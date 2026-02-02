हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटT20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन

T20 World Cup 2026: भारत से मैच के बहिष्कार पर ICC हुआ सख्त, PCB को दी बड़ी चेतावनी, लेगा एक्शन

भारत-पाक मैच के बहिष्कार पर ICC ने सख्त रुख अपनाया है. ICC ने कहा है की ऐसे फैसले वैश्विक क्रिकेट और करोड़ों क्रिकेट फैंस के हित में नहीं होते और कहा कि बहिष्कार से सबसे ज्यादा नुकसान फैंस को ही होगा.

By : एबीपी लाइव | Edited By: निधी बाजपेई | Updated at : 02 Feb 2026 06:52 AM (IST)
Preferred Sources

T20 World Cup 2026: भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर एक बार फिर विवाद गहरा गया है. टी20 वर्ल्डकप में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) की ओर से भारत के खिलाफ मैच न खेलने या बहिष्कार जैसी बातों पर ICC ने कड़ा रुख अपनाया है. ICC का कहना है कि ऐसे फैसले क्रिकेट की भावना के खिलाफ हैं.

ICC ने दी पाकिस्तान बोर्ड को चेतावनी

क्रिकबज की एक रिपोर्ट के अनुसार, ICC ने साफ शब्दों में कहा है कि उसके सभी टूर्नामेंट ईमानदारी, बराबरी और निष्पक्षता पर चलते हैं. अगर कोई टीम या बोर्ड अपनी मर्जी से मैच खेलने या न खेलने का फैसला करता है, तो इससे पूरे टूर्नामेंट की साख को नुकसान पहुंचता है. ICC के मुताबिक, चुनिंदा मैच खेलना या छोड़ना खेल की भावना को कमजोर करता है.

सरकारों की भूमिका, लेकिन खेल से समझौता नहीं

ICC ने यह भी माना कि हर देश की अपनी सरकारी नीतियां होती हैं और क्रिकेट बोर्ड उन नीतियों का सम्मान करते हैं. हालांकि ICC का कहना है कि ऐसे फैसले वैश्विक क्रिकेट और करोड़ों क्रिकेट फैंस के हित में नहीं होते. खास बात यह है कि ICC ने पाकिस्तान के दर्शकों का भी जिक्र किया और कहा कि बहिष्कार से सबसे ज्यादा नुकसान फैंस को ही होगा.

पाकिस्तान क्रिकेट को हो सकता है नुकसान

ICC ने PCB को चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह के फैसलों का असर लंबे समय तक पाकिस्तान क्रिकेट पर पड़ सकता है. इससे न सिर्फ पाकिस्तान की छवि खराब होगी, बल्कि वैश्विक क्रिकेट व्यवस्था भी प्रभावित होगी. ICC ने याद दिलाया कि PCB खुद इस वैश्विक क्रिकेट सिस्टम का हिस्सा है और इससे उसे भी फायदा होता है.

T20 वर्ल्ड कप ICC की सबसे बड़ी प्राथमिकता

ICC ने दो टूक कहा कि उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता पुरुषों के T20 वर्ल्ड कप का सफल आयोजन है. यह जिम्मेदारी सिर्फ ICC की नहीं, बल्कि सभी सदस्य देशों की भी है. ICC ने PCB से उम्मीद जताई है कि वह बातचीत के जरिए ऐसा समाधान निकालेगा, जिससे सभी पक्षों के हित सुरक्षित रहें और किसी को नुकसान न हो.

Published at : 02 Feb 2026 06:52 AM (IST)
Tags :
ICC PCB Pakistan Cricket Board IND VS PAK T20 World Cup 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
स्पोर्ट्स
T20 विश्वकप के लिए ये रही टीम इंडिया की प्लेइंग 11! ये खिलाड़ी बाहर, जानिए किनको मिली जगह
T20 विश्वकप के लिए ये रही टीम इंडिया की प्लेइंग 11! ये खिलाड़ी बाहर, जानिए किनको मिली जगह
दिल्ली NCR
Delhi Weather: बारिश ने कहा बाय-बाय, पर ठंड अब भी रहेगी बरकरार! दिल्ली-NCR के मौसम पर बड़ा अपडेट
बारिश ने कहा बाय-बाय, पर ठंड अब भी रहेगी बरकरार! दिल्ली-NCR के मौसम पर बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
Advertisement

वीडियोज

Budget2026 : विदेशों से सामान भारत लाना अब हुआ सस्ता | Nirmala Sitharaman
Janhit With Chitra Tripathi बजट पेश होते ही क्यों लुढ़का बाजार? | Parliament | Budget 2026
Sansani:डॉन...खूनी टारगेट 'ऑन' ! | Crime News
International News: भारत संग तेल पर बड़ी डील...',बजट से पहले ट्रंप ने दी गुड न्यूज
Budget2026 : क्या अभी और गिरेगा सोना-चांदी? | Nirmala Sitharaman | Parliament
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
'अगर अल्लाह ने चाहा तो...', खामेनेई की ट्रंप को खुली चुनौती, मिडिल ईस्ट में होने वाला है कुछ बड़ा!
स्पोर्ट्स
T20 विश्वकप के लिए ये रही टीम इंडिया की प्लेइंग 11! ये खिलाड़ी बाहर, जानिए किनको मिली जगह
T20 विश्वकप के लिए ये रही टीम इंडिया की प्लेइंग 11! ये खिलाड़ी बाहर, जानिए किनको मिली जगह
दिल्ली NCR
Delhi Weather: बारिश ने कहा बाय-बाय, पर ठंड अब भी रहेगी बरकरार! दिल्ली-NCR के मौसम पर बड़ा अपडेट
बारिश ने कहा बाय-बाय, पर ठंड अब भी रहेगी बरकरार! दिल्ली-NCR के मौसम पर बड़ा अपडेट
बॉलीवुड
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों पर रश्मिका मंदाना ने तोड़ी चुप्पी, अफवाहों को बताया गलत
विश्व
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
'चिकन नेक' पर धमकी देने वाले बांग्लादेश पर भारत ने किया प्रहार! आधा कर दिया बजट
इंडिया
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
Budget 2026: 'देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर देगा', बजट पर ममता बनर्जी का पहला रिएक्शन
शिक्षा
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
इंजीनियर बनने का सपना होगा पूरा, JEE Main 2026 सेशन-2 के लिए आवेदन शुरू; जानें सब कुछ
यूटिलिटी
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
मछली पालने के लिए बनाना है अमृत सरोवर, जानें सरकार कैसे देगी कारोबार शुरू करने के लिए पैसा?
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
ENT LIVE
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
धुरंधर नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग पर क्यों मचा बवाल?
ENT LIVE
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Rani Mukerji Interview :30 साल की फिल्म Journey, करण जौहर, मर्दानी 3 और बहुत कुछ
Embed widget