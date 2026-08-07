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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेट'स्किल होना अलग बात है लेकिन उसमें...' वैभव सूर्यवंशी को लेकर धवन की भविष्यवाणी

'स्किल होना अलग बात है लेकिन उसमें...' वैभव सूर्यवंशी को लेकर धवन की भविष्यवाणी

शिखर धवन ने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ करते हुए कहा कि 15 साल की उम्र में इंटरनेशनल तक पहुंचना ही बड़ी बात है. उन्होंने विराट और रोहित शर्मा को लेकर कहा कि दोनों वर्ल्ड कप में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे.

Written By : शिवम |  Updated at : 07 Aug 2026 09:43 PM (IST)
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वैभव सूर्यवंशी के खेलने के अंदाज को लेकर पिछले काफी समय से चर्चाएं हो रही हैं. वह अब इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं, जिन्होंने जिम्बाब्वे में 2 अर्धशतकीय पारियां खेली थी. शिखर धवन से जब उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने 15 वर्षीय बल्लेबाजी की तारीफ करते हुए कहा कि इस उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट तक आना ही बहुत बड़ी बात है. उन्होंने युवा खिलाड़ी को लेकर एक भविष्यवाणी भी की. धवन ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर कहा कि पूरा भरोसा है कि दोनों 2027 वनडे वर्ल्ड कप में महत्वपूर्ण रोल निभाएंगे.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए शिखर धवन ने कहा, "वो (वैभव सूर्यवंशी) तो बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं. 15-16 साल की उम्र में इंटरनेशनल में पहुंचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है. जिस तरह से वह मारते हैं छक्के-चौके, वो गजब की बात है."

धवन ने आगे कहा, "स्किल होना एक अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर वो जिगरा होना, वो भी 15 साल की उम्र में, बड़ी बात है. उनका वर्तमान में भी अच्छा है और मुझे पूरा भरोसा है कि उनका भविष्य भी बहुत अच्छा होगा."

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कोहली-रोहित को लेकर क्या बोले धवन

धवन ने कहा, "वो लीजेंड हैं, इतने सालों साल परफॉर्म किया है देश के लिए. विराट, रोहित के साथ मेरा रिलेशन तब से है जब हम 15-16 के थे. मुझे खुशी है कि दोनों अभी तैयारी कर रहे हैं. रोहित शर्मा ने अभी लॉर्ड्स में शतक भी जड़ा, जो कमाल की सेंचुरी मारी है, मुश्किल स्थिति में भी शतक मारकर उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दिया है. विराट कोहली की जितनी तारीफ करें वो कम है. अपने आप को इतना फिट रखना और प्रदर्शन करना. मुझे पूरा भरोसा है कि दोनों वर्ल्ड कप में अहम रोल निभाएंगे.

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About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
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Published at : 07 Aug 2026 09:43 PM (IST)
Tags :
Shikhar Dhawan VIRAT KOHLI Rohit SHarma INDIAN CRICKET TEAM Vaibhav Sooryavanshi
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