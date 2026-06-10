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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सTotoa Auvaa Viral News: '125 किलो' का रग्बी प्लेयर कौन है जिससे बेन स्टोक्स की नाइटक्लब में हुई मारपीट, जानिए

Totoa Auvaa Viral News: '125 किलो' का रग्बी प्लेयर कौन है जिससे बेन स्टोक्स की नाइटक्लब में हुई मारपीट, जानिए

बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन का जश्न उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामे में बदल गया. जब कप्तान स्टोक्स और तेज गेंदबाज एटकिंसन चेल्सी के एक वीआईपी नाइटक्लब में रग्बी खिलाड़ी से भिड़ गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: अंश राघव | Updated at : 10 Jun 2026 01:33 PM (IST)
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लॉर्ड्स टेस्ट में न्यूजीलैंड पर इंग्लैंड की जीत के बाद बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन का जश्न उस समय हाई-वोल्टेज ड्रामे में बदल गया जब कप्तान बेन स्टोक्स और तेज गेंदबाज एटकिंसन, चेल्सी के एक वीआईपी नाइटक्लब में ‘सारेसेंस’ क्लब के एक खूंखार रग्बी खिलाड़ी से भिड़ गए.

रिपोर्ट्स के अनुसार, 125 किलो वजनी और 6 फीट 5 इंच लंबे रग्बी प्लेयर ने गस एटकिंसन पर जानलेवा मुक्का चलाया था. इस पूरे विवाद के बाद इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने अपनी जांच शुरू कर दी है. इंग्लैंड के दोनों सीनियर क्रिकेटरों पर दूसरे टेस्ट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है.

आखिर कौन था टोटोआ औवा?

द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पूरे बवाल मामले के अंदर में जो रग्बी खिलाड़ी है, उसका नाम टोटोआ औवा है. टोटोआ औवा की उम्र 21 साल है. यह खिलाड़ी औवा एक ‘सारेसेंस’ रग्बी क्लब नामक एकेडमी सिस्टम का हिस्सा है.

टोटोआ कोई साधारण खिलाड़ी नहीं है, उसका कद 6 फीट 5 इंच है और वजन करीब 125 किलोग्राम है. टोटोआ औवा समोआ की अंडर-20 और समोआ ‘ए’ टीम का कप्तान भी रह चुका है. उसे रग्बी का उभरता हुआ सितारा माना जाता है.

यह भी पढ़ें - Ben Stokes Nightclub Controversy: नाइट क्लब विवाद से पहले बेन स्टोक्स ने पी थी कितनी महंगी शराब, दाम जानकर उड़ जाएंगे होश

नाइटक्लब में कैसे हुई थी लड़ाई?

रविवार को लॉर्ड्स में न्यूजीलैंड़ के खिलाफ हुए टेस्ट मैच में, जीतने के बाद स्टोक्स और एटकिंसन चेल्सी के ‘रेक्स रूम्स’ नाइटक्लब के वीआईपी एरिया में जश्न मना रहे थे. ठीक उसी समय सारेसेंस रग्बी क्लब के खिलाड़ी भी अपनी एंड-ऑफ-सीजन पार्टी मनाने वहां पहुंचे थे.

तड़के सुबह दोनों पक्षों के बीच किसी बात को लेकर बहसबाज़ी शुरू हो गई. बहस इतनी हद-तक बढ़ गई कि रग्बी प्लेयर टोटोआ औवा ने अपना आपा खो दिया. टोटोआ औवा ने क्रिकेटर गस एटकिंसन के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का जड़ने का प्रहास किया.

किस्मत से गस एटकिंसन तो बच गए. लेकिन टोटोआ के द्वारा चलाया गया मुक्का, वहां पर मौजूद क्रिकेटरों के सिक्योरिटी स्टाफ के सदस्य को लग गया. मुक्का इतना जोरदार था कि सिक्योरिटी गार्ड को टांके लगावाने पड़ गए. हालांकि,अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है की. बेन स्टोक्स या गस एटकिंसन ने इस हमले के जवाब में पलटवार किया था या नहीं.

नियम का उलंघन करने पर ECB हुई सक्त

यह लड़ाई का मामला सिर्फ मार-पीट तक ही सीमीत नहीं है. बल्कि कर्फ्यू का नियम तोड़ने की भी है. इंग्लैंड टीम के लिए इसी साल जनवरी में एशेज दौरे के बाद खिलाड़ियों के ऊपर ‘आधी रात का कर्फ्यू’ नियम दोबारा लागू किया गया था.

बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन ने इस नियम का उल्लंघन किया है और देर रात तक क्लब में रहे है. ईसीबी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बयान दिया कि स्टोक्स और एटकिंसन सोमवार तड़के एक नाइटक्लब में मौजूद थे. जब यह घटना घटित हुई. हम अभी पूरी जानकारी जुटा रहे हैं और दूसरे टेस्ट की टीम को लेकर जल्द ही घोषणा कर देंगे.’

इस घटना के सामने आने के बाद, यह साफ माना जा रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 जून से शुरू होने वाले. दूसरे टेस्ट में बेन स्टोक्स और गस एटकिंसन पर ECB बोर्ड अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है. जिससे उनका खेलना संदिग्ध हो सकता है.

यह भी पढ़ें - बाबर-रिजवान-शाहीन की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान टीम का एलान; नया खिलाड़ी बना कप्तान

Published at : 10 Jun 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Ben Stokes Gus Atkinson Totoa Auvaa Night Club Fighting
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