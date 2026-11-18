चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान और दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को इंडियन प्रीमियर लीग से संन्यास ले लिया. धोनी ने 45 साल की उम्र में आईपीएल को अलविदा कहा. हालांकि, उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स का साथ नहीं छोड़ा है. आईपीएल 2027 में धोनी चेन्नई के मेंटॉर होंगे. धोनी के मेंटॉर बनने पर पूर्व पाकिस्तानी दिग्गज राशिद लतीफ की प्रतिक्रिया आई है.

राशिद लतीफ का मानना है कि एमएस धोनी का चेन्नई सुपर किंग्स के ड्रेसिंग रूम में मेंटॉर के रूप में मौजूद रहना युवा खिलाड़ियों के लिए बेहद फायदेमंद होगा. उन्होंने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में ​​कहा, "वह एक सफल कप्तान रहे हैं. उन्होंने मशहूर 'नंबर 7' जर्सी पहनी और चेन्नई की जानी-मानी पीली जर्सी का प्रतिनिधित्व किया. भले ही अब वह खेल नहीं रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि चेपॉक स्टेडियम का माहौल वैसा ही रहेगा, जैसा उनके खेलने के दिनों में हुआ करता था. मेंटॉर के तौर पर उनका होना आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत फायदेमंद होगा."

उन्होंने आगे कहा, "धोनी ने सालों तक भारतीय क्रिकेट पर राज किया. वह सीएसके के खिलाड़ी भी रहे और कई खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा मिली. वह एक महान खिलाड़ी बने. अब ड्रेसिंग रूम में रहकर वह भारतीय और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को और भी ज्यादा फायदा पहुंचा सकते हैं. यहां पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी देशों के खिलाड़ी आते हैं, इसलिए मैं अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की बात कर रहा हूं. हमारी शुभकामनाएं महेंद्र सिंह धोनी के साथ हैं. वह एक सच्चे भारतीय खिलाड़ी हैं."

बता दें कि धोनी ने 200 से ज्यादा मैचों में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी की है. उनकी कप्तानी में चेन्नई ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता. आईपीएल 2022 में कुछ समय के लिए रवींद्र जडेजा ने कप्तानी संभाली थी, लेकिन बाद में फिर से धोनी कप्तान बन गए. इसके बाद 2024 में उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को कप्तानी सौंप दी.

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