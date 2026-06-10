बाबर-रिजवान-शाहीन की छुट्टी, एशियन गेम्स के लिए पाकिस्तान टीम का एलान; नया खिलाड़ी बना कप्तान

Pakistan Asian Games 2026 Squad: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने जापान के आइची-नागोया में सितंबर-अक्टूबर में खेले जाने वाले एशियन गेम्स 2026 (Asian Games) के लिए 15 सदस्यीय टीम का एलान कर दिया है. टीम में चार ऐसे खिलाड़ियों को मौका मिला है, जिन्होंने अब तक टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है. वहीं कप्तानी साहिबजादा फरहान (Sahibzada Farhan) को सौंपी गई है. यह पहला मौका होगा कि जब फरहान किसी फॉर्मेट में पाकिस्तान की कमान संभालेंगे.

चार नए खिलाड़ियों में- आकिफ जावेद, अली रजा, माज सदाकत और साद मसूद शामिल है. वहीं, अब्दुल समद को उपकप्तानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिन्होंने अब तक 5 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल लिए हैं. लेकिन उन्होंने पिछले साल मार्च के बाद फॉर्मेट का कोई मैच नहीं खेला है.

बात करें टीम के नए कप्तान साहिबजादा फरहान की, तो व्हाइट बॉल क्रिकेट खेलने वाले फरहान ने अब तक 6 वनडे और 46 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. वनडे की 6 पारियों में उन्होंने 101 रन बनाए. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल की 45 पारियों में पाक बल्लेबाज ने 30.34 की औसत और 136.64 के स्ट्राइक रेट से 1305 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 10 अर्धशतक शामिल रहे.

Sahibzada Farhan to captain as Pakistan announce their squad for this year's Asian Games 👀



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टीम में उस्मान खान को मुख्य विकेटकीपर के रूप में चुना गया है. बताते चलें कि पाकिस्तान का इवेंट 24 सितंबर से शुरू होगा, जबकि मेडल मैच 3 अक्टूबर को खेले जाएंगे.

स्टार खिलाड़ियों को नहीं मिली जगह

टीम से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी और शादाब खान जैसे स्टार खिलाडियों के नाम गायब रहा. अब देखना दिलचस्प होगा कि इस स्क्वॉड के साथ पाकिस्तान टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करती है.

एशियन गेम्स 2026 के लिए पाकिस्तान का स्क्वॉड

साहिबजादा फरहान (कप्तान), अब्दुल समद, अबरार अहमद, अहमद दानियाल, आकिफ जावेद, अली रजा, अराफात मिन्हास, हैदर अली, हसन नवाज, माज सदाकत, मोहम्मद सलमान मिर्जा, साद मसूद, सईम अयूब, सुफयान मोकिम, उस्मान खान.

एशियन गेम्स में पाकिस्तान का प्रदर्शन

क्रिकेट तीन बार (2010, 2014, 2022) एशियाई खेलों का हिस्सा रहा. 2022 के संस्करण (जो 2023 में आयोजित हुआ) में पाकिस्तान चौथे स्थान पर रहा, जहां उन्होंने एक मैच जीता और दो में हार का सामना किया.

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