की कसी हुई गेंदबाजी के सामने टिक नहीं पाए.

पाकिस्तान की ओर से शाहिद अजीज ने 3 विकेट झटके, जबकि साद मसूद और माज सदाकत ने 2-2 विकेट हासिल किए.

सदाकत की तूफानी पारी ने भारत से छीनी उम्मीद

137 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी पाकिस्तान ए की शुरुआत मजबूत रही. ओपनर माज सदाकत ने 47 गेंद में 79 रन ठोककर भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. मोहम्मद नईम (14) और यासिर खान (11) ने छोटी लेकिन अहम पारियां खेलीं. अंत में पाकिस्तान ने मुकाबला 13.2 ओवर में ही जीत लिया और नाबाद 8 विकेट से लक्ष्य हासिल कर लिया.

भारत की ओर से यश ठाकुर और सुयश शर्मा ने एक-एक विकेट लिया, लेकिन गेंदबाजी भारत को मैच में लंबा टिकाए नहीं रख सकी. 

Published at : 17 Nov 2025 09:28 AM (IST)
Tags :
Shan Masood Asia Cup IND-A Vs PAK-A Naman Dhir
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
बिहार
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
बिहार
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
'जयचंदों ने पूरा परिवार निगल लिया', बहन रोहिणी को लेकर तेजस्वी पर बरसे तेज प्रताप यादव
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
साउथ सिनेमा
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
साउथ का कौनसा एक्टर है सबसे अमीर? टॉप 5 हीरो की जानें नेटवर्थ, रजनीकांत का नहीं है नाम
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
शिक्षा
UP Teacher Recruitment: 1262 पदों के लिए आवेदन तारीख बदली, 24 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
UP Teacher Recruitment: 1262 पदों के लिए आवेदन तारीख बदली, 24 नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया
रिलेशनशिप
गर्लफ्रेंड के चेहरे पर लाएं मुस्कान, इन गिफ्ट्स से बर्थडे बनाएं एक्स्ट्रा स्पेशल
गर्लफ्रेंड के चेहरे पर लाएं मुस्कान, इन गिफ्ट्स से बर्थडे बनाएं एक्स्ट्रा स्पेशल
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget