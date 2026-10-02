IPLलाइव स्कोरक्रिकेट शेड्यूलरिजल्ट
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटवर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत-ऑस्ट्रेलिया की टक्कर, जानिए कब-कहां देखें लाइव

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारत-ऑस्ट्रेलिया की टक्कर, जानिए कब-कहां देखें लाइव

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 की शुरुआत 3 अक्टूबर से होने जा रही है. पहला मैच इंडिया चैंपियंस और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के बीच है. जानिए इस मैच की डिटेल्स और इसका लाइव प्रसारण कहां होगा.

Written By : शिवम |  Updated at : 02 Oct 2026 01:15 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस के लिए 3 अक्टूबर बहुत खास और व्यस्त रहने वाला है. क्योंकि शुक्रवार को एशियन गेम्स का फाइनल है और भारत बनाम वेस्टइंडीज तीसरा वनडे भी, इसके बाद पूर्व क्रिकेटर्स भी एक्शन में होंगे, क्योंकि 3 अक्टूबर से वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स की शुरुआत हो रही है और पहला मैच भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ है. जानिए इस मैच की डिटेल्स और भारत में इसका लाइव प्रसारण किस चैनल पर होगा? लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 का पहला मैच इंडिया चैंपियंस और ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस के बीच है. बतौर कप्तान युवराज सिंह और डेविड वार्नर आमने सामने होंगे. दिग्गजों को देखने के लिए फैंस भी बहुत उत्साहित हैं. इंडिया के स्क्वॉड में हरभजन सिंह, इरफान और यूसुफ़ पठान भी हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के होंगे 3 मैच, नोट कर लीजिए तारीख
2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के होंगे 3 मैच, नोट कर लीजिए तारीख
क्रिकेट
ग्रुप A में भारत-पाकिस्तान, ग्रुप B में 2 वर्ल्ड चैंपियन शामिल, वर्ल्ड कप में कौन सा ज्यादा कठिन?
ग्रुप A में भारत-पाकिस्तान, ग्रुप B में 2 वर्ल्ड चैंपियन शामिल, वर्ल्ड कप में कौन सा ज्यादा कठिन?
क्रिकेट
शुभमन गिल की कप्तानी पर हेड कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान, जानें क्या कहा
शुभमन गिल की कप्तानी पर हेड कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
14 टीमें, 3 राउंड और 57 मैच, 2 अक्टूबर से 2027 वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत; देखें पूरा शेड्यूल
14 टीमें, 3 राउंड और 57 मैच, 2 अक्टूबर से 2027 वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत; देखें पूरा शेड्यूल

कितने बजे शुरू होगा इंडिया चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस मैच?

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2026 में इंडिया बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच शुक्रवार, 3 अक्टूबर को भारतीय समयनुसार शाम 5 बजे से शुरू होगा. 4:30 बजे टॉस होगा.

कहां पर होगा इंडिया चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस मैच?

शारजाह क्रिकेट स्टेडियम, शारजाह.

इंडिया चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस मैच का लाइव प्रसारण कहां?

वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स का लाइव प्रसारण भारत में स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर होगा. 

लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स

इंडिया चैंपियंस बनाम ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस मैच की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर होगी.

इंडिया चैंपियंस स्क्वॉड 2026

युवराज सिंह (कप्तान), हरभजन सिंह, स्टुअर्ट बिन्नी, रॉबिन उथप्पा (विकेटकीपर), युसूफ पठान, इरफान पठान, पीयूष चावला, अंबाती रायडू, पवन नेगी, मोहित शर्मा, धवल कुलकर्णी, ऋषि धवन, अनुरीत सिंह, वरुण आरोन, अभिमन्यु मिथुन, राहुल शर्मा.

ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस स्क्वॉड 2026

डेविड वार्नर (कप्तान), रौब क्वीनी, जेम्स पेटिंसन, कैलम फर्ग्युसन, बेन लाफलिन, नाथन रियरडन, केन रिचर्डसन, उस्मान ख्वाजा, क्रिस लिन, बेन डंक (विकेटकीपर), नाथन कल्टर-नील, माइकल बीयर, जोनाथन वेल्स, फवाद अहमद, एंड्र्यू टाई, डी आर्की शॉर्ट.

यह भी पढ़ें- 2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के होंगे 3 मैच, नोट कर लीजिए तारीख

About the author शिवम

शिवम फरवरी 2025 से एबीपी की स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े हैं. इससे पहले शिवम ने 3 साल इनसाइडस्पोर्ट में बतौर सीनियर सब एडिटर के तौर पर काम किया है. शिवम ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई जामिया मिल्लिया इस्लामिया से की है.
Read More
Published at : 02 Oct 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
INDIAN CRICKET TEAM India Champions World Championship Of Legends
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के होंगे 3 मैच, नोट कर लीजिए तारीख
2027 ODI वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के होंगे 3 मैच, नोट कर लीजिए तारीख
क्रिकेट
ग्रुप A में भारत-पाकिस्तान, ग्रुप B में 2 वर्ल्ड चैंपियन शामिल, वर्ल्ड कप में कौन सा ज्यादा कठिन?
ग्रुप A में भारत-पाकिस्तान, ग्रुप B में 2 वर्ल्ड चैंपियन शामिल, वर्ल्ड कप में कौन सा ज्यादा कठिन?
क्रिकेट
शुभमन गिल की कप्तानी पर हेड कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान, जानें क्या कहा
शुभमन गिल की कप्तानी पर हेड कोच गौतम गंभीर का बड़ा बयान, जानें क्या कहा
क्रिकेट
14 टीमें, 3 राउंड और 57 मैच, 2 अक्टूबर से 2027 वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत; देखें पूरा शेड्यूल
14 टीमें, 3 राउंड और 57 मैच, 2 अक्टूबर से 2027 वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत; देखें पूरा शेड्यूल
Advertisement

वीडियोज

कॉकपिट में 'कसाई' पायलट...प्लेन क्रैश का 'टेरर प्लान' !
बिहार में बाढ़ का तांडव! बेघर हुए लाखों लोग...
SIR में 'गड़बड़' सॉफ्टवेयर का 'डेवलपर' कौन?
कैप्टन स्मिथ की पूरी कहानी!
फॉर्म 6 को लेकर विवाद क्यों? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'देश आपके साथ', PM मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, देखें वीडियो
'देश आपके साथ', PM मोदी ने स्मित माछर से फोन पर की बात, देखें वीडियो
पंजाब
'गलत आदमी से पंगा ले रहे हो रवनीत बिट्टू', राहुल गांधी की आलोचना पर भड़के राजा वडिंग
'गलत आदमी से पंगा ले रहे हो रवनीत बिट्टू', राहुल गांधी की आलोचना पर भड़के राजा वडिंग
स्पोर्ट्स
विराट तीसरे, रोहित 5वें नंबर पर, ODI की इस खास लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
विराट तीसरे, रोहित 5वें नंबर पर, ODI की इस खास लिस्ट में भारतीयों का दबदबा
इंडिया
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
सीएम विजय को लगेगा झटका? सहयोगी दल ने कहा- उपचुनाव में पैसे बांट रही है TVK
बॉलीवुड
Thursday Box Office: 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें-'हनुमान अंश'-'मिर्जापुर' का कलेक्शन
थर्सडे को 'द वन' ने जड़ी हाफ सेंचुरी, 'द पैराडाइज' की घटी कमाई, जानें- कलेक्शन
विश्व
'हमलावर का हुआ था ब्रेनवॉश', नेतन्याहू का फ्लाई दुबई विमान कांड पर बड़ा दावा
'हमलावर का हुआ था ब्रेनवॉश', नेतन्याहू का फ्लाई दुबई विमान कांड पर बड़ा दावा
Home Tips
Real Egg Identification: असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
असली और नकली अंडे की पहचान कैसे करें? नोट करें 2 मिनट का टेस्ट
शिक्षा
बारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?
बारिश के चलते यूपी पुलिस PET की तारीखें बदली, जानें कब होगा एग्जाम?
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget