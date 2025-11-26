हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटWTC 2025-27 Points Table: साउथ अफ्रीका से 408 रन की हार के बाद पूरा बदला WTC प्वाइंट्स टेबल, भारत अब कहां, जानिए

WTC 2025-27 में भारत को साउथ अफ्रीका से 408 रन की करारी हार मिली है. इस हार के बाद टीम इंडिया पॉइंट्स टेबल में पांचवें स्थान पर फिसल गई है. 0-2 की सीरीज हार ने भारत की फाइनल की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 26 Nov 2025 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

WTC 2025-27 Points Table: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी में खेले गए दूसरे टेस्ट ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 की रेस की तस्वीर बदल दी है. भारतीय टीम को 408 रन से करारी हार मिली है. इसके साथ ही भारत न सिर्फ सीरीज 0-2 से हार गया, बल्कि WTC पॉइंट्स टेबल में भी एक पायदान नीचे गिरकर पांचवें स्थान पर पहुंच गया.

भारत की स्थिति क्यों बिगड़ी?

इस WTC चक्र में भारत ने अब तक 9 मैच खेले हैं. 4 जीते, 4 ड्रॉ और 1 हारा था, लेकिन साउथ अफ्रीका के खिलाफ यह दो मैचों की हार बेहद भारी साबित हुई. टीम इंडिया के कुल 52 पॉइंट हो गए हैं और उनका प्वाइंट परसेंटेज घटकर 49.52% पर आ गया. इस गिरावट ने भारत को पाकिस्तान से भी नीचे धकेल दिया है. 

यह 0-2 की सीरीज हार भारत की मौजूदा WTC में पहली टेस्ट सीरीज हार है. बल्लेबाजी में लगातार असफलता और गेंदबाजों की विफलता ने टीम की मुश्किलें बढ़ा दी हैं.

साउथ अफ्रीका ने मजबूत पकड़ बनाई

दूसरी ओर, दक्षिण अफ्रीका ने दोनों टेस्ट शानदार तरीके से जीतकर इस चक्र में अपनी स्थिति मजबूत कर ली है. साउथ अफ्रीका के अब 4 मैचों में 36 पॉइंट हो गए हैं और वे दूसरे स्थान पर बने हुए हैं. टीम ने अब तक सिर्फ एक मैच हारा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ था. 

WTC 2025-27 पॉइंट्स टेबल 

1. ऑस्ट्रेलिया - 4 मैच, 4 जीत (पॉइंट: 48, PCT: 100%)

2. दक्षिण अफ्रीका - 4 मैच, 3 जीत (पॉइंट: 36, PCT: 75%)

3. श्रीलंका - 2 मैच, 1 जीत (PCT: 66.67%)

4. पाकिस्तान - 2 मैच, 1 जीत (PCT: 50%)

5. भारत - 9 मैच, 4 जीत (PCT: 49.52%)

6. इंग्लैंड - PCT: 36.11%

7. बांग्लादेश - PCT: 16.67%

8. वेस्ट इंडीज - PCT: 0

9. न्यूजीलैंड - अभी कोई मैच नहीं

भारत की राह अब कठिन

भारत के लिए टेबल में नीचे जाना बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि टीम अब 2026 के दूसरे हिस्से तक कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेलेगी. यानी अगले डेढ़ साल तक भारत को पॉइंट्स टेबल में ऊपर चढ़ने का कोई मौका नहीं मिलेगा.

जब टीम अगली बार मैदान पर उतरेगी, तब तक कई टीमें अपनी पोजिशन मजबूत कर चुकी होंगी. ऐसे में फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें बनाए रखने के लिए भारत को बाकी मुकाबलों में लगभग परफेक्ट खेल दिखाना होगा. 

Published at : 26 Nov 2025 01:23 PM (IST)
