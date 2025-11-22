बुरा फंसा ये क्रिकेटर, ICC ने अचानक किया ससपेंड; जानिए किस गलती की मिली सजा

भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से अगले साल टी20 वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी करेंगे, इसमें अमेरिका क्रिकेट टीम भी हिस्सा लेगी. पिछले कुछ से अमेरिकी टीम के लिए सबकुछ ठीक नहीं चल रहा है, इस बीच टीम के खिलाड़ी अखिलेश रेड्डी को आईसीसी ने ससपेंड कर दिया है. 25 साल के ऑफ स्पिनर पर आईसीसी ने तत्काल प्रभाव से खेलने पर रोक लगा दी है.

आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में कहा, "एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के बिहाल्फ पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अमेरिकी क्रिकेटर अखिलेश रेड्डी पर ICC एंटी-करप्शन कोड के तीन उल्लंघन का आरोप लगाया है. ये आरोप यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में चल रहे अबू धाबी T10 2025 टूर्नामेंट से जुड़े हैं. इवेंट के लिए डेजिग्नेटेड एंटी-करप्शन ऑफिशियल (DACO) के तौर पर, ICC ने एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ये आरोप लगाए हैं."

ये लगे हैं आरोप

अनुच्छेद 2.1.1- अबू धाबी टी10 2025 में मैचों के नतीजे, प्रोग्रेस, कंडक्ट, या किसी और पहलू को ठीक करने, बनाने, या गलत तरीके से प्रभावित करने की कोशिश करना, या गलत तरीके से प्रभावित करने के लिए किसी एग्रीमेंट या कोशिश का हिस्सा बनना.

अनुच्छेद 2.1.4- अबू धाबी टी10 2025 में एक या ज़्यादा मैचों के दौरान अनुच्छेद 2.1.1 को तोड़ने के लिए किसी दूसरे खिलाड़ी को मनाना, उकसाना, फुसलाना, इंस्ट्रक्ट करना, मनाना, बढ़ावा देना, या जानबूझकर मदद करना (या ऐसा करने की कोशिश करना).

अनुच्छेद 2.4.7- मोबाइल डिवाइस से डेटा और मैसेज डिलीट करके DACO की जांच में रुकावट डालना, जो जांच के लिए ज़रूरी हो सकते हैं.

आईसीसी ने अपने स्टेटमेंट में आगे कहा, "अखिलेश रेड्डी को तुरंत सभी क्रिकेट से कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है और आरोपों का जवाब देने के लिए उनके पास 21 नवंबर 2025 से 14 दिन का समय है. ICC डिसिप्लिनरी प्रोसेस खत्म होने तक कोई और कमेंट नहीं करेगा."

अखिलेश रेड्डी ने खेले हैं 4 अंतर्राष्ट्रीय मैच

25 वर्षीय अखिलेश रेड्डी ने अमेरिका क्रिकेट टीम के लिए 4 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच खेले हैं, हालांकि उनमें वह कोई खास प्रभाव नहीं छोड़ पाए. अखिलेश ने 4 टी20 मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिया है.