महिला वनडे विश्व कप 2025 में 6 मैच खेले जा चुके हैं. रविवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 88 रनों से मात दी. पहले बल्लेबाजी करते हुए हरमनप्रीत कौर एंड टीम ने 247 रन बनाए थे, जवाब में पाकिस्तान की पूरी टीम 159 रन पर सिमट गई. ये भारत की इस संस्करण की लगातार दूसरी जीत है और पाकिस्तान की लगातार दूसरी हार, इससे पहले बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया था. जानिए अभी अंक तालिका में कौन सी टीम कहां है?

पाकिस्तान के खिलाफ रविवार को हुए मुकाबले से पहले भारतीय महिला टीम अंक तालिका में चौथे नंबर पर थी. पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया थी, लेकिन पाक को हराकर टीम इंडिया अंक तालिका में पहले नंबर पर आ गई है. ऑस्ट्रेलिया खिसककर दूसरे स्थान पर आ गई. बांग्लादेश और इंग्लैंड को भी 1-1 स्थान पीछे हो गई हैं.

अंक तालिका में पहले नंबर पर आई टीम इंडिया

भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 में से 2 मैच जीते हैं. 4 अंक और +1.515 की नेट रन रेट के साथ टीम इंडिया पहले नंबर पर है. दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है, जिन्होंने 2 में से 1 मैच जीता है और एक मैच बारिश के कारण रद्द होने से उन्हें सिर्फ 1 अंक से संतोष करना पड़ा. ऑस्ट्रेलिया के 3 अंक हैं और नेट रन रेट (+1.780) टीम इंडिया से बेहतर है.

टॉप 4 में भारत, ऑस्ट्रेलिया के साथ इंग्लैंड और बांग्लादेश है. दोनों ने अपने पहले 1-1 मैच जीते हैं. इंग्लैंड तीसरे नंबर पर है और बांग्लादेश चौथे स्थान पर. इंग्लैंड का नेट रन रेट (+3.773) तो टॉप 2 टीमों से भी बेहतर है. यानी अगर इंग्लैंड अपना अगला मैच जीती तो वह अंक तालिका में पहले नंबर पर आ जाएगी.

श्रीलंका ने 2 मैच खेले हैं, जिसमे से 1 में उसे हार झेलनी पड़ी और 1 बारिश के कारण रद्द हो गया. श्रीलंका का 1 पॉइंट है. पाकिस्तान अपने शुरूआती दोनों मैच हारकर छठे स्थान पर है, टीम का नेट रन रेट (-1.777) बहुत खराब है. न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका क्रमश 7वें और 8वें स्थान पर है.

महिला विश्व कप में आज किसका मैच है?

महिला विश्व कप में आज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच मैच है, जो इंदौर के होल्कर स्टेडियम में खेला जाएगा. दोनों टीमें अंक तालिका में सबसे नीचे हैं, आज जीतने वाली टीम अंक तालिका में 5वें या छठे स्थान पर आ जाएगी.