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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटजिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन! 2 साल बाद इस खिलाड़ी का कमबैक

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन! 2 साल बाद इस खिलाड़ी का कमबैक

IND vs ZIM 1st T20: भारत और जिम्बाब्वे के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला गुरुवार, 23 जुलाई को हरारे में खेला जाएगा. जानें इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है.

Written By : मोहम्मद वाहिद |  Updated at : 21 Jul 2026 10:28 PM (IST)
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भारत का जिम्बाब्वे दौरा 23 जुलाई को पहले टी20 के साथ शुरू होगा. वीवीएस लक्ष्मण इस सीरीज में टीम इंडिया के हेड कोच रहेंगे. भारतीय टीम जिम्बाब्वे पहुंच चुकी है. जिम्बाब्वे दौरे पर श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम तीन मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी. इस सीरीज में कई युवा खिलाड़ियों को मौका दिया गया है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहला टी20 मैच गुरुवार, 23 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेला जाएगा. जानें इस मैच में भारत की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है. 

अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी ओपनर 

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में भारत के लिए अभिषेक शर्मा और वैभव सूर्यवंशी पारी की शुरुआत करेंगे. टीम में प्रभसिमरन सिंह के रूप में एक और ओपनर बल्लेबाज हैं, लेकिन प्रभसिमरन को बेंच पर ही बैठना पड़ सकता है. इसके बाद नंबर-5 तक का बैटिंग ऑर्डर तय है, जिसमें तीन नंबर पर विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन, चार नंबर पर कप्तान श्रेयस अय्यर और पांच नंबर पर उपकप्तान तिलक वर्मा हैं. 

रिंकू सिंह को मौका मिलना मुश्किल

इस सीरीज के लिए रिंकू सिंह की टीम इंडिया में वापसी हुई है, लेकिन उन्हें अंतिम ग्यारह में जगह मिलना मुश्किल है. छह नंबर पर शिवम दुबे और सात नंबर पर सूर्यांश शेडगे खेलते दिख सकते हैं. दोनों गेंदबाजी भी करते हैं. ऐसे में इन्हें मौका मिलने की ज्यादा उम्मीद है.

गेंदबाजी में रवि बिश्नोई मुख्य स्पिनर हो सकते हैं. इसके अलावा आठ नंबर पर हर्ष दुबे को भी मौका मिलने की उम्मीद है. इस तरह भारत के पास स्पिन के दो विकल्प रहेंगे. तेज गेंदबाजी में प्रिंस यादव के साथ स्पीड स्टार मयंक यादव एक्शन में नजर आ सकते हैं. 

जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले टी20 में भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन- अभिषेक शर्मा, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा (उपकप्तान), शिवम दुबे, सूर्यंशा शेडगे, हर्ष दुबे, रवि बिश्नोई, प्रिंस यादव और मयंक यादव

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About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 21 Jul 2026 10:28 PM (IST)
Tags :
India Vs Zimbabwe Mayank Yadav SHREYAS IYER IND Vs ZIM 1st T20 Vaibhav Sooryavanshi
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