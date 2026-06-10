ICC ने जारी की ताजा टेस्ट रैंकिंग, शुभमन गिल ने लगाई लंबी छलांग, जो रूट से छिना नंबर-1 का ताज

ICC रैंकिंग में जो रुट से नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज का ताज छिन गया है, उनकी जगह इंग्लैंड के ही बल्लेबाज ने ये स्थान हासिल किया है जबकि रुट खिसककर तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं. भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट में शतक जड़ा था, जिसका फायदा उन्हें रैंकिंग में भी हुआ. वह टेस्ट बैटिंग रैंकिंग में भारत के हाईएस्ट रैंक वाले बल्लेबाज बन गए हैं, पहले यशस्वी जायसवाल थे.

हैरी ब्रूक बने नए नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज

लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए टेस्ट में जो रुट दोनों पारियों में फ्लॉप रहे थे, पहली पारी में 1 और दूसरी पारी में सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए थे. 851 रेटिंग के साथ रुट पहले से तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं, इससे पहले दूसरे स्थान पर मौजूद हैरी ब्रूक 869 रेटिंग के साथ टेस्ट में नंबर-1 बल्लेबाज बन गए. इसी टेस्ट में ब्रूक ने पहली पारी में 56 रन बनाए थे. ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाज ट्रेविस हेड तीसरे से दूसरे स्थान पर आ गए हैं.

कहां पहुंचे शुभमन गिल

भारतीय टेस्ट कप्तान शुभमन गिल ने मुल्लांपुर में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट में 126 रनों की शानदार पारी खेली थी. भारत ने ये मैच एक पारी और 300 रनों के बड़े अंतर से जीता था. गिल ने आईसीसी टेस्ट बल्लेबाजी रैंकिंग में 743 रेटिंग के साथ 2 पायदान ऊपर छलांग लगाई है, अब वह 8वें नंबर पर पहुंच गए हैं. यशस्वी जायसवाल एक स्थान खिसककर 9वें नंबर पर आ गए.

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बुमराह-जडेजा नंबर-1 पर काबिज

जसप्रीत बुमराह टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में और रवींद्र जडेजा टेस्ट आलराउंडर रैंकिंग में नंबर-1 बने हुए हैं, हालांकि दोनों ही खिलाड़ियों ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट नहीं खेला था. जडेजा टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में 3 स्थान खिसककर 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं.

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वाशिंगटन सुंदर ने टेस्ट आलराउंडर रैंकिंग के टॉप-10 में एंट्री मारी है. वह 244 रेटिंग के साथ 2 स्थान ऊपर आकर नौवें नंबर पर पहुंच गए हैं, ये उनके करियर की बेस्ट टेस्ट आलराउंडर रेटिंग है.