10 पॉइंट्स में समझें ICC के सारे नए नियम, क्रिकेट में बदल जाएगा गेंद का रंग

आईसीसी ने क्रिकेट के कुछ नियमों में बदलाव किए हैं, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए हैं. इनका उद्देश्य तीनों फॉर्मेट में एक जैसी व्यवस्था बनाना, खेल की गति को बेहतर करना और नियमों में मौजूद अस्पष्टताओं को दूर करना है. हालांकि जो सीरीज 1 अक्टूबर के पहले से चल रही थीं, उनके मैच पुराने नियमों के तहत ही खेले जाएंगे.

नए नियमों में सबसे ज्यादा चर्चा समय की बर्बादी को रोकने के लिए बनाया गया नियम है, जिसमें रनों की पेनल्टी शामिल है. इसके आलावा इनमें ओवरथ्रो, कैच से जुड़ी स्थितियों पर स्पष्टता, दोपहर में होने वाले टेस्ट मैचों में पिंक बॉल के इस्तेमाल का ट्रायल शामिल हैं. चलिए आपको इन नए नियमों के बारे में 10 पॉइंट्स में समझाते हैं.

1. समय बर्बाद करने पर पेनल्टी

बल्लेबाजों द्वारा समय की बर्बादी को रोकने के लिए बनाए गए नियम की सबसे ज्यादा चर्चा है. अब जो नया नियम होगा, उसके तहत बल्लेबाज को तय समय के अंदर गेंद खेलने के लिए तैयार रहना होगा. हालांकि सीधा ही पेनल्टी नहीं लगेगी, बल्कि पहली बार चेतावनी दी जाएगी और दूसरी बार अंतिम चेतावनी.

अगर बल्लेबाज तीसरी बार ये नियम तोड़ता है तो फील्डिंग टीम को 5 फ्री के रन मिल जाएंगे. इसके बाद हर बार नियम तोड़ने पर 5 रन पेनल्टी के रूप में विरोधी टीम को फ्री के मिल जाएंगे. इसका मकसद मैच को सही समय पर खत्म करना, बेवजह की देरी को रोकना है.

2. महिला क्रिकेट की गेंदों को लेकर नियम

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए गेंद के साइज और वजन को लेकर भी सख्त नियम बनाए गए हैं. महिला क्रिकेट के लिए गेंद का वजन 142 से 149 ग्राम और परिधि 21.5 से 22 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए.

3. ओवरथ्रो के नियम को किया स्पष्ट

ओवरथ्रो को अब और स्पष्ट कर दिया गया है, अब ओवरथ्रो खास तौर पर उस कोशिश को कहा जाएगा जिसमें फील्डर रन रोकने या बल्लेबाज को रन-आउट करने के लिए गेंद को स्टंप्स की तरफ फेंकेगा.

मिसफील्डिंग को ओवरथ्रो नहीं कहा जाएगा, फिर चाहे फील्डर गेंद को रोकने की कोशिश कर रहा हो या अपने खिलाड़ी को गेंद दे रहा हो.

4. गेंद स्थिर कब मानी जाएगी?

अब गेंद को पूरी तरह स्थिर मानने के लिए गेंद का गेंदबाज या विकेटकीपर के हाथ में होना जरुरी नहीं होगा, ये करीबी मुकाबलों के लिए महत्वपूर्ण नियम है. अब अंपायर के पास ज्यादा अधिकार होगा कि गेंद स्थिर हो गई या नहीं.

5. स्टंपिंग, रन-आउट के लिए फील्डर का गेंद पर पूरा कंट्रोल जरूरी

नए नियमों में एक और नियम गेंद पर कंट्रोल से जुड़ा है. स्टंपिंग या रन-आउट के समय फील्डर का गेंद पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए. अगर गेंद सिर्फ फील्डर छूती हुई स्टंप पर लगे तो माना जाएगा कि फील्डर का गेंद पर कंट्रोल नहीं था.

6. दोपहर के टेस्ट में पिंक बॉल

एक बड़ा बदलाव दोपहर में होने वाले टेस्ट मैच की गेंद को लेकर किया गया है. अब टीमें ट्रायल के तौर पर दिन के टेस्ट मैच में पिंक बॉल का इस्तेमाल कर सकेंगी. इसका उद्देश्य खराब रौशनी के कारण तय समय से पहले मैच खत्म करने को रोकना है. हालांकि इसके लिए दोनों टीमों की सहमति चाहिए होगी.

7. विकेट गिरने पर नहीं होगा दिन का खेल खत्म

ये बदलाव टेस्ट मैच में दिन के खेल के आखिरी ओवर से जुड़ा है. अभी तक जो होता है, उसके अनुसार आखिरी ओवर में विकेट गिरता है तो दिन के खेल की समाप्ति की घोषणा हो जाती है. लेकिन अब अगर विकेट गिरता है तो भी पूरा ओवर होगा.

8. टी20 में इनिंग ब्रेक का समय तय

अब टी20 इंटरनेशनल मैच में इनिंग ब्रेक का समय 15 मिनट का तय किया गया है. अगर मैच के दौरान समय का नुकसान हुआ होगा तो ब्रेक को 10 मिनट का किया जा सकता है.

9. ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान हेड कोच के ग्राउंड पारा आने को लेकर नियम

अब वनडे और T20 इंटरनेशनल मैचों में तय ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान हेड कोच या उनके चुने हुए प्रतिनिधि मैदान पर आ सकेंगे.

10. वाइड बॉल को लेकर नियम

वाइड-बॉल का बदला हुआ नियम पहले ट्रायल के तौर पर लागू किया गया था, ODI और T20I में अब इसे खेलने की शर्तों में हमेशा के लिए शामिल कर लिया गया है. गेंद फेंके जाने के समय बल्लेबाज के पैरों की स्थिति को आधार मानकर वाइड तय की जाएगी, चाहे बाद में बल्लेबाज ऑफ साइड की तरफ चला जाए.

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