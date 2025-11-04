हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटICC ने लिया एक्शन, हारिस रऊफ 2 मैचों के लिए सस्पेंड, बुमराह और सूर्यकुमार भी नपे, एशिया कप से जुड़ा है मामला

ICC ने लिया एक्शन, हारिस रऊफ 2 मैचों के लिए सस्पेंड, बुमराह और सूर्यकुमार भी नपे, एशिया कप से जुड़ा है मामला

ICC ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 2 मैचों का बैन लगा दिया है. उनके अलावा जसप्रीत बुमराह और सूर्यकुमार यादव को भी सजा सुनाई गई है.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 04 Nov 2025 09:30 PM (IST)
ICC ने पाकिस्तानी तेज गेंदबाज हारिस रऊफ पर 2 मैचों का बैन लगा दिया है. एशिया कप में खेले गए भारत बनाम पाकिस्तान, तीनों मैचों पर आईसीसी के मैच रेफरियों के पेनल ने सुनवाई की. इस सुनवाई में हारिस रऊफ को आईसीसी की आचार संहिता में आर्टिकल 2.21 का दोषी पाया गया, जिसके चलते उनपर 2 मैचों का प्रतिबंध लगाया गया है. दूसरी ओर सूर्यकुमार यादव, जसप्रीत बुमराह और साहिबजादा फरहान को भी सजा मिली है.

हारिस रऊफ 2 मैचों के लिए सस्पेंड

पहली घटना 14 सितंबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच के दौरान हुई. रऊफ पर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना और उन्हें 2 डिमेरिट पॉइंट दिए गए थे. वहीं सुपर 6 के मैच में रऊफ ने भारतीय ओपनिंग बल्लेबाजों, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा को गाली दी और उनके साथ लड़ाई करने का भी प्रयास किया. वहीं भारतीय फैंस द्वारा ट्रोल होने पर उन्होंने फील्डिंग करते हुए भड़काऊ इशारे किए थे. इस बार फिर से उनपर मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट थमाए गए.

बताते चलें कि 24 महीने के अंतराल में 4 डिमेरिट पॉइंट मिलने पर खिलाड़ी एक टेस्ट या 2 वनडे या फिर 2 टी20 मैचों से बैन कर दिया जाता है. इसलिए हारिस रऊफ को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले 2 मैचों से बैन कर दिया गया है.

बुमराह और सूर्यकुमार यादव को मिली सजा

भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी हारिस रऊफ की तरह ICC की आचार संहिता के आर्टिकल 2.21 का दोषी पाया गया. उनपर भी मैच फीस का 30 प्रतिशत जुर्माना और 2 डिमेरिट पॉइंट मिले थे. अगर सूर्यकुमार यादव को दोबारा से दो डिमेरिट मिलते हैं, तो उन्हें भी हारिस रऊफ की तरफ सस्पेंशन झेलना पड़ सकता है.

गन सेलिब्रेशन करने पर साहिबजादा फरहान को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन एक डिमेरिट पॉइंट भी मिला. वहीं हारिस रऊफ के जवाब में जसप्रीत बुमराह ने प्लेन गिराने जैसा इशारा किया था. इसके लिए उन्हें भी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, लेकिन फरहान की तरह उन्हें भी एक डिमेरिट पॉइंट मिला है.

 

About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
Published at : 04 Nov 2025 09:02 PM (IST)
Haris Rauf Asia Cup IND VS PAK SURYAKUMAR YADAV JASPRIT BUMRAH
छत्तीसगढ़
विश्व
न्यूज़
क्रिकेट
छत्तीसगढ़
विश्व
न्यूज़
क्रिकेट
बॉलीवुड
इंडिया
जनरल नॉलेज
नौकरी
ABP NEWS
ABP NEWS
ABP NEWS
ABP NEWS
ABP NEWS
